Харчлаа - Откровение

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology

Книга Платона Харчлаа «Откровение — Следует ли читать Откровение?» представляет собой методическое пособие, специально разработанное для глубокого изучения последней книги Библии в группах и библейских классах. Автор ставит перед собой задачу развеять миф о том, что книга Откровение слишком сложна или закрыта для понимания обычного христианина. Основной акцент делается на том, что само название «Апокалипсис» означает «открытие», а первая глава книги обещает особое благословение тем, кто читает, слушает и исполняет слова этого пророчества.

Пособие структурировано таким образом, чтобы помочь читателю увидеть целостную картину Божьего плана, не теряясь в многообразии символов и образов. Харчлаа предлагает последовательный разбор текста, акцентируя внимание на верховной власти Бога над историей и неизбежной победе Христа. Книга побуждает к серьезному исследованию Писания, предлагая вопросы для обсуждения, которые связывают древние видения Иоанна с практической духовной жизнью современного верующего и его готовностью к вечности.

Автор подчеркивает, что Откровение — это не просто книга о судах и катастрофах, а прежде всего откровение об Иисусе Христе в Его небесной славе. Пособие призывает изучать эту часть Библии с молитвой и смирением, рассматривая её как источник надежды и утешения для церкви, проходящей через испытания. Работа Платона Харчлаа помогает превратить изучение пророчеств из теоретического упражнения в живой духовный опыт, укрепляющий веру и побуждающий к святости.

Платон Харчлаа – Откровение – Следует ли читать Откровение? - Пособие для Библейских классов

Ашфорд, США: Славянское Миссионерское Издательство, 1991. – Библейская миссия, Славянское Евангельское Общество. – 113 с.

Платон Харчлаа – Откровение – Содержание

Вступление

Часть первая. „И что ты видел”

Часть вторая. „И что есть”

Часть третья. „И что будет”

  • Бог, сидящий на престоле (гл. 4)

  • Книга за семью печатями (гл. 5)

  • Состояние мира в дни антихриста (6)

  • Семь треб (гл. 8-9; 11:15-18)

  • Раскрытая книга (10:1-11)

  • Жена... И младенец (гл. 12)

  • Троица диавола (гл. 13)

  • Видение Агнца... (гл. 14)

  • Видение семи чаш... (гл. 15-16)

  • Блудница и зверь... (гл. 17-18)

  • Второе пришествие Христа (гл 19-20)

  • Обновленный мир (гл. 21)

Заключение (22:6-21)

Заключительное размышление

Вопросы и ответы

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books