Мне проще наслаждаться жизнью, когда я чувствую себя от­дохнувшей. Я замедляюсь. По-настоящему наслаждаюсь едой. Замечаю, как меняется листва деревьев за окном. Больше улыбаюсь, свободнее дышу. Я становлюсь более заботливой, творческой и эмпатичной. Я прислушиваюсь к своему телу и нахожусь в контакте с его потребностями, потому что ценю его мудрость. Я нахожу радость в настоящем моменте вместо постоянной погони за будущим. Я больше нравлюсь себе, когда чувствую, что как следует отдохнула.

Думаю, вы тоже больше любите отдохнувшую версию себя. Несмотря на то что дни взрослых людей невероятно длинные и насыщенные, зачастую они пролетают, как миг, — и неваж­но, успели ли вы насладиться первыми весенними нарциссами или объятиями близкого человека. У вас всегда будет оставать­ся очередное непрочитанное письмо, очередная стопка белья, ждущего стирки, очередная задача из списка дел. Однако нам под силу замедлиться и насладиться драгоценным моментом, давая отдых своему телу, разуму и душе. Именно так мы учим­ся чувствовать наполненность жизни и удовлетворение от нее. Путь к этому начинается с познания себя, знаний о работе те­ла и распознавания его сигналов — все это помогает нам вы­брать именно тот вид отдыха, в котором мы нуждаемся в те­кущий момент. Приглашаю вас в путешествие длительностью в 365 дней, в котором мы замедлимся, чтобы вновь обрести связь с собой, и научимся выстраивать жизнь так, чтобы в ней было место полноценному отдыху.

Джолин Харт - Год внимания к себе - 365 практик, которые сделают хороший отдых частью жизни

- Москва : МИФ, 2024. - 384 с.

ISBN: 978-5-00214-378-8

Джолин Харт - Год внимания к себе - Содержание

Введение.

Зачем мы отдыхаем

Как пользоваться книгой

Интуитивный отдых

Значение полноценного отдыха

Физиология стрессовой реакции

Счастливее (и здоровее) без суеты

365 дней отдыха

Благодарность