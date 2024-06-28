Хауер - Метафизика войны и действия - Новый взгляд на Бхагавад-гиту

Индию считают страной спокойного созерцания, уводящей от реальности мистики, мечтательной пассивности. Тот, кто знаком с Индией, понимает, что подобная картина субъективна. В целом верно, что индоарии уже издавна с необычайным пылом обращали свой взор к Индии, что они как ни один народ на Земле до глубин прочувствовали бездны души и мирового бытия. И многие из таких мудрых созерцателей настолько увлекались картиной таинств, что отрекались от внешнего мира, будто бы он превратился в ничто. Но при этом почти всегда забывают, что у индоарийских мистиков, уединившихся ради спокойного созерцания таинств, за спиной была очень активная жизнь. По меньшей мере, они должны были создать домашний очаг, родить и вырастить сына, чтобы продолжить родословную линию и дело отца.

Стремление к созерцанию и уходу от действительности лишь одна из сторон индоарийской натуры. В полярном напряжении с ней находится бесконечная энергия действия, тысячелетиями вечно проявлявшаяся в дерзких воинах, строительстве великих империй и культур. Кто однажды стоял перед огромным трехликим Шивой скального храма на острове Элефанта в Аравийском море возле Бомбея, тот ощущал нечто подобное неслыханно мощному стремлению индийской души. Значительное северное кровное наследие пришедших в Индию примерно в третьем тысячелетии до н. э. ариев не осталось незамеченным. Довольно долго шла бесконечная борьба вокруг вопроса, пульсировала ли северная кровь в индоариях. Постепенно он был решен. То, что язык индоариев, санскрит, является индогерманским, известно уже больше столетая. Исследования в области сравнительного религионоведения показали, что архаичные предания древней Индии отсылают к праиндогермайской эпохе. Сегодня также установлено, что расовые черты индоариев исторически были связаны с расой, имевшей главенствующее влияние в индогерманском мире, то есть с нордической. Уже в Ригведе достаточно упоминаний о различиях между «белой и черной кожей», «цветом кожи ариев и дасью», то есть между светлокожими ариями и темнокожими жителями древней индии, дравидами и протодравидами, уничтоженными или вытесненными ариями, с которыми они позднее смешались1. Слово «варна» — цвет кожи, вскоре стало общепризнанным способом выражения различий между арийскими родами, позднее образовавшими касты, и дасью или даса, порабощенным коренным населением, которого арии сторонились, поскольку ими двигало здоровое чувство расового долга. У бога Индры, верховного бога ариев в ведическую эпоху, были золотые волосы и борода. Согласно многочисленным сообщениям исследователей и путешественников, собранным и использованным в книге Гюнтера «Нордическая раса у индогерманцев Азии», еще в наше время повсюду на территории индоариев, в их антропологическом и географическом окружении встречаются белокурые и голубоглазые тапы. Поэтому можно предположить, что темноволосые и темноглазые норд-индиды потемнели частично под влиянием климата, частично за счет смешения с темными протоарийскими жителями древней Индии.

Хауер Я. В. - Метафизика войны и действия - Новый взгляд на Бхагавад-гиту

Тамбов: Ex Nord Lux, 2023. — 150 с.

Хауер Я. В. - Метафизика войны и действия - Содержание

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