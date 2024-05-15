Харт - Год внимания к себе
Мне проще наслаждаться жизнью, когда я чувствую себя отдохнувшей. Я замедляюсь. По-настоящему наслаждаюсь едой. Замечаю, как меняется листва деревьев за окном. Больше улыбаюсь, свободнее дышу. Я становлюсь более заботливой, творческой и эмпатичной. Я прислушиваюсь к своему телу и нахожусь в контакте с его потребностями, потому что ценю его мудрость. Я нахожу радость в настоящем моменте вместо постоянной погони за будущим. Я больше нравлюсь себе, когда чувствую, что как следует отдохнула.
Думаю, вы тоже больше любите отдохнувшую версию себя. Несмотря на то что дни взрослых людей невероятно длинные и насыщенные, зачастую они пролетают, как миг, — и неважно, успели ли вы насладиться первыми весенними нарциссами или объятиями близкого человека. У вас всегда будет оставаться очередное непрочитанное письмо, очередная стопка белья, ждущего стирки, очередная задача из списка дел. Однако нам под силу замедлиться и насладиться драгоценным моментом, давая отдых своему телу, разуму и душе. Именно так мы учимся чувствовать наполненность жизни и удовлетворение от нее. Путь к этому начинается с познания себя, знаний о работе тела и распознавания его сигналов — все это помогает нам выбрать именно тот вид отдыха, в котором мы нуждаемся в текущий момент. Приглашаю вас в путешествие длительностью в 365 дней, в котором мы замедлимся, чтобы вновь обрести связь с собой, и научимся выстраивать жизнь так, чтобы в ней было место полноценному отдыху.
Джолин Харт - Год внимания к себе - 365 практик, которые сделают хороший отдых частью жизни
- Москва : МИФ, 2024. - 384 с.
ISBN: 978-5-00214-378-8
Джолин Харт - Год внимания к себе - Содержание
Введение.
Зачем мы отдыхаем
Как пользоваться книгой
Интуитивный отдых
Значение полноценного отдыха
Физиология стрессовой реакции
Счастливее (и здоровее) без суеты
365 дней отдыха
Благодарность
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