Карен не могла даже вспомнить, какой была ее любовь к Джиму. Каждый раз, когда он был дома, ее подташнивало и она плохо себя чувствовала. Когда они разговаривали, что случалось нечасто, она занимала оборонительную позицию. Отдых вместе был немыслим — если она хотела расслабиться, значит, муж должен был быть как можно дальше. Могла ли она выносить такой брак, ожидая, пока дети подрастут? С каждым днем ее брак казался ей все более безнадежным. Когда я впервые общался с Карен, она хотела жить отдельно от Джима, чтобы хоть как-то выдержать еще пару-тройку лет их супружеской жизни. Их младшей дочери Лизе было тринадцать. Ради Лизы Карен была готова потерпеть еще пять-шесть лет, прежде чем разводиться с Джимом.

Вряд ли вы чувствовали себя настолько безнадежно и подавленно, как Карен в тот день, но, возможно, вы понимаете, через что она проходила: ссоры, колкости, неуважение и... одиночество. Но брак не должен быть таким. Брак предполагает доверительные взаимоотношения, когда муж и жена добры и внимательны друг к другу. В браке не должно быть места грубости и гневу. Карен ожидала, что ее брак будет полон заботы и внимания. И в период ухаживаний Джим не дал ей ни единого шанса усомниться в этом. Практически каждый день они общались. Джим всячески старался угодить ей и готов был прийти на помощь, когда бы он ей ни понадобился. Он даже менял свои планы, если они шли вразрез с ее.

Ссоры? Они совсем не ссорились, потому что Джим всегда старался смотреть на все глазами Карен. Вновь и вновь он доказывал ей, что забота о ней была его высшим приоритетом, в результате чего она чувствовала себя любимой и защищенной. Джим никогда не встречал женщины, более внимательной к нему, чем Карен, и, что еще чудесней, она любила его так же сильно, как он любил ее! Она изливала на него свою любовь и восхищение. Она была женщиной, которую он ждал всю жизнь, она казалась безупречной во всем. Спустя год они поженились.

Уиллард Ф. Харли-мл. - Убийцы любви - Как защитить свой брак от пагубных привычек, разрушающих романтику любви

СПб.: Издательский Дом «Христофор», 2017

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2017. — 368 с.

ISBN 978-5-8445-0331-3

Уиллард Ф. Харли-мл. - Убийцы любви - Как защитить свой брак от пагубных привычек, разрушающих романтику любви - Содержание

Вступление

Часть I. Закладываем основу

1. Как убийцы любви могут разрушить брак?

2. Что такое оскорбительное поведение в браке?

Часть II. Шесть убийц любви

3. Эгоистичные требования

4. Неуважительные высказывания

5. Вспышки гнева

6. Нечестность

7. Раздражающие привычки

8. Независимое поведение

Часть III. Разрешение семейных конфликтов посредством уважительного обсуждения

9. Разрешение конфликтов по поводу отношений с друзьями и родственниками

10. Разрешение конфликтов по поводу выбора профессии и распределения времени

11. Разрешение конфликтов по поводу финансового планирования

12. Разрешение конфликтов по поводу воспитания детей

13. Разрешение сексуальных конфликтов

14. Восстановление любви после перенесенной наркотической или алкогольной зависимости

15. Восстановление любви после супружеской измены

Часть IV. Бонус

16. Создание романтической любви посредством заботы

17. Создание романтической любви посредством времени

Приложение

Краткое изложение моих основных идей, которые помогут вам влюбиться и сохранить любовь

Уиллард Ф. Харли-мл. - Убийцы любви - Как защитить свой брак от пагубных привычек, разрушающих романтику любви - Вступление

Наверняка хоть кто-то из ваших друзей обращался к вам за советом по поводу своего брака. Что же нам следует в таких случаях делать? Как помочь избавиться от разочарования и стать счастливым в браке? Делясь с вами своей проблемой, ваш друг наверняка расскажет вам о том, что же такого плохого делает его жена, из-за чего он столь несчастен. А затем он расскажет вам о том, чего хорошего его жена не делает, из-за чего он чувствует себя совершенно не­удовлетворенным. Но, поговорив со своим другом чуть дольше, вы обнаружите, что проблема кроется за пределами того, что сделала или не сделала его жена. Вы обнаружите то же самое, что обнаружил и я на своих консультациях у большинства супружеских пар, — ваш друг разлюбил свою жену. Как бы он ни любил ее раньше, теперь этой любви нет.

