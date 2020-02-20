Дэйв Харви - Когда два грешника говорят «да»

Харви - Когда два грешника говорят «да»
Джефф и Элли снова пришли для консультации, но теперь они сели передо мной уже на противоположных концах дивана. В воздухе висело напряжение. Они были женаты пятнадцать лет и достигли такого момента, когда не могли сказать друг другу ни слова спокойно. Почти вся их речь состояла из обвинений. Их слова исторгались наружу с предельным гневом. Моим сердцем овладела печаль. Я знал, что раньше они души не чаяли друг в друге, с радостью беседовали и любили всё делать вместе. И хотя когда-то давно они предвосхищали свой брак с волнением и надеждой, теперь ими овладели досада («Не могу поверить, что он/она поступил/поступила так со мной!») и сожаление («Не надо было заключать этот брак!»).
Дэйв Харви в точности знает, что не так с этой парой. Он знает, что привело их от обожания к раздражительности, и знает, как сделать их супружескую жизнь такой, какой ее задумал Бог. Вот почему, я считаю, эта книга имеет большую практическую пользу. Она написана человеком, который понимает. Не потому, что он пастор (хотя и это, конечно, помогает) или хороший богослов (хотя в книге много богословских моментов). И не потому, что он знает, как разрушаются и восстанавливаются браки. Нет, он понимает, что не так с браками Джеффов и Элли всего мира, потому что готов посмотреть на самого себя в зеркало Слова Божьего и признать то, что он там увидел. Говорят, лучший пастор – именно тот, который прислушивается к своему собственному учению.
Автор рассказывает о ключевой драме всех супругов, которая не зависит от расы, этнического происхождения, места жительства или эпохи. Ею объясняются погибель и надежда любых человеческих отношений. И она раскрывается, в том или ином виде, на каждой странице данной книги. Что это за драма? Драма греха и благодати.
Все мы в наших супружеских отношениях склонны так или иначе отрицать свой грех, указывая на грех другого. А отрицая свой грех, мы обесцениваем благодать. Вот что самое главное в этой книге: на уровне повседневности кухонь и гостиных она честно говорит о грехе и с большой надеждой – о поразительных возможностях Божьей благодати в Иисусе Христе.
Я не могу не пожелать, чтобы Джефф и Элли смогли прочитать то, что здесь написано. И не могу не пожалеть, что сам не прочел эту книгу много лет назад, потому что снова и снова я вижу в ней себя. Она напоминает мне о некоторых очень важных вещах – например, о том, что я сам и есть моя величайшая проблема в браке (мне трудно согласиться, но с точки зрения Библии дела обстоят именно так). Эта книга напоминает мне, причем очень конкретным образом, что Иисус – единственное решение моей проблемы. Она призывает меня вспомнить, что благодать позволяет начать всё сначала. И она побуждает меня жить так, чтобы я, по своей вере, смог стать орудием Божьей благодати в жизни Луэллы.
Не важно, только ли вы ждете своего вступления в брак или женаты уже много лет. Ясно одно: ваши отношения несовершенны. И именно потому, что они несовершенны, вы, как супружеская пара, нуждаетесь в зеркале Божьего Слова, посмотреться в которое и поможет вам эта книга
Дэйв Харви - Когда два грешника говорят «да»
«Библия для всех», 200 7г. - 127с.
ISBN 978-5-7454-1558-6
Дэйв Харви - Когда два грешника говорят «да» - Содержание
Введение
Глава 1. Что на самом деле важнов браке. Богословы у алтаря
- Хороший вопрос, прекрасный ответ
- Начнем с начала: приведем в порядок пуговицы
- Богословие брака – это повседневное богословие
Глава 2. Каково это – просыпаться рядом с худшим из грешников. Новость о том, кто мы на самом деле
- Исповедь Павла и наша
- Библейская реальность для радостных грешников
- Роб, Салли и остальные
- Худшее в грехе
- Худшие из грешников – лучший из миров!
Глава 3. Туман войны и закон греха. Подготовка к неизбежному
- Битва за свободу в столкновении желаний
- Так как же начинается эта битва?
