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Хазан (Хазин Олег) - Голос Шма

Хазан - Голос Шма
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Практика и жизнь по Торе (1 book)

Книга Шалома Хазана «Голос Шма» — это манифест духовной репатриации для тех, кто ищет истинный облик Йешуа Машиаха вне эллинистических наслоений. Автор обращается к читателю, столкнувшемуся с «теологическим вакуумом» после осознания того, как греческая философия подменила живой образ еврейского Мессии метафизическими догматами. Эта работа — не просто теоретическое исследование, а практический проводник по восстановлению мессианской идентичности, укорененной в Торе, народе и Земле Израиля.

Структура книги отражает путь возвращения: от осознания себя как «привитой ветви» к глубокому пониманию еврейского монотеизма (Эхад). Во второй части Хазан выстраивает фундамент, возвращая Торе статус «плана» и «пути жизни», а не «бремени закона». Он раскрывает роль мессианского иудея в процессе Тикун Олам (исправления мира), опираясь на заветы Авраама и концепцию «верного остатка».

Заключительная часть посвящена галахе — практическому воплощению веры. Автор подробно разбирает святость Шаббата, возвращение к еврейской литургии через Сиддур, духовный смысл кашрута и годовой цикл праздников (Моадим). «Голос Шма» призывает выйти из шума чуждых философий и услышать призыв Всевышнего к единству, действию и жизни в завете.

Шалом Хазан — Голос Шма

В поисках мессианской идентичности. — Израиль, 2026. — 48 с. — (Практика и жизнь по Торе.)

Шалом Хазан — Голос Шма — Содержание

  • Часть 1. Идентичность (Кто я?): Привитые ветви.

    • Глава 1. Проблема «похищения» Машиаха: выход из эллинистического плена.

    • Глава 2. Шма, Исраэль: Эхад и суть еврейского монотеизма.

  • Часть 2. Основание (Фундамент).

    • Глава 3. Тора как «план»: восстановление пути жизни.

    • Глава 4. «Верный остаток» и концепция «двух домов».

    • Глава 5. Обрезание сердца: понимание истинной цели Завета.

    • Глава 6. Авраам — наш отец: Заветы как незыблемая основа.

    • Глава 7. Народ, священники, царство: роль в Тикун Олам.

  • Часть 3. Практика (Как мне жить?): Галаха в жизни.

    • Глава 8. Шаббат: Время святости в цифровом мире.

    • Глава 9. Молитва и Сиддур: возвращение к еврейской литургии.

    • Глава 10. Кашрут: духовный и практический смысл законов о пище.

    • Глава 11. Календарь (Моадим): годовой цикл жизни в завете.

    • Глава 12. Народ и Земля: Сионизм сквозь призму этики Торы.

  • Заключение и авторское право.

Views 436
Rating 4.5 / 5
Added 19.01.2026
Author brat Vadim
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4.5/5 (2)

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