Как же ему помочь? Когда дело касается супружеских конфликтов, гораздо легче увидеть проблему в другом, чем в себе, и сказать ему, что исправить, нежели исправиться самому. В случае с вашим другом, вы могли бы сделать вывод: если бы его жена перестала делать то, что его огорчает, и начала делать то, что приносит ему удовлетворение, тогда бы он мог вновь полюбить ее. Для начала вы бы решили пойти к его жене со списком всех его претензий и попытались бы воодушевить ее на некоторые перемены. Но если его жена похожа на большинство жен (и мужей!), которых я консультировал, вам не удастся сказать слишком много. И даже если она вас все-таки выслушает, будьте готовы услышать длинный перечень ее жалоб на вашего друга: как он оскорблял и огорчал ее и как заставил ее чувствовать себя разочарованной их браком. И, если она честно раскроет перед вами свои чувства, вы с легкостью обнаружите, что она испытывает к вашему другу не больше любви, чем он к ней.

Вам не составит труда понять, что каждый из них видит проблему в другом, а не в себе. Вам также не составит труда увидеть, что они не понимают, как их собственные ошибки могли способствовать потере их любви друг к другу. Когда пара впервые приходит ко мне в офис, я не общаюсь сразу с обоими. Все потому, что они начинают устраивать обстрел претензиями. Если провести консультацию сразу с обоими супругами, тогда они покинут мой кабинет в еще худшем состоянии, чем когда пришли. Вместо этого я говорю с ними по очереди, чтобы получить глубокое понимание того, что они думают друг о друге: что они сделали, чтобы быть несчастными, и чего не сделали, чтобы быть счастливыми. Я также стараюсь оценить, насколько сильно угасла их любовь.

Во время первой встречи я закладываю в них очень важную мысль. Я хочу, чтобы вы в полноте осознали ее: абсолютно все, что вы и ваш супруг делаете, влияет на чувство вашей любви друг к другу. Ваши действия либо укрепляют вашу любовь, либо рушат ее. То, что супруги делают по отношению друг к другу, имеет колоссальное влияние на успех или провал в браке. Если жена вашего друга просто-напросто перестанет делать то, что огорчает его, и начнет делать то, что заставит его почувствовать себя потрясающе, все претензии вашего друга исчезнут и случится кое-что еще. Ваш друг вновь влюбится в нее. Конечно, ваш друг тоже должен будет что-то изменить в себе. Ему придется отнестись всерьез к жалобам своей жены и понять ее чувства. Тогда и она вновь испытает чувство любви к нему. Восстановление их любви стоит любых усилий, потому что они оба страстно желают удовлетворения от своего брака.

Для удовлетворения в браке необходима страсть

Брак может быть производительным и мощным, как самолет, — когда самолет летит быстро. Но когда он летит медленно, то не может удержаться в воздухе, он начинает отклоняться от маршрута и падает. Когда муж и жена любят друг друга, они счастливее, здоровее, мудрее и продуктивнее, чем когда-либо. Но когда любовь увядает, они теряют все, что делало их лучшими людьми. То, что когда-то казалось простым, вдруг становится сложным. Инстинкты, которые работали на них, когда они были влюблены, начинают работать против них, когда они перестают любить друг друга. И в большинстве случаев отношения становятся настолько невыносимыми, что муж и жена решают отстраниться друг от друга посредством развода или длительной разлуки.

