Харлов Никита - Мир в Человеке

Эта книга не является тем, чем кажется вам сейчас. Она раскрывается непредсказуемо и неожиданно. Потому сам что процесс её написания был непредсказуемым и неожиданным для Автора. Поэтому ничего не ждите от книги, а просто читайте. Уже через несколько десятков страниц вы читаете, то, что я вам никогда не обещал сообщить ранее. К середине книге вы понимаете, что читаете уже совершенно отличную книгу от той, что начинали. В конце книги вы проживаете настоящий художественный финал, которым должна заканчиваться любая честная книга по моему мнению. С каждой следующей страницей книга развивается. Меняются темы, мысли, язык, термины, энергетика и настроение. Потому что книга написана живым человеком, который вам ничего не обещал, кроме самой книги. Единственный ориентир, которым вы периодически освежаете себе, что и зачем читаете, это — её название. Post Scriptum. Я разрешаю вам в процессе чтения думать свои мысли чувствовать свои чувства, какими бы они ни были.

Меня по жизни преследует ощущение «Что-то здесь не так!». Если вас тоже, тогда эта книга для вас. А также эта книга для тех, кто всё время решает проблемы. Как понять, что у вас есть проблема? Как только мысль попадает вам в голову и отбирает на себя всё больше внимания, значит, проблема есть. Вы только что купили новые туфли, а мысли о том, что с вашими ногами что-то не так, не покинули голову? Значит, проблема есть. Вы только что плотно поели, а в голове всё ещё крутятся мысли о еде? Значит, у вас есть проблема. Вы только что проснулись без сил, а в голове крутятся мысли, о том, как вы будете засыпать сегодня вечером? Значит, есть проблема. Если вы застряли в решении своих бесконечных проблем и мозг не подсказывает решений, то эта книга тоже не подскажет решений ваших личных проблем. Зато она утвердительно объяснит вам, почему вы застряли в своей ситуации и почему настоящие решения обходят вас стороной.

Если у вас в жизни всё прекрасно, то вам не нужна эта книга. Отложите её в сторону и наслаждайтесь жизнью. Когда время придёт, она сама вернётся к вам. Нет, это не заманчивый литературный ход с моей стороны. Чем глубже вы будете уходить в книгу, тем явнее ощутите мои предупреждения на пороге. Я вас предупреждаю со всей серьёзностью! Если ваша голова свободна от проблем, то вкушайте ягодки, пока они сладки! Не используйте лезвие интеллекта, когда нет для этого весомого повода. Это издание бесплатно и не содержит никаких коммерческих ухищрений. Здесь только факты, опыт и наука и моё видение явлений, которые я наблюдаю в себе, подопечных и остальных людях. Эта книга написана для особенных людей, а не для всех подряд. Если ваша жизнь разворачивается по безоблачному сценарию, то я предостерегаю вас от чтения, иначе мы с вами не поймём друг друга и потеряем время. Люди не читают (и не должны) подобных книг, если у них всё замечательно. И это абсолютно нормально! Arrivederci!

Харлов Никита - Мир в Человеке

Издательство «Неокортекс», 2020

Харлов Никита - Мир в Человеке - Оглавление

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