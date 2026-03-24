В этом исследовании Энтони Харви анализирует три ключевые сферы, в которых религия сталкивается с повседневной реальностью: сексуальную этику, культуру питания и правила взаимодействия с иноверцами (незнакомцами). Автор показывает, что именно в этих областях пролегали границы, отделявшие общину от «оскверняющего» внешнего мира.
Харви исследует, как диетарные законы и брачные ограничения служили социальным «клеем», поддерживавшим выживание меньшинств в условиях эллинистического и римского господства. Книга предлагает свежий взгляд на то, как христианство, перенимая и трансформируя иудейские категории святости и чистоты, создавало собственную систему социальных границ.
Грэм Харви - Секс, еда и незнакомцы - Религия как повседневная жизнь
Серия «Studia religiosa»
пер. с англ. К. Колкуновой, науч. ред. А. Рахманин
М., Издательство Новое литературное обозрение, 2020. 368 с.
ISBN 978-54448-1175-7
Грэм Харви - Секс, еда и незнакомцы - Религия как повседневная жизнь – Содержание
Предисловие
Глава 1. О боге и козах
Глава 2. Практика религии где-то там
Глава 3. Христианство — не религия
Глава 4. Говорить по-пиратски
Глава 5. Реальный мир
Глава 6. Безнаказанное насилие
Глава 7. В отношении отношений
Глава 8. Вещи полны смысла
Глава 9. Чистота и паломничества
Глава 10. Заколдовывание и возвращение в пространство
Глава 11. Христиане практикуют религию так же, как и все остальные
Глава 12. Религия — этикет реального мира
Список литературы
Именной указатель
Comments (1 comment)