Хазан (Хазин Олег) - Послание Якова

Послание Иакова (Яакова), брата Господня и главы иерусалимской общины, занимает уникальное место в каноне Нового Завета. Это не столько теологический трактат, сколько страстный, пророческий призыв, обращенный к разным слоям народа Израиля, стоящего на пороге мессианской эры и возвращения Машиаха Бен Давида. Написанное с глубокой ревностью по Торе и справедливости, это послание представляет собой серию обличений и наставлений, отражающих сложную реальность еврейского мира в первом веке.

Яаков действует как верный страж, указывая на опасности ассимиляции, лицемерия и социальной несправедливости, которые угрожают существованию народа. Структура послания — это путешествие по всему спектру народа Завета: от глобального призыва ко всему дому Израиля до конкретных инструкций для его лидеров.

Главный урок послания заключается в том, что истинная вера (эмуна) — это не абстрактная доктрина, а живая, деятельная сила, которая доказывается делами (маасим). Особенно важными автор считает дела милосердия, единство и верность сионистской надежде. Это практическое руководство по освящению жизни перед лицом грядущего Царя.

Рабби Шалом Хазан — Послание Якова

Израиль, 2025. — 104 с. — (Серия: Пардес Нового Завета).



Рабби Шалом Хазан — Послание Якова — Содержание