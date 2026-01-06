Идеи, лежащие в основе настоящей работы, основаны на учении К.Г. Юнга, который открыл нам новую сферу мысли и опыта, обещающую решение многих фундаментальных культурных проблем наших дней. Однако эти идеи не всегда легко претворяются в жизнь. В этой книге была предпринята попытка выполнить чисто женскую задачу - показать, как знание человеческой природы, доступное через изучение бессознательного, может быть полезным образом применено к повседневному опыту.

Мэри Эстер Хардинг - Пути женщин

М: «Касталия», 2021. — 368 с.

ISBN 978-5-521-16220-8

Мэри Эстер Хардинг - Пути женщин - Содержание

О книге

Предисловие к исправленному изданию

Предисловие к первому изданию

Введение

I. Все для всех

II. Призрачный любовник

III. Работа

IV. Дружба

V. Брак

VI. Материнство

VII. Вне проторенного пути

VIII. Осень и зима

IX. Психологические отношения