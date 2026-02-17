Книга Б. Л. Хавкина «Нацизм. Третий Рейх. Сопротивление» представляет собой глубокое историческое исследование внутренней структуры германского национал-социализма и тех сил, которые пытались ему противостоять. Автор детально анализирует механизмы функционирования тоталитарного государства, показывая, как идеология проникала во все сферы жизни общества, от государственного аппарата до частного быта граждан. Особое внимание в труде уделено феномену немецкого Сопротивления, которое часто оставалось в тени глобальных событий Второй мировой войны, но представляло собой сложную сеть из военных, интеллектуалов и простых людей, сохранивших верность гуманистическим идеалам.
Хавкин развенчивает миф о монолитном единстве немецкого народа вокруг фюрера, описывая различные формы протеста: от заговора 20 июля до деятельности группы «Белая роза» и религиозного сопротивления. Книга основывается на обширной источниковой базе, включая архивные документы, что позволяет автору объективно оценить мотивы и трагедию тех, кто решился выступить против режима внутри самой Германии. Исследование подчеркивает, что борьба против нацизма была не только политическим, но и глубоким моральным выбором, требовавшим исключительного мужества в условиях тотального террора.
Б.Л. Хавкин - Нацизм. Третий Рейх. Сопротивление
Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2023. - 378 с., 20 с. вкл.
ISBN 978-5-907533-84-4
Б.Л. Хавкин - Нацизм. Третий Рейх. Сопротивление – Содержание
Помнить всегда (Вместо предисловия)
Введение
Об определении понятий «фашизм» и «нацизм»
«Лебенсборн» и «Аненербе»
Еврейские организации в Третьем рейхе
Прелюдия к Холокосту
Эвианская конференция: беженцев из рейха никто не хотел принимать
Судьба Мадагаскарского проекта
«Кто здесь еврей — в люфтваффе решаю я»
Берлинский путч и мюнхенский сговор
Операция «Консервы»
Визит Молотова в Берлин в ноябре года
Письма товарища Тельмана товарищу Сталину ПО
Агрессия Германии не была «превентивной»
Генеральный план «Ост»
Как речь Гитлера на квартире генерала Хаммерштейна оказалась в Коминтерне
Посол Шуленбург и сопротивление немцев Гитлеру
«Красная капелла» накануне войны
«Красная капелла» во время войны
Генерал фон Тресков против Гитлера
Майор Кун: судьба заговорщика
Наш человек в гестапо Вилли Леман
Как в Третьем рейхе подожгли «Советский рай»
За Германию без Гитлера
Национальный комитет «Свободная Германия»
Паулюс, Зейдлиц и армия, которой не было
Таинственный господин из Люцерна Рудольф Рёсслер
«Имей мы в Англии пять Сонь, война кончилась бы раньше»
Одиссея Рудольфа Гернштадта .
Как агент «еврей Клатт» абвер переиграл
Фальшивомонетчики из Заксенхаузена
От «пушек вместо масла» к тотальной войне
Сопротивление сердец на улице Роз
Парни из Ричи
Германские фельдмаршалы в советском плену
Адмирал Канарис: честолюбец, карьерист или шпион
Гестапо-Мюллер похоронен на еврейском кладбище в Берлине
Карл Дёниц: дважды последний
«Доигрался, подлец!». Последние дни и ночи Адольфа Гитлера
Зачем Сталин обманывал маршала Жукова
Денацификация послевоенной Германии
Заключение. О немецком «особом пути» и преодолении прошлого
