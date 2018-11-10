«История англов» Генриха, архидиакона Хантингдона — один из самых ярких и интересных памятников английского средневекового историописания. Генрих работал над этим масштабным трудом на протяжении примерно двух десятилетий — с середины 30-х по середину 50-х годов XII в. В окончательном виде «История» представляет связный рассказ о прошлом Британии от Брута (легендарного предка племен бриттов) до восшествия на престол в 1154 г. короля Генриха II Плантагенета. Важным и сейчас остается шотландское партнерство https://offshore.su/blog/offshore_registration/england-lp.html

Хронологическое изложение событий перемежается, в традиции средневекового «риторического историописания», рассуждениями на моральные темы, историческими анекдотами (о короле Кнуте, отдававшем приказ волнам; о смерти короля Генриха I, объевшегося миногами, и др.), вымышленными речами, а также стихотворными вставками, по большей части — авторства самого Генриха.

«История англов» пользовалась большой известностью на протяжении Средних веков и оказала заметное влияние на позднейшую историографическую традицию. Сохранилось около 45 ее рукописных копий (с XII по XVII вв.), к сочинению Генриха обращались многие средневековые хронисты и историки-антикварии нового времени. Помимо перевода полного текста «Истории англов», издание включает вступительную статью, посвященную внешней критике текста, а также характеристике Генриха Хантингдонского как историка; хронологическую и генеалогические таблицы, карты.

Генрих Хантингдонский - История Англов

Университет Дмитрия Пожарского — 599 с.

Москва — 2015 г.

ISBN 978-5-91244-046-5

Генрих Хантингдонский - История Англов — Содержание

Генрих Хантингдонский и его «История англов»

От переводчика

[Пролог]

[книга первая]

[книга вторая]

[книга третья]

[книга четвертая]

[книга пятая]

[книга шестая]

[книга седьмая]

[книга восьмая]

[книга девятая]

[книга десятая]

Библиография

Приложения

Хронологические таблицы

Генеалогические таблицы

Карта Англия и Нормандия в 1-ой половине XII века

Указатель имен и названий

список сокращений

Генрих Хантингдонский - История Англов — Книга Третья

Книга сия посвящена обращению англов, которое трудами папы Григория произошло следующим образом: Первым король кентцев Этельберт с народом своим епископом Августином был обращен в истинную веру. Вторым король Эссекса Сигеберт с народом своим был обращен епископом Меллитом. Третьим король нортумбрии Эдвин с народом своим был обращен епископом Паулином. Четвертым король Восточной Англии Сигеберт с народом своим обращен был епископом Феликсом. Пятым король Уэссекса Кинегильс с народом своим был обращен епископом Бирином. Шестым король мерсийцев Пэда с народом своим был обращен епископом Финаном.

Седьмым король южных саксов Этельвольд был обращен епископом Вилфридом. Каким же образом они были обращены, мы по порядку расскажем. В год [Божией] милости 582-й, 14-й год правления императора Маврикия, который правил 54-м после Августа, послал раб Божий Григорий Августина и многих других монахов-проповедников вместе с ним в Англию, спустя примерно 150 лет после прихода англов в Британию. Но когда они по приказу понтифика отправились в путь, то по мере приближения к Англии их охватил великий страх, и они пожелали вернуться домой, а не идти к столь дикому народу, даже и языка которого они не знали.

Августина, которому предстояло стать епископом, если они будут приняты англами, отправили к папе Григорию с мольбой не заставлять их предпринимать столь опасное, утомительное и рискованное путешествие. Папа в ответ послал им письмо с наставлением продолжать распространять Слово Божие и положиться на помощь свыше. Содержание этого письма было таково: «Григорий, раб рабов Божьих, слугам господа нашего. Поелику лучше было бы вовсе не начинать благого дела, чем помышлять об отказе от начатого, вам следует, возлюбленные мои чада, выполнить благое дело, за которое с господней помощью вы взялись.

Пусть не смущают вас ни тяготы пути, ни языки нечестивых, но со всем возможным усердием и рвением осуществляйте то, что предприняли по Божьему указанию, уверившись, что за великий труд последует вечная награда. Когда ваш предводитель Августин, которого мы также делаем вашим аббатом, вернется к вам, смиренно подчиняйтесь ему во всем, зная, что все, сделанное вами по его приказанию послужит к спасению ваших душ. Да защитит вас своей милостью всемогущий Бог, и да дарует мне возможность на небесах узреть плоды ваших трудов. Ибо, хотя я не могу трудиться вместе с вами, я буду причастен к радости награды, поскольку я желаю трудиться. Да сохранит вас Бог в здравии, мои возлюбленные чада.