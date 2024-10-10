Хардт - Негри – Империя - Множество

У нас на глазах Империя обретает плоть. За последние несколько десятилетий — когда колониальные режимы были низвергнуты и особенно после того, как перед капиталистическим мировым рынком окончательно рухнули барьеры советской системы, — мы стали свидетелями непреодолимой и необратимой глобализации экономических и культурных обменов. Вместе с глобальным рынком и глобальным кругооборотом производства возникает и глобальный порядок — новая логика и структура управления, короче говоря, новый вид суверенитета. Империя становится политическим субъектом, эффективно регулирующим эти глобальные обмены, суверенной властью, которая правит миром.

Многие убеждены, что глобализация капиталистического производства и обмена означает, что экономические отношения становятся менее зависимыми от политического контроля и, следовательно, что политический суверенитет приходит в упадок. Некоторые приветствуют эту новую эру как освобождение капиталистической экономики от ограничений и искажений, навязанных ей политическими силами; другие же сокрушаются, что окажутся перекрытыми институциональные каналы, благодаря которым рабочие и граждане могли влиять на холодную логику капиталистической прибыли или же противостоять ей. Несомненно, что с развитием процесса глобализации суверенитет национальных государств, пока еще действенный, постепенно разрушается. Основные факторы производства и обмена — деньги, технологии, люди и товары — со все большей легкостью перемещаются через национальные границы; в результате у национальных государств остается все меньше и меньше возможностей регулировать эти потоки и воздействовать на экономику политическими средствами. Даже наиболее сильные национальные государства не могут далее признаваться в качестве верховной и суверенной власти ни вне, ни даже в рамках собственных границ. Но, тем не менее, ослабление суверенитета национальных государств вовсе не означает, что суверенитет как таковой приходит в упадок.

В период нынешних преобразований средства политического контроля, государственные функции и регулирующие механизмы продолжали применяться для управления сферой экономического и общественного производства и обмена. Наша основная гипотеза состоит в том, что суверенитет принял новую форму, образованную рядом национальных и наднациональных органов, объединенных единой логикой управления. Эта новая глобальная форма суверенитета и является тем, что мы называем Империей.

Слабеющий суверенитет национальных государств и их возрастающая неспособность к регулированию экономических и культурных обменов являются фактически одними из важнейших признаков становления Империи. Суверенитет национальных государств был краеугольным камнем колониальных империй, созданных европейскими державами в период современности1. Однако под «Империей» мы понимаем нечто, совершенно отличное от «империализма». Границы, определенные системой национальных государств современности, были основой европейского колониализма и экономической экспансии: территориальные границы нации определяли центр власти, из которого осуществлялось управление внешними территориями — территориями других государств — через систему каналов и барьеров, то способствовавших, то препятствовавших потокам производства и обращения. В действительности империализм был распространением суверенитета национальных государств Европы за пределы их собственных границ. В итоге почти весь мир можно было считать поделенным между европейскими государствами, а карту мира можно было бы целиком раскрасить в цвета Европы: красным — территории Британии, синим — Франции, зеленым — Португалии и т. д. Где бы ни пускал свои корни суверенитет периода современности, он повсюду создавал Левиафана, который устанавливал свою власть и навязывал иерархию территориальных границ как для охраны чистоты собственной идентичности, так и для исключения всего иного.

Хардт М., Негри А. – Империя

Пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. — М.: Праксис, 2004— 440 с.

ISBN 5-901S 74-40-0

Хардт М., Негри А. – Империя – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1 ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НАСТОЯЩЕГО

1.1 Мировой порядок

1.2 Биополитическое производство

1.3 Альтернативы внутри Империи

ЧАСТЬ 2 ПЕРЕХОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА

2.1 Две Европы, две современности

2.2 Суверенитет национального государства

2.3 Диалектика колониального суверенитета

2.4 Симптомы перехода

2.5 Сетевая власть: суверенитет США и новая Империя

2.6 Имперский суверенитет

ИНТЕРМЕЦЦО: КОНТР-ИМПЕРИЯ

ЧАСТЬ 3 ПЕРЕХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

3.1 Пределы империализма

3.2 Дисциплинарное регулирование

З.3 Сопротивление, кризис, трансформация

3.4 Постмодернизация, или информатизация производства

3.5 Смешанное устройство

3.6 Капиталистический суверенитет, или управление обществом контроля

ЧАСТЬ 4 ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

4.1 Виртуальности

4.2 Порождение и разложение

4.3 Массы против Империи

Примечания

Примечания переводчика и редактора

Индекс

Майкл Хардт, Антонио Негри – Множество - Война и демократия в эпоху империи

Пер. с англ, под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Культурная революция, 2006. - 559 с.

ISBN 5-902764-09-2

Майкл Хардт, Антонио Негри – Множество – Содержание

В.Л. Иноземцев. Глашатаи нового мира

Предисловие к русскому изданию

Слова благодарности

Предисловие. Жить сообща

Часть 1. Война

1.1. Симплициссимус

1.2. Подавление мятежей

1.3. Сопротивление

Часть 2. Множество

2.1. Опасные классы

2.2. De corpore

2.3. Зачатки множества

Часть 3. Демократия

3.1. Долгий путь демократии

3.2. Глобальный запрос на демократию

3.3. Демократия множества

Примечания

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