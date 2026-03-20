Хайбелс - Отважное лидерство

Книга «Отважное лидерство» Билла Хайбелса посвящена теме духовного и практического лидерства в церкви и в жизни. Автор показывает, что подлинное лидерство требует мужества, ответственности и полной посвящённости Божьему призванию.
Опираясь на личный опыт служения и руководство церковью, Хайбелс рассматривает ключевые аспекты лидерства: формирование видения, развитие команды, принятие трудных решений, духовную дисциплину и способность вести людей через перемены и трудности. Особое внимание уделяется внутреннему состоянию лидера — его характеру, духовной зрелости и отношениям с Богом.
Книга предназначена для пасторов, служителей, лидеров христианских организаций и всех, кто стремится развивать лидерские качества и служить людям с мудростью, смелостью и верностью Божьему призванию.
Хайбелс Б. - Отважное лидерство
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2007. — 336 с.
ISBN 978-5-8445-0162-3
Хайбелс Б. - Отважное лидерство – Содержание
Выражение признательности
Введение
ГЛАВА 1. Ставки лидерства
ГЛАВА 2. Лидер и его самое мощное оружие. Сила видения
ГЛАВА 3. Лидерство «Возьмись и сделай». Обратить Видение в Действие
ГЛАВА 4. Построение команды мечты. Люди, близкие сердцу лидера
ГЛАВА 5. Проба ресурсов. Испытание характера лидера
ГЛАВА 6. Развивая «новорожденных» лидеров. Когда лидер достигает максимума
ГЛАВА 7. Раскрывая и развивая ваш собственный стиль лидерства. Ключ к высокоэффективному лидерству
ГЛАВА 8. Шестое чувство лидера. Источники принятия решений
ГЛАВА 9. Искусство руководить собой. Лидеры трехсот шестидесяти градусов
ГЛАВА 10. Молитва лидера. Боже, преобразуй меня и придай мне нужную форму
ГЛАВА 11. Путь лидера. Важней всего взаимоотношения с Богом
ГЛАВА 12. Развивая выносливый дух. Сохранить направление
