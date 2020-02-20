Дэйв Харви - Когда два грешника говорят «да»

Джефф и Элли снова пришли для консультации, но теперь они сели передо мной уже на противоположных концах дивана. В воздухе висело напряжение. Они были женаты пятнадцать лет и достигли такого момента, когда не могли сказать друг другу ни слова спокойно. Почти вся их речь состояла из обвинений. Их слова исторгались наружу с предельным гневом. Моим сердцем овладела печаль. Я знал, что раньше они души не чаяли друг в друге, с радостью беседовали и любили всё делать вместе. И хотя когда-то давно они предвосхищали свой брак с волнением и надеждой, теперь ими овладели досада («Не могу поверить, что он/она поступил/поступила так со мной!») и сожаление («Не надо было заключать этот брак!»).

Дэйв Харви в точности знает, что не так с этой парой. Он знает, что привело их от обожания к раздражительности, и знает, как сделать их супружескую жизнь такой, какой ее задумал Бог. Вот почему, я считаю, эта книга имеет большую практическую пользу. Она написана человеком, который понимает. Не потому, что он пастор (хотя и это, конечно, помогает) или хороший богослов (хотя в книге много богословских моментов). И не потому, что он знает, как разрушаются и восстанавливаются браки. Нет, он понимает, что не так с браками Джеффов и Элли всего мира, потому что готов посмотреть на самого себя в зеркало Слова Божьего и признать то, что он там увидел. Говорят, лучший пастор – именно тот, который прислушивается к своему собственному учению.

Автор рассказывает о ключевой драме всех супругов, которая не зависит от расы, этнического происхождения, места жительства или эпохи. Ею объясняются погибель и надежда любых человеческих отношений. И она раскрывается, в том или ином виде, на каждой странице данной книги. Что это за драма? Драма греха и благодати.

Все мы в наших супружеских отношениях склонны так или иначе отрицать свой грех, указывая на грех другого. А отрицая свой грех, мы обесцениваем благодать. Вот что самое главное в этой книге: на уровне повседневности кухонь и гостиных она честно говорит о грехе и с большой надеждой – о поразительных возможностях Божьей благодати в Иисусе Христе.

Я не могу не пожелать, чтобы Джефф и Элли смогли прочитать то, что здесь написано. И не могу не пожалеть, что сам не прочел эту книгу много лет назад, потому что снова и снова я вижу в ней себя. Она напоминает мне о некоторых очень важных вещах – например, о том, что я сам и есть моя величайшая проблема в браке (мне трудно согласиться, но с точки зрения Библии дела обстоят именно так). Эта книга напоминает мне, причем очень конкретным образом, что Иисус – единственное решение моей проблемы. Она призывает меня вспомнить, что благодать позволяет начать всё сначала. И она побуждает меня жить так, чтобы я, по своей вере, смог стать орудием Божьей благодати в жизни Луэллы.

Не важно, только ли вы ждете своего вступления в брак или женаты уже много лет. Ясно одно: ваши отношения несовершенны. И именно потому, что они несовершенны, вы, как супружеская пара, нуждаетесь в зеркале Божьего Слова, посмотреться в которое и поможет вам эта книга

Дэйв Харви - Когда два грешника говорят «да»

«Библия для всех», 200 7г. - 127с.

ISBN 978-5-7454-1558-6

Дэйв Харви - Когда два грешника говорят «да» - Содержание

Введение

Глава 1. Что на самом деле важнов браке. Богословы у алтаря Хороший вопрос, прекрасный ответ

Начнем с начала: приведем в порядок пуговицы

Богословие брака – это повседневное богословие Глава 2. Каково это – просыпаться рядом с худшим из грешников. Новость о том, кто мы на самом деле Исповедь Павла и наша

Библейская реальность для радостных грешников

Роб, Салли и остальные

Худшее в грехе

Худшие из грешников – лучший из миров! Глава 3. Туман войны и закон греха. Подготовка к неизбежному Битва за свободу в столкновении желаний

Так как же начинается эта битва?

