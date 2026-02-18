Хазан - Послание к Евреям
Книга «Послание к Евреям» в рамках проекта «Пардес Нового Завета» (2026) представляет собой уникальный интеллектуальный эксперимент на стыке мессианского богословия и традиционной еврейской мысли. Автор, равви Шалом Хазан, рассматривает этот библейский текст не как письмо, а как фундаментальный талмудический трактат или проповедь (драша). Издание ставит амбициозную цель: доказать центральную роль Иешуа как Небесного Первосвященника (Коhен hа-Гадоль), используя классические раввинистические методы герменевтики, такие как каль ва-хомер.
Особенностью данного труда является его смелость в постановке острых вопросов. Хазан не обходит стороной исторические противоречия, из-за которых иудаизм на протяжении веков отвергал это Послание. В книге представлен глубокий критический анализ «проблемных мест», включая вопросы о вечности Торы, легитимности священства не из колена Леви и эффективности храмовых жертвоприношений. Автор исследует, является ли текст Послания радикальным разрывом с Традицией или же он представляет собой «внутренний мидраш», пытающийся раскрыть духовную суть (пнимиют) Завета.
Этот комментарий приглашает читателя перейти от «молока» к «твердой пище», предлагая глубокое погружение в контекст Храмового служения (Авода) и концепцию таинственного чина Малки-Цедека (Мелхиседека). Книга адресована тем, кто ищет интеллектуальной честности в диалоге между еврейским Писанием и Новым Заветом, стремясь «навести порядок» в сложных теологических конструкциях прошлого.
2026, Израиль. — 274 с.
(Серия: Пардес Нового Завета)
Равви Шалом Хазан — Послание к Евреям - Содержание
Мидраш о Первосвященнике: Обоснование небесного служения Мессии как истинной реальности (тавнит), тенью которой был земной Храм.
Проблема отмены Торы: Разбор провокационного стиха Евр 8:13 в контексте 9-го принципа веры Рамбама о неизменности Торы.
Священство по чину Малки-Цедека: Исследование алахического парадокса — как Мессия из колена Иуды может исполнять функции коhена.
Критика жертвоприношений: Сопоставление механики капары (искупления) в книге Левит с концепцией «однократной жертвы».
Сила Тшувы (Покаяния): Анализ сурового предостережения в 6-й главе Евреям и его соотнесение с еврейским учением о всегда открытых «вратах покаяния».
Текстуальный анализ: Сравнение Масоретского текста и Септуагинты в цитировании Псалмов, выявление «теологических манипуляций» переводчиков древности.
