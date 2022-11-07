Эта книга написана для рядового читателя, который, может быть, не знаком с произведениями самого профессора Юнга, большая часть которых предназначена для профессионалов и не может быть с легкостью осмыслена теми, кто испытывает недостаток в специальных знаниях, которые дают возможность оценить по достоинству объем и значение исследований Юнга. Эти знания особенно важны для понимания работы, которая заняла так много времени и размышлений последних двадцати лет его жизни.

Я попыталась изложить здесь основные идеи, на которых основывается его психология. Несмотря на то, что я не задавалась целью создать исчерпывающий список его работ, материал изначально предназначался для образованного круга читателей, которые не очень близко знакомы с работами Юнга. И я надеюсь, что это относительно простое изложение может соответствовать потребностям более широкой публики.

Впервые эти лекции проходили на конференции, организованной Образовательным Центром Сент-Луиса, штат Миссури. Они были повторены под покровительством Департамента образования епархии города Сан-Франциско, штат Калифорния. В 1963 г. вышел первый цикл лекций, спонсируемых нью-йоркской организацией аналитической психологии К. Г. Юнга.

Эстер Хардинг - Я и не-Я

М.: Клуб Касталия. 2016. — 222 с.

Эстер Хардинг - Я и не-Я - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА II. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

ГЛАВА III. ПРИЧАСТНОСТЬ К ТАЙНЕ, ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ С СЕМЬЕЙ

ГЛАВА IV. ПРОЕКЦИИ НА ЛЮДЕЙ ПОДОБНОГО ПОЛА: ТЕНЬ

ГЛАВА V. ПРОЕКЦИИ НА ЛЮДЕЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА: АНИМА И АНИМУС

ГЛАВА VI. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