Научная библиотека

В этой книге вниманию читателей предлагается исследование вопроса о причинах популярности виртуального насилия и того нового отношения к воображаемой насильственной смерти, которое выкристаллизовалось в западной культуре в конце 1980-х — 1990-х годах. Тридцать лет назад Хэллоуин не соперничал с Рождеством; «черный туризм» еще не превратился в стремительно развивающуюся индустрию; похоронные обряды были значительно менее экстравагантными, Santa Muerta («Священная Смерть») была малозначительным ритуалом, а отнюдь не культом международного масштаба. Тогда «шикарный труп» и стиль «череп» не являлись частью дешевой моды, готика, ужасы, садистское порно еще не сделались привычным развлечением, а вампиры, зомби, каннибалы и серийные убийцы не стали любимыми героями публики от мала до велика. Мне представляется, что танатопатия (от греческого Bavaroc; — смерть, и ттабос; — страсть, тяга), как я предлагаю назвать этот культ виртуальной насильственной смерти в современной культуре, связана с разочарованием в идеалах гуманизма и человечности, и это делает монстров столь при-влекательными. Танатопатия знаменует собой отказ от идеи человеческой исключительности и коренится в длительной традиции критики гуманизма. Эти философские идеи проникли в популярную культуру, утратили свой критический потенциал и превратились в товар массового потребления. Танатопатия говорит больше об изменившемся отношении к людям, нежели о смерти как таковой. Хотя немало исследований было посвящено завороженности современной популярной культуры смертью, насилием и изображениями нелюдей, у нас нет убедительных объяснений все возрастающей потребности публики в развлечениях такого рода, так же как и драматичным переменам в обрядах, связанных со смертью. И отсутствие такого объяснения не удивляет: для того чтобы оно появилось, необходимо представить различные проявления танатопатии — и в социальной сфере, и в виртуальной реальности — как единое культурное движение. Основная задача этой книги состоит в том, чтобы впервые проанализировать это движение современной культуры и те специфические культурно-исторические условия, которые создали предпосылки для широкого распространения танатопатии в наши дни. Невероятная притягательность насильственной смерти как развлечения характерна не только для западного мира; определенно, это феномен глобального масштаба. Тем не менее в этой книге внимание сосредоточено преимущественно на культурной ситуации в Америке и России. Главными объектами изучения являются англо-американская и российская беллетристика, кинофильмы и телесериалы, в которых сцены насильственной смерти занимают центральное место, а всякого рода монстры идеализируются (например, «Сумерки», «Дневники вампира», «Настоящая кровь», «Ночной дозор», книги о Гарри Поттере).

Дина Хапаева – Занимательная смерть: развлечения эпохи постгуманизма

Издательство – «Новое литературное обозрение» – 328 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-4448-1185-6

Дина Хапаева – Занимательная смерть: развлечения эпохи постгуманизма – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Благодарности

Введение. Парадоксы смерти

Несказанная смерть

Смерть как развлечение

«Почему мы это смотрим?»

Танатопатия

Готическая эстетика

Рукотворный кошмар как литературный прием

Глава 1. Интеллектуальные истоки танатопатии

Последний человек Французской теории

Права животных после «Смерти человека»

Нечеловеческое будущее

Добро пожаловать в апокалипсис?

Глава 2. Коммерциализация смерти: социальный и исторический контекст

Смерть и общественная жизнь: празднества, культы, ритуалы, язык и мода

Похоронные обряды

Язык Смерти

Хэллоуин

День мертвых и Santa Muerte

Смерть — это модно

Смерть: исторический экскурс

Искусство умирать во время чумы

Смерть напоказ

Почитание смерти в Советской России

и нацистской Германии

Смерть: новый феномен?

Глава 3 - Люди и чудовища

Хоббит, крестный отец монстров

Дракон у истоков готической эстетики

Монстр: новый эстетический идеал

Вампир —герой нашего времени?

