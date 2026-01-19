Книга Шалома Хазана «Голос Шма» — это манифест духовной репатриации для тех, кто ищет истинный облик Йешуа Машиаха вне эллинистических наслоений. Автор обращается к читателю, столкнувшемуся с «теологическим вакуумом» после осознания того, как греческая философия подменила живой образ еврейского Мессии метафизическими догматами. Эта работа — не просто теоретическое исследование, а практический проводник по восстановлению мессианской идентичности, укорененной в Торе, народе и Земле Израиля.

Структура книги отражает путь возвращения: от осознания себя как «привитой ветви» к глубокому пониманию еврейского монотеизма (Эхад). Во второй части Хазан выстраивает фундамент, возвращая Торе статус «плана» и «пути жизни», а не «бремени закона». Он раскрывает роль мессианского иудея в процессе Тикун Олам (исправления мира), опираясь на заветы Авраама и концепцию «верного остатка».

Заключительная часть посвящена галахе — практическому воплощению веры. Автор подробно разбирает святость Шаббата, возвращение к еврейской литургии через Сиддур, духовный смысл кашрута и годовой цикл праздников (Моадим). «Голос Шма» призывает выйти из шума чуждых философий и услышать призыв Всевышнего к единству, действию и жизни в завете.

Шалом Хазан — Голос Шма

В поисках мессианской идентичности. — Израиль, 2026. — 48 с. — (Практика и жизнь по Торе.)

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