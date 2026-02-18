Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хазан - Послание к Евреям

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Series Пардес Нового Завета (6 books)

Книга «Послание к Евреям» в рамках проекта «Пардес Нового Завета» (2026) представляет собой уникальный интеллектуальный эксперимент на стыке мессианского богословия и традиционной еврейской мысли. Автор, равви Шалом Хазан, рассматривает этот библейский текст не как письмо, а как фундаментальный талмудический трактат или проповедь (драша). Издание ставит амбициозную цель: доказать центральную роль Иешуа как Небесного Первосвященника (Коhен hа-Гадоль), используя классические раввинистические методы герменевтики, такие как каль ва-хомер.

Особенностью данного труда является его смелость в постановке острых вопросов. Хазан не обходит стороной исторические противоречия, из-за которых иудаизм на протяжении веков отвергал это Послание. В книге представлен глубокий критический анализ «проблемных мест», включая вопросы о вечности Торы, легитимности священства не из колена Леви и эффективности храмовых жертвоприношений. Автор исследует, является ли текст Послания радикальным разрывом с Традицией или же он представляет собой «внутренний мидраш», пытающийся раскрыть духовную суть (пнимиют) Завета.

Этот комментарий приглашает читателя перейти от «молока» к «твердой пище», предлагая глубокое погружение в контекст Храмового служения (Авода) и концепцию таинственного чина Малки-Цедека (Мелхиседека). Книга адресована тем, кто ищет интеллектуальной честности в диалоге между еврейским Писанием и Новым Заветом, стремясь «навести порядок» в сложных теологических конструкциях прошлого.

Равви Шалом Хазан — Послание к Евреям

2026, Израиль. — 274 с.
(Серия: Пардес Нового Завета)

Равви Шалом Хазан — Послание к Евреям - Содержание

  • Мидраш о Первосвященнике: Обоснование небесного служения Мессии как истинной реальности (тавнит), тенью которой был земной Храм.

  • Проблема отмены Торы: Разбор провокационного стиха Евр 8:13 в контексте 9-го принципа веры Рамбама о неизменности Торы.

  • Священство по чину Малки-Цедека: Исследование алахического парадокса — как Мессия из колена Иуды может исполнять функции коhена.

  • Критика жертвоприношений: Сопоставление механики капары (искупления) в книге Левит с концепцией «однократной жертвы».

  • Сила Тшувы (Покаяния): Анализ сурового предостережения в 6-й главе Евреям и его соотнесение с еврейским учением о всегда открытых «вратах покаяния».

  • Текстуальный анализ: Сравнение Масоретского текста и Септуагинты в цитировании Псалмов, выявление «теологических манипуляций» переводчиков древности.

Views 107
Rating
Added 18.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

