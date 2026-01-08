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Харкнесс - Джон Ди. Диалоги с ангелами

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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Джон Ди — наиболее важная и в то же время одинокая персона, принимавшая участие в разговорах с ангелами. Одинокой и отчасти уникальной фигурой, исторически зажатой между средневековым гением Роджера Бэкона и современной дальновидностью Френсиса Бэкона, Джона Ди сделали обстоятельства. Сегодня мы далеки от интеллектуальных традиций, которые сформировали Ди, и находим себе в убыток понимание того, что он считал само собой разумеющимся в отношении естественного мира и места в нем. Однако в свое время Ди был весьма известной личностью и одним из наиболее востребованных ученых, высказывавших ценные мысли по широкому кругу вопросов. Ему была предложена должность лектора в Оксфордском университете, от которой он отказался. С ним консультировались о наиболее астрологически благоприятном дне для коронации Елизаветы I. Он развлекал гостей, включая сэра Уолтера Ралея, графа Лестера и датского географа Абрахама Орте-лиуса в своем доме под Лондоном на Темзе. В Мортлейке Ди был щедр на свою экспертизу и непревзойденные ресурсы его знаменитой библиотеки. Для посетителей, которые не могли совершить путешествие в Мотр-лейк, Ди мог прервать свою работу, чтобы поехать к ним, как он сделал 23 февраля 1581 года, когда французский посол Мишель дэ Кастельнау представил его Жану Бодену в королевских покоях Вестминстера.

Дебора Харкнесс - Джон Ди. Диалоги с ангелами

М.: Клуб Касталия. 2017. — 238 с.

Дебора Харкнесс - Джон Ди. Диалоги с ангелами - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

1. Коллоквиум Ангелов

2. Возведение Лестницы Иакова

3. Восхождение по Лестнице Иакова

ЧАСТЬ II. ОТКРОВЕНИЯ

4. «А потом наступил конец

5. «Истинная Каббала

6. Алхимия Адама

ЭПИЛОГ

Views 384
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Added 08.01.2026
Author esxatos
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