Выдающийся финский этнограф Уно Нильс Оскар Харва (до 1927 г. он носил отцовскую фамилию Хольмберг, которую потом поменял на вариант, подчеркивающий его финские корни [Anttonen 2008, s. 40]) являлся крупнейшим знатоком духовной культуры народов Северной Евразии. Ему принадлежат многочисленные труды о религиозных традициях финнов, саамов, удмуртов и коми, марийцев, мордвы и ряда сибирских народов. Настоящая книга была написана к весне 1916 г. (поэтому в тексте используется административно-территориальное деление Российской империи) [Anttonen 2005, p. 3783]3, но впервые опубликована только в 1927 г. (репринт 1964 г.) в качестве 4-го тома выпускавшейся в 1916–1932 гг. американскими востоковедом Луи Гербертом Греем (1875–1955) и религиоведом Джорджем Футом Муром (1851–1931) 13-томной международной серии монографий «Мифология народов мира» («The Mythology of All Races») [Smith, p. 4]

[пер. с англ.] /Уно Харва (Хольмберг) ; отв. ред. А. В. Головнёв ; Росс. акад. наук, Уфимский федер. исследовательский центр, Ин-т этнологических иссл.им. Р. Г. Кузеева.

Москва : Castalia, 2022. 354 с. : ил. (Volgo-Uralica.

Kuzeev anthropological series)

ISBN 978-5-521-16456-1

Уно Харва (Хольмберг) - Верования и мифология народов Северной Евразии - Содержание

Садиков Р. Р., Кучумов И. В. Труд у. Харвы (Хольмберга) о верованиях и мифологии народов Северной Евразии

Маккалох Дж. А. От ответственного редактора <серии «The Mythology of All Races»

ВЕРОВАНИЯ И МИФОЛОГИЯ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

Введение

Глава I. Вера в души

Глава II. Смерть и похороны

Глава III. Частные поминки

Глава IV. Общие поминки

Глава V. Загробная жизнь

Глава VI. Культ животных

Глава VII. Лопарские сейды

Глава VIII. Семейные божества

Глава IX. Герои

Глава X. Домовые

Глава XI. Лешие

Глава XII. Водяные

Глава XIII. Божества небес и воздуха

Глава XIV. Огонь

Глава XV. Божества земли и растений

Глава XVI. Божества деторождения

Глава XVII. Жертвоприношения божествам природных объектову финнов Поволжья

Глава XVIII. Шаман

ВЕРОВАНИЯ И МИФОЛОГИЯ НАРОДОВ СИБИРИ

Введение

Глава I. Устройство мира

Глава II. Сотворение земли

Глава III. Мировой столп

Глава IV. Мировая гора

Глава V. Древо жизни

Глава VI. Конец света

Глава VII. Сотворение человека

Глава VIII. Грехопадение

Глава IX. О происхождении комара

Глава X. Божество Неба

Глава XI. Сыновья Творца

Глава XII. Великая Богиня-Мать

Глава XIII. Звезды

Глава XIV. Гром

Глава XV. Огонь

Глава XVI. Ветер

Глава XVII. Земля

Глава XVIII. Духи-хозяева природных объектов

Глава XIX. Сны, болезни и смерть

Глава XX. Царство мертвых

Глава XXI. Шаманизм и тотемизм

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