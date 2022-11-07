Хардинг - Я и не-Я
Эта книга написана для рядового читателя, который, может быть, не знаком с произведениями самого профессора Юнга, большая часть которых предназначена для профессионалов и не может быть с легкостью осмыслена теми, кто испытывает недостаток в специальных знаниях, которые дают возможность оценить по достоинству объем и значение исследований Юнга. Эти знания особенно важны для понимания работы, которая заняла так много времени и размышлений последних двадцати лет его жизни.
Я попыталась изложить здесь основные идеи, на которых основывается его психология. Несмотря на то, что я не задавалась целью создать исчерпывающий список его работ, материал изначально предназначался для образованного круга читателей, которые не очень близко знакомы с работами Юнга. И я надеюсь, что это относительно простое изложение может соответствовать потребностям более широкой публики.
Впервые эти лекции проходили на конференции, организованной Образовательным Центром Сент-Луиса, штат Миссури. Они были повторены под покровительством Департамента образования епархии города Сан-Франциско, штат Калифорния. В 1963 г. вышел первый цикл лекций, спонсируемых нью-йоркской организацией аналитической психологии К. Г. Юнга.
Эстер Хардинг - Я и не-Я
М.: Клуб Касталия. 2016. — 222 с.
Эстер Хардинг - Я и не-Я - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА II. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ГЛАВА III. ПРИЧАСТНОСТЬ К ТАЙНЕ, ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ С СЕМЬЕЙ
ГЛАВА IV. ПРОЕКЦИИ НА ЛЮДЕЙ ПОДОБНОГО ПОЛА: ТЕНЬ
ГЛАВА V. ПРОЕКЦИИ НА ЛЮДЕЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА: АНИМА И АНИМУС
ГЛАВА VI. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
спасибо