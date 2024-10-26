Есть события, которые прочно остаются в нашем сознании. Таким событием является тот момент, когда родилась эта книга. После десятимесячного периода служения, во время которого я посетил пятнадцать стран и бесчисленное количество конференций, еженедельные проведения служений в церкви Уиллоу Крик не в счет, я, в конце концов, взял летний отпуск и отправился в наш маленький семейный коттедж, расположенный на восточном берегу озера Мичиган. Там вдали от всех перипетий, связанных с моим служением, я мог подзарядить свои батарейки и заново настроить свой внутренний компас. Там я также смог удовлетворить свою страсть к плаванию на лодке и вдоволь пообщаться со своей семьей и друзьями.

Однажды рано утром я взял в руки Библию и тетрадь, как обычно делаю это уже пятнадцать лет. С мыслями о том, что смогу почитать Писание и при этом ненадо готовиться к проповеди, я стал листать Библию, пока не открыл страницы Книги Притчей. Х-м-м, вот это я сегодня и почитаю, - подумал я тогда.

Мог ли я тогда предположить ...

Поглядывая на покрытые туманом волны озера Мичиган, я стал читать Притчи; пока я не прочитал полностью тридцать одну главу книги, я не мог остановиться. И когда я закрыл Библию, я твердо знал, чувствую в себе <Божий труд».

Я тут же открыл свою тетрадь и в течение получаса излагал в ней свои мысли. Я уже знал, что Бог наставлял меня на путь серьезного изучения, которому мне предстояло посвятить последующие несколько недель. В тот день я знал, что мудрость Притчей заставит тру диться мой ум и мое сердце так, как никогда в жизни. Кроме того, я стал с трепетом понимать: Божия воля состоит в том, чтобы те истины, которые я раскрыл в этой удивительной ветхозаветной книге, стали известны не только мне.