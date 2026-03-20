Хайбелс - Отважное лидерство

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Отважное лидерство» Билла Хайбелса посвящена теме духовного и практического лидерства в церкви и в жизни. Автор показывает, что подлинное лидерство требует мужества, ответственности и полной посвящённости Божьему призванию.

Опираясь на личный опыт служения и руководство церковью, Хайбелс рассматривает ключевые аспекты лидерства: формирование видения, развитие команды, принятие трудных решений, духовную дисциплину и способность вести людей через перемены и трудности. Особое внимание уделяется внутреннему состоянию лидера — его характеру, духовной зрелости и отношениям с Богом.

Книга предназначена для пасторов, служителей, лидеров христианских организаций и всех, кто стремится развивать лидерские качества и служить людям с мудростью, смелостью и верностью Божьему призванию.

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2007. — 336 с.

ISBN 978-5-8445-0162-3

Хайбелс Б. - Отважное лидерство – Содержание

Выражение признательности

Введение

  • ГЛАВА 1. Ставки лидерства

  • ГЛАВА 2. Лидер и его самое мощное оружие. Сила видения

  • ГЛАВА 3. Лидерство «Возьмись и сделай». Обратить Видение в Действие

  • ГЛАВА 4. Построение команды мечты. Люди, близкие сердцу лидера

  • ГЛАВА 5. Проба ресурсов. Испытание характера лидера

  • ГЛАВА 6. Развивая «новорожденных» лидеров. Когда лидер достигает максимума

  • ГЛАВА 7. Раскрывая и развивая ваш собственный стиль лидерства. Ключ к высокоэффективному лидерству

  • ГЛАВА 8. Шестое чувство лидера. Источники принятия решений

  • ГЛАВА 9. Искусство руководить собой. Лидеры трехсот шестидесяти градусов

  • ГЛАВА 10. Молитва лидера. Боже, преобразуй меня и придай мне нужную форму

  • ГЛАВА 11. Путь лидера. Важней всего взаимоотношения с Богом

  • ГЛАВА 12. Развивая выносливый дух. Сохранить направление

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

