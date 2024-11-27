Хайвел-Дэвис - Крещенный огнем
В конце 1960-Х годов один известный английский служитель и я участвовали в программе для студентов в юго-восточной части Лондона. Соратник мой был (и остался) энергичным компаньоном в добрых делах. В то время у него был очень большой приход в том районе, который, по-моему, был духовной пустыней. Это был также очень бедный район. В дополнение к своим молитвам этот человек решил сделать кое-что еще. И, обладая умом организаторского склада, однажды он заперся для работы и достал чистый лист бумаги.
Он составил пятилетний план. Он не ждал мгновенного успеха.
Частью плана стало привлечение команды весьма талантливых молодых церковных служителей, предпочтительно из мира спорта и Оксбриджа*, для пятилетней программы превращения «человека с улицы» в «человека в церкви*. Этот священник не имел недостатка в различных квалификациях. Он был отнюдь не средней руки бегун и атлет, и о нем часто говорили в средствах массовой информации. Его связи были безупречными и имели важное значение в нашей студенческой программе.
С человеческой точки зрения у него были все возможности для успеха. Но после тех пяти лет у него хватило смелости признать свое поражение. И он сделал это в одной из ведущих воскресных газет.
С полным уважением к намерениям моего англиканского друга я сравниваю его историю с историей Иисуса, другого Человека, несущего миссию.
Он был, есть и всегда будет внимателен к трудностям этого мира. И однажды, на полпути сквозь столетие, Он призвал маленького йоркширского мальчика, дергающего турнепс на соседском поле холодной-прехолодной зимой, призвал его стать членом Своей команды.
Мальчик был хорошим бегуном, с отличным телосложением. Но он не годился ни для Оксбриджа, ни даже для начальной школы. Видите ли, его родители не имели возможности определить его в школу, поэтому он не мог ни читать, ни писать.
Но это не пугало Иисуса. Он призвал мальчика таким, каким он был. И затем по прошествии нескольких лет дал ему особое снаряжение. Заметь, его обучение проходило не в классе. Мы можем назвать это «обучением в полевых условиях». Оно было эмпирическим, как говорят некоторые теоретики. А затем он был послан Иисусом не только на юг Лондона, но и по всему свету.
Он переворачивал города вверх дном. Он оставлял людей «или взбешенными, или счастливыми», но никогда — безразличными, и никто не мог игнорировать его. Его главной страстью было возбудить в людях всевозрастающую веру в Бога. И моя цель та же, ибо эта книга — история его жизни. Это история жизни, крещенной огнем, — жизни Смита Виглсворта.
Хайвел-Дэвис Д. - Крещенный огнем
Пер. с англ. — Киев: «Библейский взгляд», 2009. — 156 с.
ISBN 0-340-40740-9
Хайвел-Дэвис Д. - Крещенный огнем – Содержание
Благодарности
Предисловие
Вступление. Иисус избирает человека
- 1. Первые впечатления
- 2. «6 часов вечера обязательно наступит, сын мой»
- 3. Только веруй
- 4. Новые начинания — дом, работа, духовные вещи
- 5. Ее имя было Мэри Джейн, но...
- 6. Исполнение первого ♦пророчества» Смита Виглсворта
- 7. «Я — Господь, исцеляющий тебя»
- 8. «Возведи меня выше гор»
- 9. Важность Сандерленда
- 10. Это назвали ♦движением языков»
- 11. Расширяющиеся круги
- 12. «Пока смерть не разлучит нас?»
- 13. Все увеличивающиеся круги
- 14. Снова дома
- 15. Путешествуя по Европе
- 16. Пересекая далекие моря
- 17. Миссия Америка
- 18. Обращение со словами
- 19. И как только Папа узнал?
- 20. Последнее путешествие
Молитва о Святом Духе
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