Обаятельные мертвецы

Смертельные романы взросления

Пища монстров

Призраки, зомби и боги: подтверждение гипотезы

Эволюция монстров: вампир, серийный убийца и каннибал

Вампиры и серийные убийцы

Вампир и каннибал

Критики и монстры

Отведать человечины?

Постсоветские монстры

Глава 4. Гарри Поттер, Таня Гроттер и смерть в подростковом романе

Загадка успеха Поттера

Никакого гуманизма по отношению к маглам

Ночные кошмары Гарри

Скелеты в шкафу у Гарри

Гарри и вампиры

История болезни Гарри

Делюзии Гарри

Гарри Поттер и его игры

Убийца ли Гарри?

Когда говорящие имена говорят чересчур много

Смерть Гарри как развлечение

Скромный секрет популярности: смерть как вечеринка

Неомедиевизм и банальность зла

Восприятие пособия по искусству умирать

Гарри Поттер в России

Заключение

Избранная библиография

Именной указатель

Дина Хапаева – Занимательная смерть: развлечения эпохи постгуманизма –Нечеловеческое будущее

Теперь надо рассмотреть еще две тенденции, существенно повлиявшие на популяризацию антигуманизма в последние десятилетия: трансгуманизм и постгуманизм. Сторонники этих течений — не только философы, но и ученые, известные разработками в таких областях, как искусственный интел-лект, биоинженерия и вычислительная биотехника. Оба течения были предметом живого общественного обсуждения и приобрели популярность в массовой культуре. Они также напрямую повлияли на отношение к людям и человечеству. Концепцию трансгуманизма придумал Джулиан Хаксли, брат Олдоса Хаксли, автора книги «О дивный новый мир».

Этот писатель одним из первых заговорил о возможных последствиях социального и этического характера, связанных с развитием генной инженерии и форматированием человека. Вот как сформулировал эту концепцию Джулиан Хаксли: Род человеческий может — если захочет — превзойти свой биологический вид, причем не единично, каждый на свой манер, а в глобальном, общечеловеческом масштабе. Этот феномен нуждается в некоем словесном обозначении. Почему бы не «трансгуманизм»? Да, человек останется человеком, но при этом превзойдет и трансформирует себя, осознав новые возможности своей природы. «Я верю в трансгуманизм» — когда достаточно много людей уверенно скажут себе это, род людской будет на пороге совсем новой жизни.

А разница будет огромной — такой же, как между современным человеком и синантропом. Наконец-то человечество будет сознательно осуществлять то, что ему предначертано. Цель трансгуманизма — совершенствовать человеческую природу и превзойти ее при помощи современной науки и технологий. Это движение сосредоточено на продлении человеческой жизни всеми имеющимися средствами. Цель трансгуманистов — бессмертие, и они уверены в том, что технологии способны реализовать эту идею. Им видится несколько сценариев дальнейшего развития человечества. Автором одного из них, а именно «сингулярности», является Раймонд Курцвайль.

Как только научный и технологический прогресс выйдет за рамки человеческого понимания, в дело вступит искусственный интеллект (ИИ), потенциал которого несоизмеримо больше человеческого, и наступит сингулярность: «проснутся» сверхмощные компьютеры, которые станут хозяевами во Вселенной. Люди уступят место разумным машинам, способным к самопрограммированию, которые насытят вселенную разумом до предела. Для трансгуманистов люди — это не более чем переходная ступень к «сильной версии ИИ»; после наступления эры технологической сингулярности люди сами по себе уже будут мало что значить, ибо станут находиться под полным контролем мыслящих машин.

В поддержку подобных взглядов существуют теории «мутационного коллапса» и «генетической смерти», предрекающие неизбежную генетическую деградацию человечества. Согласно этим теориям, мутации человеческого генома имеют вредоносный характер. Мутационный процесс неостановим, а род человеческий обречен на необратимое спиралевидное движение вниз. Следуя логике трансгуманизма, в результате научного прогресса и эволюционных преобразований будущее нашей цивилизации принадлежит разумным машинам.