Туман войны

Добро пожаловать в реальность

Предательства греха

Танцы на поле победы Глава 4. Как начать путешествие. Пробный заезддля вашего богословия Отправляйтесь в путешествие

Первый путь: смиряйтесь и подозревайте в неправедности прежде всего себя

Второй путь: будьте честны в исследовании себя

Третий путь: признавайте, что обстоятельства лишь выявляют существующий грех

Четвертый путь: сосредотачивайтесь на незаслуженности благодати – и у вас не будет неудовлетворенных потребностей Глава 5. Милосердие превозносится над судом. Как сделать дни и годы сладкими Занятная заповедь

Как сделать милосердие реальностью…

…И передать его дальше

Милосердие в реальном времени

Предваряющее милосердие: практикуйте доброту

Милосердие, когда на нас нападают: отношение к другому

Милосердие после нападения: как покрыть грех

Милосердие наносит поражение нашему истинному врагу

Милосердие превозносится над судом Глава 6. Прощение полное и безвозмездное. Как объединить то, что разделил грех Брак, который потерпел крах

Прощение – расплата со святым Богом

Прощение дорого стоит

Прощением освобождается старое, чтобы построить новое Глава 7. Хирург, скальпель и грешащий супруг. Духовная хирургия для грешников Потребность в Нафане

Не только исследование себя

Работа благодати и истины

Хирург и святой во грехе

Хороший хирург мудр

Еще раз о Нафане и Давиде Глава 8. Непреходящая благодать. Упрямая сила, побуждающая васбежать по жизни вместе Благодать как сила, побуждающая не прекращать гонку

Благодать как сила, побуждающая отказаться от старого

Благодать как сила, побуждающая жить

Благодать как сила, побуждающая ждать

Благодать как сила, побуждающая желать

Как сделать эту благодать явной Глава 9. Поговорим о половых отношениях. Сердцевина того, что нас разделяет Половые отношения привлекают внимание

Кто разбивает лед в Библии

Половые отношения в браке как путь посвященности

Половые отношения в браке как путь наслаждения

Половые отношения в бракекак путь зависимости

Путь ежедневной зависимости: когда грешники занимаются творчеством

Путь ежедневной зависимости: когда грешники удивляются Глава 10. Когда грешники говорят «До свидания!» Время, старение и наша славная надежда Сказанное грешниками «да» относится также и ко времени старения

Сказанное грешниками «да» относится также и ко времени прощания

Этот день за тот день

Дэйв Харви - Когда два грешника говорят «да» - Введение

Если вы женаты или собираетесь пожениться вскоре, вы обнаружите, что ваш брак – не книжный роман. Брак – союз двух людей, которые приходят в него со своим жизненным багажом. И в этом багаже всегда есть грех. Часто он проявляет себя прямо в медовый месяц, иногда – через несколько недель после. Но чемоданы греха всегда рядом. Иногда они мешают своим владельцам идти, иногда неожиданно открываются и из них вываливается давно забытое содержимое. Мы не должны игнорировать свой грех, потому что именно на его фоне Евангелие сияет ярче всего.

Так мы подходим к основной цели нашей книги. «Когда два грешника говорят “да”» – совсем не депрессивная мысль, а позитивное утверждение: чтобы уяснить самую суть брака, мы должны разобраться с самой сутью греха. Один великий пастор сказал однажды: «Если бы грех не был горек, Иисус не был бы сладок» . Этим он выразил глубинную истину Евангелия. Пока мы не поймем, в чем проблема, мы не сможем получить наслаждение от ее решения. Благодать воистину поразительна благодаря тому, от чего мы ею спасаемся.

И переложение этой мысли на контекст брака таково: когда грех становится горьким, брак становится сладким. Когда грех, который мы приносим в брак, становится для нас реальным, тогда Евангелие становится жизненно важным, а брак – сладким.

Звучит пугающе? Конечно. Но Евангелие – это добрая весть, которая решает проблему плохих новостей. Тот самый грех, который вы боитесь признать, и есть причина, по которой Христос умер за вас. Евангелие преображает наш страх в поклонение.