Хайвел-Дэвис - Крещенный огнем

В конце 1960-Х годов один известный английский служитель и я участвовали в программе для студентов в юго-восточной части Лондона. Соратник мой был (и остался) энергичным компаньоном в добрых делах. В то время у него был очень большой приход в том районе, который, по-моему, был духовной пустыней. Это был также очень бедный район. В дополнение к своим молитвам этот человек решил сделать кое-что еще. И, обладая умом организаторского склада, однажды он заперся для работы и достал чистый лист бумаги.

Он составил пятилетний план. Он не ждал мгновенного успеха.

Частью плана стало привлечение команды весьма талантливых молодых церковных служителей, предпочтительно из мира спорта и Оксбриджа*, для пятилетней программы превращения «человека с улицы» в «человека в церкви*. Этот священник не имел недостатка в различных квалификациях. Он был отнюдь не средней руки бегун и атлет, и о нем часто говорили в средствах массовой информации. Его связи были безупречными и имели важное значение в нашей студенческой программе.

С человеческой точки зрения у него были все возможности для успеха. Но после тех пяти лет у него хватило смелости признать свое поражение. И он сделал это в одной из ведущих воскресных газет.

С полным уважением к намерениям моего англиканского друга я сравниваю его историю с историей Иисуса, другого Человека, несущего миссию.

Он был, есть и всегда будет внимателен к трудностям этого мира. И однажды, на полпути сквозь столетие, Он призвал маленького йоркширского мальчика, дергающего турнепс на соседском поле холодной-прехолодной зимой, призвал его стать членом Своей команды.

Мальчик был хорошим бегуном, с отличным телосложением. Но он не годился ни для Оксбриджа, ни даже для начальной школы. Видите ли, его родители не имели возможности определить его в школу, поэтому он не мог ни читать, ни писать.

Но это не пугало Иисуса. Он призвал мальчика таким, каким он был. И затем по прошествии нескольких лет дал ему особое снаряжение. Заметь, его обучение проходило не в классе. Мы можем назвать это «обучением в полевых условиях». Оно было эмпирическим, как говорят некоторые теоретики. А затем он был послан Иисусом не только на юг Лондона, но и по всему свету.

Он переворачивал города вверх дном. Он оставлял людей «или взбешенными, или счастливыми», но никогда — безразличными, и никто не мог игнорировать его. Его главной страстью было возбудить в людях всевозрастающую веру в Бога. И моя цель та же, ибо эта книга — история его жизни. Это история жизни, крещенной огнем, — жизни Смита Виглсворта.

Хайвел-Дэвис Д. - Крещенный огнем

Пер. с англ. — Киев: «Библейский взгляд», 2009. — 156 с.

ISBN 0-340-40740-9

Хайвел-Дэвис Д. - Крещенный огнем – Содержание

Благодарности

Предисловие

Вступление. Иисус избирает человека

1. Первые впечатления

2. «6 часов вечера обязательно наступит, сын мой»

3. Только веруй

4. Новые начинания — дом, работа, духовные вещи

5. Ее имя было Мэри Джейн, но...

6. Исполнение первого ♦пророчества» Смита Виглсворта

7. «Я — Господь, исцеляющий тебя»

8. «Возведи меня выше гор»

9. Важность Сандерленда

10. Это назвали ♦движением языков»

11. Расширяющиеся круги

12. «Пока смерть не разлучит нас?»

13. Все увеличивающиеся круги

14. Снова дома

15. Путешествуя по Европе

16. Пересекая далекие моря

17. Миссия Америка

18. Обращение со словами

19. И как только Папа узнал?

20. Последнее путешествие

Молитва о Святом Духе