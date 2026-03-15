Книга Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века» представляет собой глубокий анализ самых острых проблем современности, смещая фокус с далекого прошлого и туманного будущего на актуальное «здесь и сейчас». Автор ставит задачу помочь читателю сориентироваться в условиях информационного шума и глобальной неопределенности, выделяя ключевые вызовы, с которыми сталкивается человечество. Основная идея произведения заключается в том, что в эпоху технологических потрясений и политической поляризации единственным способом сохранить устойчивость является развитие критического мышления, эмоционального интеллекта и способности к постоянному переобучению.

Содержательная часть книги разбита на пять разделов, охватывающих политические, технологические и экзистенциальные аспекты жизни. Харари детально исследует кризис либеральной демократии, влияние алгоритмов на свободу выбора, угрозу глобальной войны и проблему «постправды». Автор рассуждает о том, как искусственный интеллект и биотехнологии меняют рынок труда и саму человеческую идентичность, призывая к созданию новых глобальных моделей сотрудничества вместо возврата к национализму. Завершающие главы посвящены более личным вопросам — смыслу жизни, важности медитации и необходимости познания собственного разума как единственной защиты от манипуляций со стороны внешних систем.

Текст написан в фирменном стиле Харари — интеллектуально насыщенном, провокационном и полном ярких метафор, которые делают сложные философские концепции доступными для широкой аудитории. Автор не предлагает готовых рецептов спасения мира, но задает правильные вопросы, заставляя читателя выйти за рамки привычных идеологических догм. Работа служит важным компасом в нестабильном мире, напоминая, что в XXI веке информация — это не просто знание, а инструмент выживания. Это чтение приглашает к честному диалогу с собой и реальностью, подчеркивая, что наше будущее зависит от способности понимать происходящее прямо сейчас.

Юваль Ной Харари - 21 Урок для XXI Века

Москва, Синдбад, 2019 г. - 416 с.

ISBN 978-5-00131-113-3

Юваль Ной Харари - 21 Урок для XXI Века - Оглавление

Предисловие

Часть I. Технологический вызов

1. Крушение иллюзий Конец истории откладывается

2. Работа Когда станете взрослыми, можете не найти работу

3. Свобода Алгоритмы следят за тобой

4. Равенство Кто владеет информацией — владеет будущим

Часть II. Политический вызов

5. Сообщество У человека есть тело

6. Цивилизация В мире всего одна цивилизация

7. Национализм Глобальным проблемам нужны глобальные решения

8. Религия Бог теперь служит нации

9. Иммиграция Некоторые культуры могут быть лучше других

Часть III. Отчаяние и надежда

10. Терроризм Без паники

11. Война Нельзя недооценивать человеческую глупость

12. Скромность Вы не пуп земли

13. Бог Не произноси имени Господа всуе

14. Секуляризм Признать свою тень

Часть IV. Истина

15. Невежество Вы знаете меньше, чем вам кажется

16. Справедливость Возможно, наше чувство справедливости устарело

17. Постправда Некоторые фейковые новости живут вечно

18. Научная фантастика Будущее — не то, что вы видите в кино

Часть V. Гибкость мышления

19. Образование Единственная константа — перемены

20. Смысл Жизнь — не вымысел

21. Медитация Просто наблюдайте

Благодарности

Примечания