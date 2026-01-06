Хардинг - Пути женщин
Идеи, лежащие в основе настоящей работы, основаны на учении К.Г. Юнга, который открыл нам новую сферу мысли и опыта, обещающую решение многих фундаментальных культурных проблем наших дней. Однако эти идеи не всегда легко претворяются в жизнь. В этой книге была предпринята попытка выполнить чисто женскую задачу - показать, как знание человеческой природы, доступное через изучение бессознательного, может быть полезным образом применено к повседневному опыту.
Мэри Эстер Хардинг - Пути женщин
М: «Касталия», 2021. — 368 с.
ISBN 978-5-521-16220-8
Мэри Эстер Хардинг - Пути женщин - Содержание
О книге
Предисловие к исправленному изданию
Предисловие к первому изданию
Введение
I. Все для всех
II. Призрачный любовник
III. Работа
IV. Дружба
V. Брак
VI. Материнство
VII. Вне проторенного пути
VIII. Осень и зима
IX. Психологические отношения
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