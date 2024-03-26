Пэм Харди - Как сохранять баланс. Мудрое решение жизненных пробле

Эта книга служит ответом на очень острую нужду. Куда бы вы ни приехали: на Дальний Восток или в Европу, в Самару или в Алматы (где мы с семьей гостим в данный момент), так же как и я, вы увидите, что проблема сохранения баланса

объединяет всех женщин. Желая угождать Богу, мы стараемся жертвенно служить в церкви, но одновременно с этим понимаем, что семья, которую вверил нам Бог, не менее важная ответственность. И вот мы уже столкнулись с дилеммой: как посвящать себя на служение и при этом не пренебрегать семьей или как служить семье и не забывать о своей ответственности перед церковью? Мы регулярно сталкиваемся с подобного рода вопросами: доверять или действовать, покрывать любовью или обличать, уделять внимание обычным житейским вещам или вкладываться в вечное? И, к сожалению, порой задумываться

об этом мы начинаем лишь тогда, когда уже потеряли баланс и его последствия уже невозможно игнорировать.

Так что же поможет нам сохранять равновесие и стабильность и не уходить в крайности? Я уверена, что книга «Как сохранять баланс» - это огромная помощь каждой женщине. В своей книге Пэм Харди затрагивает практически каждую сферу, где женщины склонны впадать в крайности. Автор честно рассматривает каждую из этих сфер и, что очень важно, дает ясные библейские ориентиры, которые помогают сохранять баланс. Книга особенно полезна тем, что в конце каждой главы автор предлагает вопросы для размышления, что делает ее прекрасным ресурсом для изучения на женских группах.

Позвольте этой книге показать вам библейский взгляд на ключевые аспекты вашей жизни и уделите время, чтобы молитвенно поразмышлять о своей жизни и с Божьей помощью стремиться к балансу.