Господь Иисус понимал, насколько медлительно человеческое сердце: «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше» (Лк. 5:39). Этот стих, имеющийся только в Евангелии от Луки, показывает, почему фарисеи и ученики Иоанна Крестителя не могли понять свободы от ритуалов, явленной Господом и Его учениками. Они пили старое вино Закона, считая его лучше новоявленного вина Евангелия. Только те, кто истинно и с благодарностью пил новое вино, могли сказать: «...а ты хорошее вино сберег доселе» (Ин. 2:10).
Как мы читаем в Послании к Галатам, христиане вернулись назад к Закону и обрезанию, чтобы достигнуть спасения. Они сделали шаг назад, начало этого было заложено в тексте Деян. 15:1. В Послании к Евреям мы читаем, что верующие вернулись назад к обрядам Закона, чтобы избежать гонений, практически не осознавая, что Бог позволил случиться этим гонениям, чтобы остановить обратное движение к ритуалам.
Джон Хэдинг - Символы и знаки - Послание к Евреям
— Ровно: «Живое слово», 2008. — 224 с.
ISBN 978-966-8466-31-1
Джон Хэдинг - Символы и знаки - Послание к Евреям - Содержание
Предисловие
Введение в Послание к Евреям
Сын, а не ангелы (Евреям 1:1-14)
Человеческая природа Иисуса, а не природа ангелов (Евреям 2:1-18)
Посланник, а не Моисей (Евреям 3:1-19)
Божий покой, а не покой Иисуса Навина (Евреям 4:1-16)
Мелхиседек, а не Аарон (Евреям 5:1-14)
Спасение, а не проклятие (Евреям 6:1-20)
Священство по чину Мелхиседека, а не священство левитов (Евреям 7:1-28) 93
Новый завет, а не ветхий завет (Евреям 8:1-13) Небеса, а не Святое святых (Евреям 9:1-28)
Его жертва, а не тельцы и козлы (Евреям 10:1-18)
Жизнь по вере, а не презрение закона Моисеева (Евреям 10:19-39)
Претерпевшая вера, которая не ослабевает (Евреям 11:1-40)
Наказываемые сыны Сиона, а не страх Синая (Евреям 12:1-29)
Христианский жертвенник, а не иудейский жертвенник (Евреям 13:1-25)