- Туман войны
- Добро пожаловать в реальность
- Предательства греха
- Танцы на поле победы
Глава 4. Как начать путешествие. Пробный заезддля вашего богословия
- Отправляйтесь в путешествие
- Первый путь: смиряйтесь и подозревайте в неправедности прежде всего себя
- Второй путь: будьте честны в исследовании себя
- Третий путь: признавайте, что обстоятельства лишь выявляют существующий грех
- Четвертый путь: сосредотачивайтесь на незаслуженности благодати – и у вас не будет неудовлетворенных потребностей
Глава 5. Милосердие превозносится над судом. Как сделать дни и годы сладкими
- Занятная заповедь
- Как сделать милосердие реальностью…
- …И передать его дальше
- Милосердие в реальном времени
- Предваряющее милосердие: практикуйте доброту
- Милосердие, когда на нас нападают: отношение к другому
- Милосердие после нападения: как покрыть грех
- Милосердие наносит поражение нашему истинному врагу
- Милосердие превозносится над судом
Глава 6. Прощение полное и безвозмездное. Как объединить то, что разделил грех
- Брак, который потерпел крах
- Прощение – расплата со святым Богом
- Прощение дорого стоит
- Прощением освобождается старое, чтобы построить новое
Глава 7. Хирург, скальпель и грешащий супруг. Духовная хирургия для грешников
- Потребность в Нафане
- Не только исследование себя
- Работа благодати и истины
- Хирург и святой во грехе
- Хороший хирург мудр
- Еще раз о Нафане и Давиде
Глава 8. Непреходящая благодать. Упрямая сила, побуждающая васбежать по жизни вместе
- Благодать как сила, побуждающая не прекращать гонку
- Благодать как сила, побуждающая отказаться от старого
- Благодать как сила, побуждающая жить
- Благодать как сила, побуждающая ждать
- Благодать как сила, побуждающая желать
- Как сделать эту благодать явной
Глава 9. Поговорим о половых отношениях. Сердцевина того, что нас разделяет
- Половые отношения привлекают внимание
- Кто разбивает лед в Библии
- Половые отношения в браке как путь посвященности
- Половые отношения в браке как путь наслаждения
- Половые отношения в бракекак путь зависимости
- Путь ежедневной зависимости: когда грешники занимаются творчеством
- Путь ежедневной зависимости: когда грешники удивляются
Глава 10. Когда грешники говорят «До свидания!» Время, старение и наша славная надежда
- Сказанное грешниками «да» относится также и ко времени старения
- Сказанное грешниками «да» относится также и ко времени прощания
- Этот день за тот день
Дэйв Харви - Когда два грешника говорят «да» - Введение
Если вы женаты или собираетесь пожениться вскоре, вы обнаружите, что ваш брак – не книжный роман. Брак – союз двух людей, которые приходят в него со своим жизненным багажом. И в этом багаже всегда есть грех. Часто он проявляет себя прямо в медовый месяц, иногда – через несколько недель после. Но чемоданы греха всегда рядом. Иногда они мешают своим владельцам идти, иногда неожиданно открываются и из них вываливается давно забытое содержимое. Мы не должны игнорировать свой грех, потому что именно на его фоне Евангелие сияет ярче всего.
Так мы подходим к основной цели нашей книги. «Когда два грешника говорят “да”» – совсем не депрессивная мысль, а позитивное утверждение: чтобы уяснить самую суть брака, мы должны разобраться с самой сутью греха. Один великий пастор сказал однажды: «Если бы грех не был горек, Иисус не был бы сладок» . Этим он выразил глубинную истину Евангелия. Пока мы не поймем, в чем проблема, мы не сможем получить наслаждение от ее решения. Благодать воистину поразительна благодаря тому, от чего мы ею спасаемся.
И переложение этой мысли на контекст брака таково: когда грех становится горьким, брак становится сладким. Когда грех, который мы приносим в брак, становится для нас реальным, тогда Евангелие становится жизненно важным, а брак – сладким.
Звучит пугающе? Конечно. Но Евангелие – это добрая весть, которая решает проблему плохих новостей. Тот самый грех, который вы боитесь признать, и есть причина, по которой Христос умер за вас. Евангелие преображает наш страх в поклонение.
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