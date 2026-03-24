Харви - Секс, еда и незнакомцы

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

В этом исследовании Энтони Харви анализирует три ключевые сферы, в которых религия сталкивается с повседневной реальностью: сексуальную этику, культуру питания и правила взаимодействия с иноверцами (незнакомцами). Автор показывает, что именно в этих областях пролегали границы, отделявшие общину от «оскверняющего» внешнего мира.

Харви исследует, как диетарные законы и брачные ограничения служили социальным «клеем», поддерживавшим выживание меньшинств в условиях эллинистического и римского господства. Книга предлагает свежий взгляд на то, как христианство, перенимая и трансформируя иудейские категории святости и чистоты, создавало собственную систему социальных границ.

Грэм Харви - Секс, еда и незнакомцы - Религия как повседневная жизнь

Серия «Studia religiosa»

пер. с англ. К. Колкуновой, науч. ред. А. Рахманин

М., Издательство Новое литературное обозрение, 2020. 368 с.

ISBN 978-54448-1175-7

Грэм Харви - Секс, еда и незнакомцы - Религия как повседневная жизнь – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. О боге и козах

  • Глава 2. Практика религии где-то там

  • Глава 3. Христианство — не религия

  • Глава 4. Говорить по-пиратски

  • Глава 5. Реальный мир

  • Глава 6. Безнаказанное насилие

  • Глава 7. В отношении отношений

  • Глава 8. Вещи полны смысла

  • Глава 9. Чистота и паломничества

  • Глава 10. Заколдовывание и возвращение в пространство

  • Глава 11. Христиане практикуют религию так же, как и все остальные

  • Глава 12. Религия — этикет реального мира

Список литературы

Именной указатель

Added 24.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

