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Хардинг - Женские мистерии

Хардинг - Женские мистерии
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah
Для врача озабоченность историческими фактами на первый взгляд может показаться просто личным хобби, но для психотерапевта это в некотором смысле необходимая часть его психического инструментария. Интерес к первобытной психологии, фольклору, мифологии и сравнение истории религий открывает глаза на широкие горизонты человеческой психики и плюс к этому дает ту незаменимую помощь, которая так отчаянно нужна нам для понимания бессознательных процессов. Только когда мы видим, в какой форме и каком обличье появляются символы сна, являющиеся по-видимому уникальными, мы можем на самом деле понять, на что они указывают. Также, будучи оснащены этим обширным сравнительным материалом, мы можем достичь успеха в более точном понимании фактора, оказывающего решающее значение на психическую жизнь, а именно — архетипа. Конечно, этот термин призван обозначить не наследуемую идею, а скорее наследуемый способ психического функционирования, врожденный, согласно которому цыпленок вылупляется из яйца; птица вьет гнезда; осы жалят гусениц; угри находят свой путь на Бермуды. Другими словами, это «паттерн поведения». Этот аспект архетипа — биологический, и это область интереса научной психологии. Но когда смотришь изнутри, из реалий субъективной психики, картина сразу меняется. Здесь архетипы представляются нуминозными, что проявляется в опыте фундаментальной важности. Всякий раз, когда они облекаются в адекватные символы, они поразительным образом захватывают человека, создавая состояние «глубокой затронутости», последствия которого невозможно измерить. По этой причине архетипы так важны для психологии религии. Все религии и все метафизические концепции опираются на архетипические основы, и в той степени, в какой мы способны исследовать их, мы добьемся успеха хотя бы в поверхностном взгляде на мировую историю и сможем слегка поднять вуаль мистерий, скрывающих смысл метафизических идей. Это происходит, поскольку метафизика, как психика или психология архетипа и ее догма (или учение) формулирует знание о сущности доминант, то есть о бессознательных «лейтмотивах» психических событий, преобладающих в ту эпоху. Архетип метафизичен потому, что он превосходит сознание.
Книга доктора Хардинг предлагает попытку представить определенные архетипические основы фемининной психологии. Однако чтобы понять старания автора, нужно преодолеть предрассудок о том, что психология состоит просто из того, что об этом знают мистер Смит и миссис Джонс. Психика состоит не только из содержания сознания, которое, можно сказать, происходит от чувственных впечатлений, но также из идей, которые, кажется, опираются на определенные чувственные восприятия, модифицированные априорным путем, и на бессознательное существование формирующих элементов, т. е. на архетипы. Это понимание приводит нас к заключению, что одна часть психики может быть объяснена недавними событиями, но другая часть проникает в глубинные слои истории человечества.

Эстер Хардинг - Женские мистерии

М.: Клуб Касталия. 2016. — 250 с.
ISBN 978-5-519-60752-0

Эстер Хардинг - Женские мистерии - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА I. МИФ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР
ГЛАВА II. ЛУНА КАК СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ
ГЛАВА III. ЛУНА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
ГЛАВА IV. РАННИЕ ОБРАЗЫ ЛУННОГО БОЖЕСТВА
ГЛАВА V. ЛУННЫЙ ЦИКЛ ЖЕНЩИНЫ
ГЛАВА VI. ВНУТРЕННЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛУННОГО ЦИКЛА
ГЛАВА VII. ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕК
ГЛАВА VIII. МАТЬ ЛУНА
ГЛАВА IX. БОГИНЯ-ДЕВСТВЕННИЦА
ГЛАВА Х. ЛУННЫЕ ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ
ГЛАВА XI. СВЯЩЕННЫЙ БРАК
ГЛАВА ХII. ИШТАР
ГЛАВА ХIII. ИСИДА И ОСИРИС
ГЛАВА XIV. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ СЫНА
ГЛАВА XV. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ И БЕССМЕРТИЕ
ГЛАВА ХVI.МЕНЯЮЩАЯСЯ ЛУНА
ГЛАВА XVII. ВДОХНОВЕНИЕ И САМОСТЬ
Views 372
Rating 5.0 / 5
Added 17.11.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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