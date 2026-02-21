Международная репутация Стругацких сложилась благодаря их раннему дебюту в качестве научных фантастов. Критикам, следившим за развитием Стругацких в 1960-х и 1970-х годах, приходилось по-разному модифицировать стандартное определение, стараясь так или иначе уместить разноплановые творения Стругацких в рамки научно-фантастического жанра. В зависимости от рассматриваемого романа речь могла идти о «философской фантастике», «социополитической сатире», «сказке-перевертыше» [Csicsery-Ronay 1986] или, как предложили сами авторы, о «реалистической фантастике». Ни одно из этих определений не исключает других и не вызывает возражений. Просто их, за исключением последнего, невозможно использовать для решения поставленной задачи: однозначно поместить зрелые произведения Стругацких в тот контекст, в котором их читают на родине.

Изнутри, в мире авторов и читающих их соотечественников, произведения Стругацких можно воспринимать как еще одно явление в знаменитом ряду русских «реализмов». Возможно, русская литература более, чем любая другая современная литература, в течение полутора веков стремилась найти себя сквозь призму «реализма». В Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом она видела «золотой век русского реализма». Более того, она не раз порождала «психологический реализм», «критический реализм», (советский) «социалистический реализм» и, с другой стороны, мистические откровения, иначе — «сквозящий реализм». Мне представляется, что для современного анализа творчества Стругацких правильнее называть их творчество «апокалиптическим реализмом», а не научной фантастикой.

Ивонн Хауэлл - Апокалиптический реализм - Научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

Бостон : Academic Studies Press ; Санкт-Петербург : БиблиоРоссика, 2021. — 192 с.

ISBN 978-1-6446945-2-7 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-6044709-2-3 (БиблиоРоссика)

Ивонн Хауэлл - Апокалиптический реализм - Научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких - Содержание

Введение и благодарности

Предисловие

Глава первая АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Жанр - Сюжет - Пространство действия - Система образов

Глава вторая ЛЖЕПРОРОКИ

Пестрый Дудочник - Откровение - Зверь Апокалипсиса - Лжепророк ислама

Глава третья АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

Круги Дантова ада - Метафизический пейзаж - «Котлован» Платонова - После Булгакова

Глава четвертая ЧУЖИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Влияние Николая Федорова - Гностицизм и метафизический дуализм - Женщины - Дети - Вечный жид

Заключение

Приложение

Библиография

Указатель