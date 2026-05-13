За благопристойным фасадом сознания с его строгим моральным порядком и благочестивыми намерениями таятся грубые инстинктивные силы жизни, постоянно воюя, пожирая и зачиная, подобно глубинным монстрам. По большей части они невидимы, тем не менее от их побуждения и энергии зависит сама жизнь: без них живые существа были бы такими же инертными, как камни. Но если их действия не сдерживать, жизнь потеряет свое значение, вновь превратившись лишь в простое рождение и смерть, как в кишащих живностью первобытных болотах. Создавая цивилизацию, человек, хотя и неосознанно, стремился обуздать эти естественные силы и направить хотя бы некоторую часть их энергии в формы, предназначенные для иной цели. Ибо с приходом сознания культурные и психологические ценности начали соперничать с чисто биологическими целями бессознательного функционирования.

В ходе всей истории за контроль и управление этими безличными инстинктивными силами психики боролись два действующих фактора. Извне сильное дисциплинирующее воздействие оказывали социальные порядки и потребности материального характера. Вместе с тем изнутри самого индивида исходило влияние, возможно, даже более сильное, влияние в форме символов и переживаний нуминозного характера — психических переживаний, которые оказывают мощное влияние на отдельных индивидов в каждой общине людей. Эти переживания были настолько глубокими, что стали основой религиозных догм и обрядов, которые, в свою очередь, воздействовали на огромную массу людей. Крайне удивительно, что этим религиозным формам удалось сдерживать силу и жестокость примитивных инстинктов в такой существенной мере и столь долгое время. Это должно означать, что религиозные символы были специфическим образом приспособлены удовлетворять побуждения конфликтующих внутренних сил даже без всякой помощи сознательного понимания. При этом, во многих случаях сам индивид не испытывал нуминозных переживаний, на которых первоначально основывался ритуал.

М. Эстер Хардинг - Психическая энергия: превращения и истоки

«Рефл-бук», «Ваклер» 2003 -500с.

ISBN 5-87983-027-6, серия

ISBN 5-87983-112-4 («Рефл-бук»)

ISBN 966-543-082-3 («Ваклер»)

М. Эстер Хардинг - Психическая энергия: превращения и истоки - Содеражание

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Вступление (К. Г. Юнг)

Часть I. Источник психической энергии

1. Введение

2. Трансформация инстинктивных влечений

3. Инертность: леность и неугомонность

4. Голод: нужда и жадность

5. Самозащита: вражда и дружба

6. Воспроизведение: I. Сексуальность

7. Воспроизведение: II. Материнство

8. Эго и проблема власти: самоуважение и стремление к господству

Часть II. Трансформация психической энергии

9. Внутренний конфликт: дракон и герой

10. Психика как единое целое: вычерчивание круга

11. Примирение противоположностей: мандала

12. Трансформация либидо

Библиография

Список иллюстраций

Об авторе