Хантінгтон - Бог – Захисник бідних та Джерело віри

Книга Уїльяма Хантінгтона «Бог — Захисник бідних та Джерело віри» (часто відома за назвою The Bank of Faith) — це одне з найбільш вражаючих свідчень про Боже провидіння в історії християнської літератури. Автор, який пройшов шлях від неписьменного вугільника до відомого лондонського проповідника XVIII століття, описує свій досвід повної залежності від Бога у питаннях виживання.

Хантінгтон розповідає про життя в крайній бідності, коли у нього не було грошей навіть на хліб чи одяг для сім’ї. Замість того щоб покладатися на людей або борги, він звертався з конкретними потребами до Бога в молитві. Книга наповнена дивовижними історіями про те, як у найкритичніші моменти він отримував саме те, чого потребував: анонімні пакунки з їжею, необхідну суму грошей або навіть пару штанів, які підійшли йому ідеально (що стало причиною його відомого прізвиська «Проповідник у шкіряних штанях»).

Головна ідея твору полягає в тому, що Бог реально піклується про матеріальні та духовні потреби Своїх дітей. Хантінгтон не просто перераховує факти допомоги, він вчить читача довіряти Богу як «Джерелу віри». Його досвід доводить, що для Неба немає занадто малих чи занадто великих прохань. Книга написана простою, але вогненною мовою людини, яка знала Бога не з підручників, а з власного порожнього стола, який Господь щоразу наповнював.

Рівне: Місія «Прийди і допоможи», 2010. – 208 с.

Уїльям Хантінгтон (1745 — 1813)

Частина І

Бог — Захисник бідних та Джерело віри, або Прояви Провидіння Божого, свідком яких був автор під час посухи

Частина II