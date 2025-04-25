Хедланд Джоди - Лютер и Катарина

В неверном свете занимающейся зари Катарина разглядывала незнакомую местность: недавно вспаханные поля, крестьянские домики в отдалении. Она провела в монастыре большую часть своей жизни и уже не помнила, как живут люди за его стенами. Видимость еще была плохая, но Катарина заметила, что селение Мариентрон расположено в плодородной долине, защищенной холмами с одной стороны и густым лесом с другой. Катарине было известно, что большая часть земель принадлежит здесь аббатству и получены они были в качестве оплаты от вельмож, которые отдавали дочерей в монастырь. Аббат следил за тем, чтобы крестьяне, живущие на этих территориях, работали усердно. Он принуждал их много трудиться, по сути, правил ими как князь, получая хороший постоянный доход, который шел в основном на содержание монастыря.

Осмотрев местность, Катарина вытащила записку из сохранного места. — Здесь сказано, что мы должны пройти через лес, — все еще шепотом, хотя уже и бесполезным, сообщила она и окинула взором пастбище, отделяющее беглянок от леса. За пастбищем высились вечнозеленые деревья. — Затем мы должны идти вдоль реки Мульде к северу от Гриммы. Купец Коппе будет ждать нас на перекрестке. Крики, доносившиеся из-за стен монастыря, становились все громче и отчетливее. Беглянки жались друг к другу и смотрели на Катарину испуганными глазами. Они напоминали ей овец, ожидающих команд пастуха, то есть ее. Катарина сама не понимала, как она оказалась в этой роли, но она поведет их за собой до конца. — Бежим! — скомандовала Катарина. — Бежим со всех ног к лесу.

Мышцы Катарины напряглись, и она бросилась бежать первой. Грета ринулась за ней, потом и все остальные. В своих не приспособленных для бега одеждах монахини так спешили, что даже не пытались двигаться бесшумно. Сестра Рут водрузила сестру Этту на свою широкую спину, словно вязанку хвороста. Катарина помогала Фронике. Из-за своего маленького роста она не могла нести девушку, поэтому поддерживала ее рукой за талию и тащила за собой. Довольно скоро Катарина выдохлась, руки и ноги дрожали, в голове шумело. А до леса было еще очень далеко. Как приблизить его? Вперед вырвалась Грета. — Быстрее! — крикнула она, подбадривая сестер. Катарина, как и остальные бегущие рядом с ней девушки, никогда не двигалась с такой скоростью. Монахиням надлежало ходить медленным прогулочным шагом, всякое другое передвижение считалось неприличным. И вдруг им надо было бежать изо всех сил, чтобы как можно скорее достичь спасительного леса. Девушки спотыкались о комья земли, путались в своих одеяниях. От дующего им в лицо ветра и страха по их щекам текли слезы.

Хедланд Джоди - Лютер и Катарина

Пер. с англ.

СПб.: Виссон, 2020, 352 с.

Серия "Любовь и судьба"

Хедланд Джоди - Лютер и Катарина - Содержание

Глава 1-Глава 36

Эпилог

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