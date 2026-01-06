Книга Кристофера Хайятта — провокационный манифест о социальной «дрессировке». Автор утверждает, что ложь окружающих и себе — это тюрьма, и учит освобождаться от нее.

Кристофер Хайятт - Лгать - это так по-человечески, не быть пойманным на лжи -это божественно

«Касталия», 2022. — 248 с.

ISBN 978-5-521-16376-2

Кристофер Хайятт - Лгать - это так по-человечески, не быть пойманным на лжи -это божественно - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Лгать - это так по-человечески, не быть пойманным на лжи - это божественно. Под вопросом?

ВВЕДЕНИЕ. Роберт Антон Уилсон, доктор философии

НУЛЕВАЯ ЛОЖЬ. Древо лжи - ПЕРВЫЙ УРОК ЛЖИ. Способ научиться лгать через утверждения - ПЕРВАЯ С ПОЛОВИНОЙ ЛОЖЬ. Самая худшая Ложь в Мире - о вас: ваш разум принадлежит священникам - ВТОРАЯ ЛОЖЬ. Радость - это ваш долг? Ваше тело принадлежит священникам - ВТОРАЯ С ПОЛОВИНОЙ ЛОЖЬ. Реакция на метафоры - ТРЕТЬЯ ЛОЖЬ. Земля как Дом престарелых - ЧЕТВЕРТАЯ ЛОЖЬ. Аристотель как грек, Аристотель как Антихрист - ПЯТАЯ ЛОЖЬ. Модель - это сообщение - ШЕСТАЯ ЛОЖЬ. Феодализм повсюду - СЕДЬМАЯ ЛОЖЬ. Бунт как инстинкт - ВОСЬМАЯ ЛОЖЬ. Реальности не существует, есть только медиасобытия - ДЕВЯТАЯ ЛОЖЬ. Учимся падать в обморок - ДЕСЯТАЯ ЛОЖЬ. Надежда - это валюта слабых; я не оптимист и не пессимист - ОДИННАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Для бюрократа решение -это потеря гарантии занятости. Для короля это приключение - ДВЕНАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Цивилизация подобна презервативу - она создает впечатление, что вы занимаетесь любовью - ТРИНАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Сегодняшняя ложь - завтрашний оксюморон - ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Что если Гитлера примут в колледж? - ПЯТНАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Иисус как герой - ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Капитулировать или нет - СЕМНАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Высшее образование означает более высокую степень лжи - ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. У меня было много свечей, но не было торта - ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Как эта книга вас убьет - ДВАДЦАТАЯ ЛОЖЬ. Каждое предложение - смертный приговор - ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ЛОЖЬ. Тела в космосе принадлежат физике, души в телах принадлежат священникам, и то и другое принадлежит политикам - ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ЛОЖЬ. Ошеломите себя роскошью - ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ЛОЖЬ. Высокая Тревожность - ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЛОЖЬ. Повторное посещение Древа Лжи - ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЛОЖЬ. Дневник мертвеца - ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ЛОЖЬ. Насилие - ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ЛОЖЬ. Информационная ловушка - Перестрелка у корраля О'Кей - ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ЛОЖЬ. Природа зверя

ПРИЛОЖЕНИЯ - ВЛАСТЬ В МИРЕ. Николас Тэтчер - ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ТВОРЧЕСТВА. Джеймс Д. Ньюман - ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА ОЗАРЕНИЯ. Джон Деммитт - КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ. Дэвид П. Уилсон