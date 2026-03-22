Но тот же Лука, когда он пишет книгу Деяния Апостолов, рассматривает деятельность Сына, Который вернулся к Отцу, явился как Прославленный Человек, главным образом, для веры, а не для зрения, пребывает на небесах, однако действует со Своим собственным искупленным Кровью народом на земле и следует Божественному плану, ожидая назначенного времени, в которое Он придет опять, чтобы принять Свой народ к Себе. Трехлетнее служение Господа на земле представляло собой заключительные стадии старой диспенсации, которая полностью пришла к своему концу, когда одна действенная жертва заменила собой те церемониальные жертвоприношения, которые приносились ежедневно и ежегодно, но которые никогда не могли удалить грех. Но окончание ветхого предполагает начало нового, и поскольку человек склонен придерживаться ветхих форм, которые видимы и осязаемы, то теперь Господь, восседая одесную вели-чия на высоте, будет заниматься представлением и развитием «Церкви Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею» (Деян. 20:28).

Джон Хэдинг - Деяния святых Апостолов. Исследование новозаветного христианства

Ровно: «Живое слово», 2008 г. — 592 с.

Джон Хэдинг - Деяния святых Апостолов. Исследование новозаветного христианства – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. Развитие церкви во время служения Петра (Деяния Апостолов 1:1 — 11:18)

1:1-26 Первый вознесенный Человек. Приготовление и духовность - 2:1-13 Третье излияние Духа. Начало церкви - 2:14-36 Первая речь Петра. Смерть и воскресение Христа по Писанию - 2:37-47 Первая запись о деятельности Церкви. Результаты проповеди - 3:1-11 Первое чудо в Церкви. Исцеление хромого - 3:12-26 Вторая речь Петра. Христос: исполнение Писания - 4:1-22 Первый конфликт с властью. Арест и освобождение - 4:23-37 Второе свидетельство деятельности церкви. Молитва, сила и имения - 5:1-16 Первые дисциплинарные меры в церкви. Поддержание святости в собрании - 5:17-42 Второй конфликт с властями. Достойные нести поношение ради имени Его - 6:1-7 Первое служение управления. Развитие структуры - 6:8 — 7:60 Первый мученик: Стефан. Сопротивление иудеев Святому Духу - 8:1-40 Первое распространение Евангелия за пределы Иерусалима. Евангелист Филипп - 9:1-31 Первое спасительное видение вознесшегося Христа. Обращение Савла и его результаты - 9:32-43 Первое путешествие Петра. Применение дара - 10:1 — 11:18 Второе распространение Евангелия. Первые обращенные из язычников

ЧАСТЬ II. Развитие церкви во время служения Павла (Деяния Апостолов 11:19 — 20:38)

11:19-30 Третье свидетельство деятельности в церкви. Приготовление к служению - 12:1-25 Убийство первого апостола. Петр символически удален, чтобы уступить место Павлу - 13:1-4 Первое миссионерское путешествие. Призвание - 13:5-13 Первое миссионерское путешествие. Кипр - 13:14-52 Первое миссионерское путешествие. Антиохия Писидийская - 14:1-28 Первое миссионерское путешествие. Икония, Листра, Дервия - 15:1-35 Первый доктринальный спор. Плоть или Дух - 15:36 — 16:11 Второе миссионерское путешествие. Начало и водительство - 16:12-40 Второе миссионерское путешествие. Филиппы - 17:1-14 Второе миссионерское путешествие. Фессалоника и Верия - 17:15-34 Второе миссионерское путешествие. Афины - 18:1-18 Второе миссионерское путешествие. Коринф - 18:19-28 Второе миссионерское путешествие. Ефес - 19:1-40 Третье миссионерское путешествие. Ефес - 20:1-16 Третье миссионерское путешествие. Много раз в путешествиях - 20:17-38 Третье миссионерское путешествие. Милит. Предупреждение ефеским пресвитерам

ЧАСТЬ III. Защита благовестия (Деяния Апостолов 21:1 — 28:31)

21:1-40 Четвертое путешествие. Иерусалим. Защита перед пресвитерами - 22:1-30 Четвертое путешествие. Иерусалим. Защита перед народом - 23:1-35 Четвертое путешествие. Иерусалим. Защита перед синедрионом - 24:1-26 Четвертое путешествие. Кесария. Защита перед Феликсом - 25:1-27 Четвертое путешествие. Кесария. Защита перед Фестом - 26:1-32 Четвертое путешествие. Кесария. Защита перед Агриппой - 27:1-44 Четвертое путешествие. Путешествие в Рим. Первый этап морем - 28:1-31 Четвертое путешествие. Путешествие в Рим. Второй этап по суше

Заключение