Одно из самых древних и стойких убеждений человечества — что разум существует отдельно от тела. Иногда в древних захоронениях находят черепа с небольшими отверстиями в верхней части. Эти отверстия — послание страха, отправленное на тысячелетия вперед. Они были способом «выбраться». Их появление объясняется ужасом перед мыслью, что разум навсегда останется заперт в бесполезном мертвом теле. Именно так зародилась и первичная концепция души.

Сегодня смысл слова «душа» можно увидеть в особом состоянии — «синдроме запертого человека», связанном с нарушением кровообращения мозга. Подумайте, как пугающе само слово «заперт» — это значит, что разум человека, пережившего такой инсульт, остается в теле, с которым потеряна всякая связь. Тело выглядит мертвым. Но разве эти неподвижно лежащие на больничных койках люди — все еще люди? Возможно, у некоторых из них разум все же пытается пробиться наружу из этого «гроба», ищет выход — подобный тем отверстиям, которые сверлили в черепах наши предки.

Потерять связь с собственным телом, оставаясь при этом в полном сознании — один из главных человеческих страхов. Какую часть разума можно сохранить без связи с телом? Погружается ли разум в мрак небытия, отделенный от тела? Как возможно существовать, когда тело не посылает ни чувств, ни ощущений, ни сигналов возбуждения? Не сходит ли с ума разум, бьющийся о стены этого «гроба»? Такие кошмары живут в народных сказках и фильмах категории В.

Инсульт — не болезнь. Это не инфекция и не другое нарушение здоровья, которое можно «вылечить». Просто клетки мозга отмерли и к жизни уже не вернутся. Каждый такой случай уникален и зависит от того, как складывалась жизнь человека в целом. Выжить после такого — своего рода перевоплощение, второе рождение работоспособности мозга. Что может сделать разум без тела? Только думать, но не действовать. Это стало прорывом в понимании того, что значит быть человеком.

Окажешься ли ты зажатым в тисках смерти или будешь упорно бороться за жизнь? Ответ — в истории доктора Джеймса Холла, который выбрал второе. Он стал жертвой синдрома запертого человека, а преображение его заново родившегося разума привело его к новому духовному существованию. Он показывает, что жизнь одним лишь разумом простирается в вечность. А за ее пределами — нечто прекрасное.

Пэттон Хауэлл и Джеймс Холл - Упрямо преданный жизни

«Касталия», 2025. — 198 с.

ISBN 978-5-907969-60-5

Пэттон Хауэлл и Джеймс Холл - Упрямо преданный жизни - Содержание