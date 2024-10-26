Хайбелс - Животворящий труд
Есть события, которые прочно остаются в нашем сознании. Таким событием является тот момент, когда родилась эта книга. После десятимесячного периода служения, во время которого я посетил пятнадцать стран и бесчисленное количество конференций, еженедельные проведения служений в церкви Уиллоу Крик не в счет, я, в конце концов, взял летний отпуск и отправился в наш маленький семейный коттедж, расположенный на восточном берегу озера Мичиган. Там вдали от всех перипетий, связанных с моим служением, я мог подзарядить свои батарейки и заново настроить свой внутренний компас. Там я также смог удовлетворить свою страсть к плаванию на лодке и вдоволь пообщаться со своей семьей и друзьями.
Однажды рано утром я взял в руки Библию и тетрадь, как обычно делаю это уже пятнадцать лет. С мыслями о том, что смогу почитать Писание и при этом ненадо готовиться к проповеди, я стал листать Библию, пока не открыл страницы Книги Притчей. Х-м-м, вот это я сегодня и почитаю, - подумал я тогда.
Мог ли я тогда предположить ...
Поглядывая на покрытые туманом волны озера Мичиган, я стал читать Притчи; пока я не прочитал полностью тридцать одну главу книги, я не мог остановиться. И когда я закрыл Библию, я твердо знал, чувствую в себе <Божий труд».
Я тут же открыл свою тетрадь и в течение получаса излагал в ней свои мысли. Я уже знал, что Бог наставлял меня на путь серьезного изучения, которому мне предстояло посвятить последующие несколько недель. В тот день я знал, что мудрость Притчей заставит тру диться мой ум и мое сердце так, как никогда в жизни. Кроме того, я стал с трепетом понимать: Божия воля состоит в том, чтобы те истины, которые я раскрыл в этой удивительной ветхозаветной книге, стали известны не только мне.
Билл Хайбелс в соавторстве с Лини Хайбелс - Животворящий труд - Практическое действие Божией мудрости с вопросами для размышлений и обсуждений
•БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2009
ISBN 978-5-7 454-1066-6
Билл Хайбелс в соавторстве с Лини Хайбелс - Животворящий труд - Практическое действие Божией мудрости с вопросами для размышлений и обсуждений - Содержание
Выражение признательности
Вступление
Глава 1 . Стремитесь к мудрости
Глава 2 . Будьте инициативны
Глава 3 . Делайте добро
Глава 4 . Воспитывайте дисциплину
Глава 5. Говорите правду
Глава 6. Разумно выбирайте друзей
Глава 7. Счастливый брак
Глава 8. Стройте крепкие семьи (часть 1 )
Глава 9. Стройте крепкие семьи (часть 2)
Глава 10. Воспитывайте сострадание
Глава 11. Контролируйте свой гнев
Глава 12. Во всем доверьтесь Богу
Вопросы для размышлений и дискуссии
No comments yet. Be the first!