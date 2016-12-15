Легко быть христианином лишь в определенных сферах жизни. Быть христианином в мире нехристианском, или, как некоторые его называют, послехристианском, означает неизбежно испытывать конфликт идей, ценностей, побуждений и убеждений. Легче всего жить двуличным, когда одна часть нашего ума отдана духовным размышлениям, церковным богослужениям христианскому общению, а другая часть - достижению собственных целей, удовлетворению прихотей и удовольствий этого мира. Но это двуличие приводит к еще большей неудовлетворенности, ибо оно является неспособностью смотреть реальности в глаза. Если христианин считает, что честность есть высшая добродетель, то он будет стараться руководствоваться ею в своих взаимоотношениях с Богом, окружающими людьми, в своих исследованиях и во всей своей жизни. Это дается нелегко, ведь на возникающие проблемы нет ясных, четко приготовленных ответов. Но поскольку христианин всегда верит в одного всемогущего живого Бога, сотворившего человека и мир, должна существовать связь между представлениями христианина о Боге, человеке и мире. Христианство должно влиять на все его мышление.

Этот тезис в равной мере применим и к самим христианским убеждениям, так как вполне вероятно, что люди могут принимать их без соответствующего осмысления. Необходимо обстоятельно осмыслить и уяснить наши основные убеждения, необходимо, чтобы вся их совокупность не противоречила принципиальным положениям. Легко можно начать мыслить не по-христиански, даже если речь идет о христианских проблемах. Мы, например, можем спросить себя, действительно ли наш взгляд на молитву является полностью христианским, и в первую очередь это относится к нашим убеждениям относительно ее сущности, а, во-вторых, к тому, как мы ее совершаем. Ведь вполне возможно, что она в какой-то степени эгоистична и, может быть, почти окончательно обрела магическую форму. Именно по этой причине автор книги «Honest to God» говорит о «папочке в небесах». Это, конечно, пародия, однако надо опасаться, чтобы наши молитвы не стали пародией на молитвы подлинные.