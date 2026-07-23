Хазан - Код выживания
В монографии рава Шалома Хазана предпринята масштабная попытка междисциплинарной деконструкции библейского канона через призму современной доказательной медицины, микробиологии, токсикологии и макроэкономики. Автор последовательно доказывает, что предписания Пятикнижия и талмудический протокол функционировали не как набор абстрактных ритуальных табу, а как высокотехнологичная инструкция, обеспечившая физическое и демографическое выживание еврейского народа в экстремально агрессивной биологической среде античности и Средневековья.
Издание детально рассматривает фундаментальные рубежи обороны древнего общества, от биологической безопасности питания и барьерной гигиены до клеточной гидротерапии, социальной защиты и макроэкономической перезагрузки. Опираясь на строгие данные современной науки, автор раскрывает глубокий физиологический и эпидемиологический смысл законов кашрута, ритуальной чистоты, карантинных ограничений и еженедельного субботнего покоя, демонстрируя, как древний текст опередил открытия медицины на тридцать веков.
Хазан Шалом – Код выживания – Научный кодекс Торы как инструкция по биологическому, социальному и цивилизационному выживанию
Израиль, 2026. – 127 с.
Хазан Шалом – Код выживания – Содержание
ВВЕДЕНИЕ НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ ТОРУ РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТОКСИКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ
ГЛАВА 1. МЯСО ВСЕЯДНЫХ И ПАДАЛЬЩИКОВ: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СВИНИНЫ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
ГЛАВА 2. БИОФИЛЬТРЫ ОКЕАНА: АНАТОМИЯ ЗАПРЕТА НА МОРСКИХ ГАДОВ И МОЛЛЮСКОВ
ГЛАВА З. ЗАПРЕТ НА НАСЕКОМЫХ И ПОЛЗУЧИХ ГАДОВ (ШЕРЕЦ): ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ ГИГИЕНА, ЛИЧИНОЧНЫЕ ИНВАЗИИ И БИОФИЛЬТРАЦИЯ ПИЩИ
ГЛАВА 4. АНАТОМИЯ ШХИТЫ: ГУМАННЫЙ ЗАБОЙ И БИОХИМИЯ МЫШЕЧНОГО СТРЕССА
ГЛАВА 5. ЗАПРЕТ НА КРОВЬ: ГЕМАТОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИЙ И СТЕРИЛЬНОСТИ ПРОДУКТА
ГЛАВА 6. ЗАПРЕТ НА МЕРТВЕЧИНУ (НЕВЕЛА) И РАСТЕРЗАНИЕ ЗВЕРЕМ (ТРЕФА): ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛ 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И БАРЬЕРНАЯ ГИГИЕНА
ГЛАВА 7. НЕТИЛАТ ЯДАИМ: МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ПОВСЕДНЕВНОЙ
ГЛАВА 8. ПРИКОСНОВЕНИЕ К МЕРТВОМУ: ТРУПНЫЙ ЯД, ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И БИОХИМИЯ ОЧИЩЕНИЯ
ГЛАВА 9. ПРОТОКОЛ «ЦАРААТ»: ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ ИНФЕКЦИЙ
ГЛАВА 10. МИКРОБИОЛОГИЯ ЖИЛИЩА: БОРЬБА С ПЛЕСЕНЬЮ И ГРИБКОВ
ГЛАВА 11. САНИТАРИЯ ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЙ: ЛИКВИДАЦИЯ ОТХОДОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛАГЕРЯ РАЗДЕЛ 3. КЛЕТОЧНАЯ ХИРУРГИЯ И ГИДРОТЕРАПИЯ
ГЛАВА 12. БРИТ-МИЛА: ВОСЬМОЙ ДЕНЬ НОВОРОЖДЕННОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИИ
ГЛАВА 13. ОБРЕЗАНИЕ И ОНКОГИНЕКОЛОГИЮ: ЗАЩИТА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
ГЛАВА 14. МИКВА: ФИЗИОЛОГИЯ ПОЛНОЙ ГИДРОПЕРЕЗАГРУЗКИ И ОСМОТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА КОЖИ РАЗДЕЛ 4. РЕГУЛЯЦИЯ БЛИЗОСТИ И ПСИХОСОМАТИКА
ГЛАВА 15. ЗАКОНЫ НИДА: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, ФЕРТИЛЬНОСТИ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
ГЛАВА 16. ПСИХОЛОГИЯ ВЛЕЧЕНИЯ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭФФЕКТА ПРИВЫКАНИЯ В БРАКЕ
ГЛАВА 17. ЗАКОНЫ СЕМЕННЫХ И ПОЛОВЫХ ИСТЕЧЕНИЕ (ЗАВ/ЗАВА): БОРЬБА С ВЕНЕРИЧЕСКИМ КОЛЛАПСОМ РАЗДЕЛ 5. ПСИХИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ
ГЛАВА 18. ШАББАТ: НЕЙРОБИОЛОГИЯ ПОКОЯ И ЗАЩИТА ОТ КОРТИЗОЛОВОГО ВЫЖИВАНИЯ МОЗГА
ГЛАВА 19. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА: МОДЕЛЬ ШМИТЫ И ЙОВЕЛЯ ПРОТИВ КАСТОВОГО РАБСТВА
ГЛАВА 20. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩИННОГО КЛЕЯ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА И ЗАПРЕТ ЛАШОН ХА-РА
ГЛАВА 21. ЦДАКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА: ЭКОНОМИКА СОЛИДАРНОСТИ И ВЫЖИВАНИЕ БЕДНЕЙШИХ СЛОЕВ РАЗДЕЛ 6. РЕГУЛЯЦИЯ БЛИЗОСТИ И ПСИХОСОМАТИКА
ГЛАВА 22. НЕЗАВИСИМЫЙ СУД: ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ТИРАНИИ И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОЛА
ГЛАВА 23. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА: ЭКОНОМИКА ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГЛАВА 24. ЗАЩИТА СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ: ЮРИДИЧЕСКИЙ ЩИТ ПРОТИВ ПАТРИАРХАЛЬНОГО ПРОИЗВОЛА
ГЛАВА 25. ОГРАНИЧЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ РАБСТВА: КОДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
ГЛАВА 26. ВОЕННЫЙ ПРОТОКОЛ ТОРЫ: ОГРАНИЧЕНИЕ ЖЕСТОКОСТИ ВОЙНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОРСКОЕ ПРАВО
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