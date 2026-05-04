Харфорд - Хаос

Но зачастую порядок нас так соблазняет, что нам не удается оценить преимущества хаоса — неопределенного в количественном выражении, некоординированного, импровизированного, неидеального, непоследовательного, не выстроенного, загроможденного, бессистемного, неоднозначного, неконкретного, сложного, неупорядоченного, неоднородного или даже грязного. Речь по сценарию не учитывает энергетику аудитории; внимательный военачальник теряется из-за более импульсивного противника; писатель находит вдохновение благодаря случайному отвлечению; количественно представленные цели создают ошибочные стимулы; работники в чистом офисе чувствуют себя беспомощно и теряют мотивацию; чужак с другим мировоззрением ухудшает отношения в команде, но привносит свежий взгляд. Сотрудник, который не сортирует входящие письма, в итоге выполняет больше дел. Мы находим родственную душу, когда игнорируем ан кеты на сайтах. Дети, свободно бегающие на улице, не только весело проводят время и учатся новому, но и — вопреки ожиданиям — реже попадают в аварии. Пианист, который сказал бы: «Мне жаль, Вера, этот рояль просто не годится для игры», — и покинул дождливой ночью семнадцатилетнюю девочку, рыдающую на обочине, никогда бы не узнал, что упустил возможность создать то, что впоследствии станет его любимой работой.

Харфорд Тим - Хаос

Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему

пер. с англ. Юлии Гиматовой.

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 354 с.

ISBN 978-5-00117-005-1

Харфорд Тим - Хаос - Содержание

Введение

1. Креативность

Боуи, Ино и Дарвин. Как фрустрация и рассеянность помогают

нам решать проблемы в искусстве, науке и жизни

2. Сотрудничество

Пал Эрдеш и Робберс-Кейв. Почему дисциплинированные

команды веселее проводят время, но от хаотичного

сотрудничества больше пользы

3. Рабочее место

Где ошибся Стив Джобс и почему никого не касается,

наводите ли вы порядок на своем столе

4. Импровизация

Мартин Лютер Кинг, служба техподдержки и неожиданные

преимущества отклонения от сценария

5. Победа

Безос, Роммель, Трамп. Как использовать хаос в качестве оружия

в бизнесе, политике и войне

6. Стимулы

Премьер-министр и медсотрудник. Ловушки наложения четких

целей на беспорядочный мир

7. Автоматизация

Рейс 447 и программа «Дженнифер»: когда хаотичная природа

человека защищает нас от цифровой катастрофы

8. Устойчивость

Разбитые окна, язва желудка и опасное заблуждение, что организованность следует за набожностью 9. Жизнь

Франклин, Шварценеггер и гений, взломавший OkCupid: почему мы должны ценить беспорядок во входящей почте, общении и играх своих детей

Благодарности

Об авторе

