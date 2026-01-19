Хазан (Хазин Олег) - Голос Шма
Книга Шалома Хазана «Голос Шма» — это манифест духовной репатриации для тех, кто ищет истинный облик Йешуа Машиаха вне эллинистических наслоений. Автор обращается к читателю, столкнувшемуся с «теологическим вакуумом» после осознания того, как греческая философия подменила живой образ еврейского Мессии метафизическими догматами. Эта работа — не просто теоретическое исследование, а практический проводник по восстановлению мессианской идентичности, укорененной в Торе, народе и Земле Израиля.
Структура книги отражает путь возвращения: от осознания себя как «привитой ветви» к глубокому пониманию еврейского монотеизма (Эхад). Во второй части Хазан выстраивает фундамент, возвращая Торе статус «плана» и «пути жизни», а не «бремени закона». Он раскрывает роль мессианского иудея в процессе Тикун Олам (исправления мира), опираясь на заветы Авраама и концепцию «верного остатка».
Заключительная часть посвящена галахе — практическому воплощению веры. Автор подробно разбирает святость Шаббата, возвращение к еврейской литургии через Сиддур, духовный смысл кашрута и годовой цикл праздников (Моадим). «Голос Шма» призывает выйти из шума чуждых философий и услышать призыв Всевышнего к единству, действию и жизни в завете.
Шалом Хазан — Голос Шма
В поисках мессианской идентичности. — Израиль, 2026. — 48 с. — (Практика и жизнь по Торе.)
Шалом Хазан — Голос Шма — Содержание
Часть 1. Идентичность (Кто я?): Привитые ветви.
Глава 1. Проблема «похищения» Машиаха: выход из эллинистического плена.
Глава 2. Шма, Исраэль: Эхад и суть еврейского монотеизма.
Часть 2. Основание (Фундамент).
Глава 3. Тора как «план»: восстановление пути жизни.
Глава 4. «Верный остаток» и концепция «двух домов».
Глава 5. Обрезание сердца: понимание истинной цели Завета.
Глава 6. Авраам — наш отец: Заветы как незыблемая основа.
Глава 7. Народ, священники, царство: роль в Тикун Олам.
Часть 3. Практика (Как мне жить?): Галаха в жизни.
Глава 8. Шаббат: Время святости в цифровом мире.
Глава 9. Молитва и Сиддур: возвращение к еврейской литургии.
Глава 10. Кашрут: духовный и практический смысл законов о пище.
Глава 11. Календарь (Моадим): годовой цикл жизни в завете.
Глава 12. Народ и Земля: Сионизм сквозь призму этики Торы.
Заключение и авторское право.
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