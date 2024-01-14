Источник христианской жизни — откровение Бога в Иисусе Христе. Первое действие этого Божественного откровения — христианская вера. Проявлением и подтверждением веры является христианская жизнь. От сотворения мира существует, однако, также природное Божественное откровение (Рим 1,12.20). Действие этого природного откровения — общий страх Божий, а страх Божий проявляется в жизни как естественная нравственность.

Естественная нравственность так же далека от христианской жизни, как земля от неба. Однако обе они имеют общую основу. Один и тот же Бог открывается и в природе, и в Иисусе Христе. Одного и того же человека призывает Бог Своим откровением. И посредством одного и того же органа Божественное откровение действует на человека. Орган этот — совесть. Апостол Павел говорит в Рим 2, 14, что и у язычников совесть — это место записанных в сердце требований Бога, и у них она отзывается на эти требования. Точно так же пишет он в 1 Тим 1, 19: «и имея веру и добрую совесть». Таким образом, как природное Божественное откровение, так и Откровение Спасения обращаются к совести и находят в ней орган, их воспринимающий. Посему необходимо достичь ясности относительно сущности и значения совести. Учение о совести является психологической предпосылкой учения о христианской жизни. Существует, однако, и ещё одна предпосылка познавательного характера. Как христианская жизнь предполагает христианскую веру, так и учение о христианской жизни предполагает учение о христианской вере.

С предельно краткого рассмотрения этих двух предпосылок мы и должны начать.

Обсуждению этих предпосылок посвящена часть I учения о христианской жизни; затем в части II мы переходим к рассмотрению личной жизни христианина, а в части III — христианской жизни в согласии с нравственными принципами общества (брак, воспитание, семья, государство) и в согласии с принципами христианского сообщества (церковь).

Д. Т. Харбех – Христианская жизнь согласно Писанию – Краткая библейская этика

Издание первое, 1992. - Перевод с немецкого. - Издательство "Логос", 1992. – 114 с.

ISBN: 3-927767—13-1

Д. Т. Харбех – Христианская жизнь согласно Писанию - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. ПРЕДПОСЫЛКИ УЧЕНИЯ О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

1. Учение о совести - 2. Библейское вероучение

Часть II ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

1. Задачи и перспективы - 2. Сохранение и подтверждение новой жизни в искушениях - 3. Здоровое развитие новой жизни с помощью благодати согласно Деян 2,42 - 4. Подтверждение христианской жизни

Часть III. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ В НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВЛЕНИЯХ ОБЩЕСТВА (БРАК, ВОСПИТАНИЕ, СЕМЬЯ, ГОСУДАРСТВО) И В ХРИСТИАНСКИХ УСТАНОВЛЕНИЯХ СООБЩЕСТВА (ЦЕРКОВЬ)