Харфорд - Хаос
Но зачастую порядок нас так соблазняет, что нам не удается оценить преимущества хаоса — неопределенного в количественном выражении, некоординированного, импровизированного, неидеального, непоследовательного, не выстроенного, загроможденного, бессистемного, неоднозначного, неконкретного, сложного, неупорядоченного, неоднородного или даже грязного. Речь по сценарию не учитывает энергетику аудитории; внимательный военачальник теряется из-за более импульсивного противника; писатель находит вдохновение благодаря случайному отвлечению; количественно представленные цели создают ошибочные стимулы; работники в чистом офисе чувствуют себя беспомощно и теряют мотивацию; чужак с другим мировоззрением ухудшает отношения в команде, но привносит свежий взгляд. Сотрудник, который не сортирует входящие письма, в итоге выполняет больше дел. Мы находим родственную душу, когда игнорируем ан кеты на сайтах. Дети, свободно бегающие на улице, не только весело проводят время и учатся новому, но и — вопреки ожиданиям — реже попадают в аварии. Пианист, который сказал бы: «Мне жаль, Вера, этот рояль просто не годится для игры», — и покинул дождливой ночью семнадцатилетнюю девочку, рыдающую на обочине, никогда бы не узнал, что упустил возможность создать то, что впоследствии станет его любимой работой.
Харфорд Тим - Хаос
Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему
пер. с англ. Юлии Гиматовой.
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 354 с.
ISBN 978-5-00117-005-1
Харфорд Тим - Хаос - Содержание
Введение
1. Креативность
Боуи, Ино и Дарвин. Как фрустрация и рассеянность помогают
нам решать проблемы в искусстве, науке и жизни
2. Сотрудничество
Пал Эрдеш и Робберс-Кейв. Почему дисциплинированные
команды веселее проводят время, но от хаотичного
сотрудничества больше пользы
3. Рабочее место
Где ошибся Стив Джобс и почему никого не касается,
наводите ли вы порядок на своем столе
4. Импровизация
Мартин Лютер Кинг, служба техподдержки и неожиданные
преимущества отклонения от сценария
5. Победа
Безос, Роммель, Трамп. Как использовать хаос в качестве оружия
в бизнесе, политике и войне
6. Стимулы
Премьер-министр и медсотрудник. Ловушки наложения четких
целей на беспорядочный мир
7. Автоматизация
Рейс 447 и программа «Дженнифер»: когда хаотичная природа
человека защищает нас от цифровой катастрофы
8. Устойчивость
Разбитые окна, язва желудка и опасное заблуждение, что организованность следует за набожностью 9. Жизнь
Франклин, Шварценеггер и гений, взломавший OkCupid: почему мы должны ценить беспорядок во входящей почте, общении и играх своих детей
Благодарности
Об авторе
Библиографи
Comments (1 comment)