Книга Платона Харчлаа «Откровение — Следует ли читать Откровение?» представляет собой методическое пособие, специально разработанное для глубокого изучения последней книги Библии в группах и библейских классах. Автор ставит перед собой задачу развеять миф о том, что книга Откровение слишком сложна или закрыта для понимания обычного христианина. Основной акцент делается на том, что само название «Апокалипсис» означает «открытие», а первая глава книги обещает особое благословение тем, кто читает, слушает и исполняет слова этого пророчества.

Пособие структурировано таким образом, чтобы помочь читателю увидеть целостную картину Божьего плана, не теряясь в многообразии символов и образов. Харчлаа предлагает последовательный разбор текста, акцентируя внимание на верховной власти Бога над историей и неизбежной победе Христа. Книга побуждает к серьезному исследованию Писания, предлагая вопросы для обсуждения, которые связывают древние видения Иоанна с практической духовной жизнью современного верующего и его готовностью к вечности.

Автор подчеркивает, что Откровение — это не просто книга о судах и катастрофах, а прежде всего откровение об Иисусе Христе в Его небесной славе. Пособие призывает изучать эту часть Библии с молитвой и смирением, рассматривая её как источник надежды и утешения для церкви, проходящей через испытания. Работа Платона Харчлаа помогает превратить изучение пророчеств из теоретического упражнения в живой духовный опыт, укрепляющий веру и побуждающий к святости.

Платон Харчлаа – Откровение – Следует ли читать Откровение? - Пособие для Библейских классов

Ашфорд, США: Славянское Миссионерское Издательство, 1991. – Библейская миссия, Славянское Евангельское Общество. – 113 с.

Платон Харчлаа – Откровение – Содержание

Вступление

Часть первая. „И что ты видел”

Часть вторая. „И что есть”

Часть третья. „И что будет”

Бог, сидящий на престоле (гл. 4)

Книга за семью печатями (гл. 5)

Состояние мира в дни антихриста (6)

Семь треб (гл. 8-9; 11:15-18)

Раскрытая книга (10:1-11)

Жена... И младенец (гл. 12)

Троица диавола (гл. 13)

Видение Агнца... (гл. 14)

Видение семи чаш... (гл. 15-16)

Блудница и зверь... (гл. 17-18)

Второе пришествие Христа (гл 19-20)

Обновленный мир (гл. 21)

Заключение (22:6-21)

Заключительное размышление

Вопросы и ответы