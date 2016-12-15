Хаукинз - Опыты религиозных исследований
Введение в глубокое теологическое исследование Священного Писания. Автор рассматривает современные аналитические подходы, систематизирует проблемы и трудности при изучении религиозных дисциплин в их ключевых вопросах.
Что может испытывать человек, приступая к изучению теологии? Волнение, рвение, восторг, как и в начале изучения любого нового предмета, поскольку он сталкивается с новой областью знаний, новыми открытиями, новыми проблемами. Для посвященного христианина это связано с большими надеждами, так как этот предмет близок его сердцу, является частью его жизни. Есть люди, которые приступают к данному исследованию без личной веры, в смущении ума, не зная, чему верить? Для них исследование может быть поиском веры, желанием узнать больше, чтобы сделать осознанный выбор в принятии или отвержении христианства (или какой-то другой религии). Побудить к такому исследованию может непредвзятый, объективный интерес, жажда знаний, любопытство: что же такое религия? Эти лекции составлены не для таких людей (хотя они и могут найти их интересными), но, прежде всего в расчете на посвященного христианина.
Кеннет Г. Хаукинз. Опыты религиозных исследований
Книга адресована студентам богословских учебных заведений и всем изучающим Священное Писание.
Перевод с английского А. Шурбелева
Под общей редакцией Е. В. Зайцев
Издательский отдел Заокской духовной академии, перевод, оформление, 1993
Кеннет Г. Хаукинз - Опыты религиозных исследований - Содержание
Предисловие автора. Кеннет Г. Хаукинз
- Глава первая. Задачи и проблемы богословских исследований.
- Глава вторая. Религиозные исследования
- Глава третья. Современные подходы в теологии
- Глава четвертая. Позиции религиозных исследований
- Глава пятая. Сверхестественное и чудеса
- Глава шестая. Воскресение Христово
- Глава седьмая. Библейская критика
- Глава восьмая. Откровение и открытие или два взгляда на Библию
- Глава девятая. Некоторые проблемы ветхозаветной библеистики
- Глава десятая. Христос и критицизм
- Глава одиннадцатая. Некоторые практические вопросы
Кеннет Г. Хаукинз - Опыты религиозных исследований - Введение
Легко быть христианином лишь в определенных сферах жизни. Быть христианином в мире нехристианском, или, как некоторые его называют, послехристианском, означает неизбежно испытывать конфликт идей, ценностей, побуждений и убеждений. Легче всего жить двуличным, когда одна часть нашего ума отдана духовным размышлениям, церковным богослужениям христианскому общению, а другая часть - достижению собственных целей, удовлетворению прихотей и удовольствий этого мира. Но это двуличие приводит к еще большей неудовлетворенности, ибо оно является неспособностью смотреть реальности в глаза. Если христианин считает, что честность есть высшая добродетель, то он будет стараться руководствоваться ею в своих взаимоотношениях с Богом, окружающими людьми, в своих исследованиях и во всей своей жизни. Это дается нелегко, ведь на возникающие проблемы нет ясных, четко приготовленных ответов. Но поскольку христианин всегда верит в одного всемогущего живого Бога, сотворившего человека и мир, должна существовать связь между представлениями христианина о Боге, человеке и мире. Христианство должно влиять на все его мышление.
Этот тезис в равной мере применим и к самим христианским убеждениям, так как вполне вероятно, что люди могут принимать их без соответствующего осмысления. Необходимо обстоятельно осмыслить и уяснить наши основные убеждения, необходимо, чтобы вся их совокупность не противоречила принципиальным положениям. Легко можно начать мыслить не по-христиански, даже если речь идет о христианских проблемах. Мы, например, можем спросить себя, действительно ли наш взгляд на молитву является полностью христианским, и в первую очередь это относится к нашим убеждениям относительно ее сущности, а, во-вторых, к тому, как мы ее совершаем. Ведь вполне возможно, что она в какой-то степени эгоистична и, может быть, почти окончательно обрела магическую форму. Именно по этой причине автор книги «Honest to God» говорит о «папочке в небесах». Это, конечно, пародия, однако надо опасаться, чтобы наши молитвы не стали пародией на молитвы подлинные.
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