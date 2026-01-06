Египет, одно лишь название этой таинственной страны скажет о многом даже тем, кто совсем поверхностно знаком с ее историей и космологией. В древности все те земли, которые сейчас мы называем Египтом, обозначали словом Кете или Kemet, что переводится, как «черная земля». Это наименование связано с необычайным богатством египетских черноземов в долине Нила. Знакомое всем нам современное название происходит от греческого Aiguptos.

Ученые предполагают, что это слово представляет собой вариацию египетского Hat-kuptah или «Храм Ка Птаха». Что же такое таит в себе это место, что столь многие тянутся к нему, как к истинному кладезю волшебства и тайны? Известно немало случаев, когда людям удавалось прикоснуться к его сакральной сути.

Причем это могло произойти не только при непосредственном контакте во время путешествий или изучения его памятников. Важные озарения могли случиться и в более субъективном виде: в личном творчестве, в образах воображения и сновидений.

Тодд Хайен - Древний Египет и современная психотерапия

Касталия, 2023. - 240 стр.

ISBN 978-5-521-23723-4

Тодд Хайен - Древний Египет и современная психотерапия - Содержание

Благодарности

Введение

1. Почему именно древний Египет?

2. Тайны древнего Египта

3. Что такое священная наука?

4. Проблема взаимодействия между психе и материей

5. Современный материализм и утрата души

6. Современные первопроходцы священной науки

7. Юнгианство и поиск души

8. Как, на мой взгляд, должна выглядеть современная психотерапия, в основе которой лежат принципы священной науки

Выводы