Тот факт, что учение Мартина Лютера об оправдании исключительно верой в Иисуса Христа представляет собой богословскую константу с момента его реформаторского прорыва и до конца жизни, составляет прочную основу современных исследований. Однако в богословии Лютера есть второе непрерывное направление мысли - ожидание скорого возвращения Христа.

В 1530 году, прежде чем был завершен перевод всего Ветхого Завета, Лютер опубликовал небольшую брошюру «Книга пророка Даниила на немецком языке», поскольку реформатор был уверен, что конец мировой истории не за горами. Он заявлял: «Мир бежит и так уверенно стремится к своему концу, что меня стали посещать довольно серьезные мысли, что Судный день наступит раньше, чем мы полностью переведем Священное Писание на немецкий язык».

С возрастом Лютер все меньше верил в то, что мир и христианство смогут решить существующие проблемы. Среди его заявлений, выражающих подобный скептицизм, есть такое: «Он [мир] - порождение дьявола... ему никто и ничто не поможет». «Поэтому, - заявляет он, - я не знаю другого спасительного средства в нынешней безнадежной ситуации, кроме Судного дня... Помоги, любящий Боже, чтобы благословенный день Твоего святого Грядущего пришел как можно скорее».

Ханс Хайнц - Мартин Лютер о будущем мира

Заокский : Источник жизни, 2024. - 224 с.

ISBN: 978-5-00126-283-1

Ханс Хайнц - Мартин Лютер о будущем мира - Содержание

Введение. В ожидании «лета, которому не будет конца»

Глава 1

«Умоляйте Бога о помощи перед смертельной угрозой со стороны папы и турок». Временные рамки

Глава 2

«Лето, которому не будет конца»

Грядущее Царство

Глава 3

«Гряди, о Судный день!»

Ожидание скорого пришествия

Глава 4

Возрождение христианской надежды на пришествие

Единство с первыми христианами

Глава 5

Пророческое слово - свет во тьме

Путеводитель веры и надежды

Глава 6

Бог страшен для правителей земли

История как суд

Глава 7

«Я не просто читал, а пожирал Августина»

Миллениум

Глава 8

Дьявол собирает всех мечтателей

Предчувствие конца и исчисление его наступления

Глава 9

Придет Христос и с радостью нас пробудит

Смерть и надежда на воскресение

Глава 10

Дарованная Богом победа

Противоборство с дьяволом, папством и исламом

Глава 11

Антихрист отвергает и изменяет заповеди Божьи

Рим под прицелом

Глава 12

Главный враг Христа

Соблазн гуманизма

Глава 13

«Я превозношу астрономию и математику»

Отвержение астрологии и магии

Глава 14

Откровение, разум и критика

Вера вместо сомнения

Глава 15

Избавление в будущем

Эсхатологическая перспектива

Глава 16

Потерянная и вновь обретенная надежда

Изменение понимания конца мира на протяжении истории

Глава 17

Вечное Евангелие для всего мира

Вера в Пришествие как заключительное дело Реформации

Глава 18