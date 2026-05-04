Харфорд - Хаос

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Но зачастую порядок нас так соблазняет, что нам не удается оценить преимущества хаоса — неопределенного в количественном выражении, некоординированного, импровизированного, неидеального, непоследовательного, не выстроенного, загроможденного, бессистемного, неоднозначного, неконкретного, сложного, неупорядоченного, неоднородного или даже грязного. Речь по сценарию не учитывает энергетику аудитории; внимательный военачальник теряется из-за более импульсивного противника; писатель находит вдохновение благодаря случайному отвлечению; количественно представленные цели создают ошибочные стимулы; работники в чистом офисе чувствуют себя беспомощно и теряют мотивацию; чужак с другим мировоззрением ухудшает отношения в команде, но привносит свежий взгляд. Сотрудник, который не сортирует входящие письма, в итоге выполняет больше дел. Мы находим родственную душу, когда игнорируем ан кеты на сайтах. Дети, свободно бегающие на улице, не только весело проводят время и учатся новому, но и — вопреки ожиданиям — реже попадают в аварии. Пианист, который сказал бы: «Мне жаль, Вера, этот рояль просто не годится для игры», — и покинул дождливой ночью семнадцатилетнюю девочку, рыдающую на обочине, никогда бы не узнал, что упустил возможность создать то, что впоследствии станет его любимой работой. 

Харфорд Тим -  Хаос

  • Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему

  • пер. с англ. Юлии Гиматовой.

  • М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 354 с.

  •  ISBN 978-5-00117-005-1

 

Харфорд Тим -  Хаос -  Содержание

Введение    

1. Креативность    

Боуи, Ино и Дарвин. Как фрустрация и рассеянность помогают

нам решать проблемы в искусстве, науке и жизни

2. Сотрудничество    

Пал Эрдеш и Робберс-Кейв. Почему дисциплинированные

команды веселее проводят время, но от хаотичного

сотрудничества больше пользы

3.  Рабочее место    

Где ошибся Стив Джобс и почему никого не касается, 

наводите ли вы порядок на своем столе

4. Импровизация  

Мартин Лютер Кинг, служба техподдержки и неожиданные

преимущества отклонения от сценария

5. Победа    

Безос, Роммель, Трамп. Как использовать хаос в качестве оружия

в бизнесе, политике и войне

6. Стимулы  

Премьер-министр и медсотрудник. Ловушки наложения четких

целей на беспорядочный мир

7. Автоматизация    

Рейс 447 и программа «Дженнифер»: когда хаотичная природа

человека защищает нас от цифровой катастрофы

8. Устойчивость   

Разбитые окна, язва желудка и опасное заблуждение, что организованность следует за набожностью 9. Жизнь   

Франклин, Шварценеггер и гений, взломавший OkCupid: почему мы должны ценить беспорядок во входящей почте, общении и играх своих детей

Благодарности   

Об авторе   

Библиографи

 

Comments (1 comment)

Z
zalservik 15 hours ago
Благодарю.

