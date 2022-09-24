В томе 97 полного собрания сочинений Мартина Хайдеггера публикуются «Заметки I-V», пять из «Черных тетрадей» (их название принадлежит самому автору). Написанные в период 1942-1948 гг., они открывают издание второй серии (после «Размышлений II-XV») «Черных тетрадей», которая будет продолжена в томе 98 публикацией «Заметок VI-IX».

Предваряя «Заметки IV», Хайдеггер цитирует Лейбница: «Qui me non nisi editis novit, non me novit». Цитата подсказывает значение всех «Черных тетрадей» в целом. Это уникальная рукопись, рожденная за пределами публичной сферы. В отличие от неопубликованных трактатов, таких как «К философии (О событии)», «Черные тетради» предоставили Хайдеггеру возможность обрисовать свое мышление без оглядки на формальные препятствия. И чтобы познакомиться с этим мышлением по-настоящему, представляется необходимым учитывать неопубликованные материалы, в том числе и «Черные тетради».

Наряду с опубликованными сочинениями 1920-х гг., лекциями, конспектами семинаров, статьями, докладами и бытийно-историческими трактатами мы, таким образом, знакомимся в «Черных тетрадях» Хайдеггера с дальнейшим развитием его стиля высказывания. Вопрос о том, как взаимосвязаны все эти разнообразные способы языкового выражения, относится, возможно, к важнейшим задачам мышления, стремящегося постичь мышление Хайдеггера в целом.

Мартин Хайдеггер - Заметки I-V (Черные тетради 1942-1948)

Москва : Изд-во Института Гайдара, 2022. — 648 с.

ISBN 978-5-93255-634-4

Мартин Хайдеггер - Заметки I-V (Черные тетради 1942-1948) - Содержание

Заметки I

Заметки II

Заметки III

Заметки IV

Заметки V

Послесловие издателя