Запомните мои слова, потому что они основываются на годах практики: если вы хотите, чтобы ваш брак удовлетворял вас обоих, он должен быть страстным. (В этой книге я буду использовать словосочетание чувство любви и слово страсть взаимозаменяемо.) Это связано с тем, что посредственный брак, лишенный страсти, не проживет долго. Как только чувство любви будет потеряно, вы встанете на скользкую тропу, ведущую к неприязни или даже ненависти друг к другу. И вместо того чтобы замечать друг в друге лучшее, вы вдруг начнете видеть худшее.

Когда мужчина и женщина вступают в брак, они думают, что их любовь друг к другу будет длиться вечно. Их обеты и обязательства основываются на этом предположении. Но их страсть друг к другу обычно оказывается быстротечной. Некоторым парам ее хватает на несколько месяцев или лет после свадьбы. Другим — на несколько дней. И, когда страсть проходит, все клятвы и обязательства, данные друг другу, исчезают вместе с ней. Многие семейные консультанты рекомендуют принять неизбежное: наслаждаться страстью, пока она есть, но не ожидать, что она будет длиться вечно. Одни рекомендуют согласиться на любовь без страсти, другие предлагают развестись. Но я считаю, что пары вовсе не обязаны принимать потерю любви как неизбежность. Наоборот, они могут восстановить утраченную любовь. А как только она вернется, все мысли о разводе и любви без страсти растворятся.

Вы можете сказать, что это невозможно. И, конечно, все может так и выглядеть. Когда вы влюблены, вам кажется невозможным когда-либо потерять это чувство, а когда вы разлюбили, кажется невозможным вернуть его. Большинство супружеских пар, которые я консультирую, не верят, что смогут когда-либо вернуть ту любовь, которую испытывали друг к другу раньше. Но мои методы возвращения страсти не требуют веры — они требуют действий! Когда пара выполняет мои инструкции, обычно их любовь возвращается, а мысли о разводе исчезают.

Эта книга и родственная ей «Его нужды, ее нужды» вместе помогают супружеским парам построить и сохранить чувство любви друг к другу. В то время как книга «Его нужды, ее нужды» поможет вам построить любовь, научив вас восполнять самые главные эмоциональные потребности друг друга, книга «Убийцы любви» поможет вам сохранить любовь. На протяжении всего периода ухаживания мужчина и женщина формируют друг у друга чувство любви посредством удовлетворения базовых эмоциональных потребностей друг друга. Но после свадьбы обычно у них появляются привычки, которые разрушают любовь. Я называю эти разрушительные привычки убийцами любви. И до тех пор, пока убийцам любви есть место в отношениях, у любви нет никаких шансов на успех. Уроки этой книги научат вас, как избавиться от этих негодяев. Я назову шесть самых распространенных убийц любви и покажу на реальных примерах, как супружеским парам удалось избавиться от них. А как только они уходят, у романтической любви раскрываются крылья.

Задания, обозначенные в этой книге, предполагают использование опросников, составление различных списков, ведение рабочих тетрадей и прочее. Но я получил немало просьб распечатать все эти формы в большем, более удобном формате. В ответ на эти просьбы я подготовил такие формы и включил их в пособие «Пять шагов к романтической любви. Рабочая тетрадь для читателей книг “Убийцы любви” и “Его нужды, ее нужды”». Я рекомендую это пособие в качестве дополнения к данной книге. Кроме того, на протяжении всей книги вам будут встречаться фрагменты, обозначенные как «основные идеи». Эти мысли будут пронумерованы, но не обязательно в порядке их появления в книге.

Скорее их нумерация отражает их порядок в структуре моих супружеских консультаций. Полный перечень моих основных идей того, как заново влюбиться и сохранить любовь, можно найти в конце этой книги. Я вдохновляю вас и вашу половинку осознать всю важность страсти, которой вы делитесь друг с другом. От страсти зависит прочность вашего брака. Но если ваша страсть утеряна, не отчаивайтесь. Вы можете восстановить ее, если последуете моим советам. И, как только вы ее восстановите, вы согласитесь, что она слишком ценна, чтобы потерять ее вновь.