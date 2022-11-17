Хардинг - Женские мистерии

Для врача озабоченность историческими фактами на первый взгляд может показаться просто личным хобби, но для психотерапевта это в некотором смысле необходимая часть его психического инструментария. Интерес к первобытной психологии, фольклору, мифологии и сравнение истории религий открывает глаза на широкие горизонты человеческой психики и плюс к этому дает ту незаменимую помощь, которая так отчаянно нужна нам для понимания бессознательных процессов. Только когда мы видим, в какой форме и каком обличье появляются символы сна, являющиеся по-видимому уникальными, мы можем на самом деле понять, на что они указывают. Также, будучи оснащены этим обширным сравнительным материалом, мы можем достичь успеха в более точном понимании фактора, оказывающего решающее значение на психическую жизнь, а именно — архетипа. Конечно, этот термин призван обозначить не наследуемую идею, а скорее наследуемый способ психического функционирования, врожденный, согласно которому цыпленок вылупляется из яйца; птица вьет гнезда; осы жалят гусениц; угри находят свой путь на Бермуды. Другими словами, это «паттерн поведения». Этот аспект архетипа — биологический, и это область интереса научной психологии. Но когда смотришь изнутри, из реалий субъективной психики, картина сразу меняется. Здесь архетипы представляются нуминозными, что проявляется в опыте фундаментальной важности. Всякий раз, когда они облекаются в адекватные символы, они поразительным образом захватывают человека, создавая состояние «глубокой затронутости», последствия которого невозможно измерить. По этой причине архетипы так важны для психологии религии. Все религии и все метафизические концепции опираются на архетипические основы, и в той степени, в какой мы способны исследовать их, мы добьемся успеха хотя бы в поверхностном взгляде на мировую историю и сможем слегка поднять вуаль мистерий, скрывающих смысл метафизических идей. Это происходит, поскольку метафизика, как психика или психология архетипа и ее догма (или учение) формулирует знание о сущности доминант, то есть о бессознательных «лейтмотивах» психических событий, преобладающих в ту эпоху. Архетип метафизичен потому, что он превосходит сознание.

Книга доктора Хардинг предлагает попытку представить определенные архетипические основы фемининной психологии. Однако чтобы понять старания автора, нужно преодолеть предрассудок о том, что психология состоит просто из того, что об этом знают мистер Смит и миссис Джонс. Психика состоит не только из содержания сознания, которое, можно сказать, происходит от чувственных впечатлений, но также из идей, которые, кажется, опираются на определенные чувственные восприятия, модифицированные априорным путем, и на бессознательное существование формирующих элементов, т. е. на архетипы. Это понимание приводит нас к заключению, что одна часть психики может быть объяснена недавними событиями, но другая часть проникает в глубинные слои истории человечества.

Эстер Хардинг - Женские мистерии

М.: Клуб Касталия. 2016. — 250 с.

ISBN 978-5-519-60752-0

Эстер Хардинг - Женские мистерии - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. МИФ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

ГЛАВА II. ЛУНА КАК СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ

ГЛАВА III. ЛУНА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА IV. РАННИЕ ОБРАЗЫ ЛУННОГО БОЖЕСТВА

ГЛАВА V. ЛУННЫЙ ЦИКЛ ЖЕНЩИНЫ

ГЛАВА VI. ВНУТРЕННЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛУННОГО ЦИКЛА

ГЛАВА VII. ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ГЛАВА VIII. МАТЬ ЛУНА

ГЛАВА IX. БОГИНЯ-ДЕВСТВЕННИЦА

ГЛАВА Х. ЛУННЫЕ ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ

ГЛАВА XI. СВЯЩЕННЫЙ БРАК

ГЛАВА ХII. ИШТАР

ГЛАВА ХIII. ИСИДА И ОСИРИС

ГЛАВА XIV. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ СЫНА

ГЛАВА XV. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ И БЕССМЕРТИЕ

ГЛАВА ХVI.МЕНЯЮЩАЯСЯ ЛУНА

ГЛАВА XVII. ВДОХНОВЕНИЕ И САМОСТЬ