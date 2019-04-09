Христианское социальное учение охватывает как онтологические, так и нормативные дисциплины, при этом оно пользуется социально-философскими и социально-теологическими методами. На упрек, будто социальная философия не типично «христианская», следует возразить, что, согласно учению Второго Ватиканского Собора, задачей Церкви является «возвещать истину, которая является Христом, и аутентично учить ей, и одновременно авторитетно разъяснять и утверждать принципы нравственного строя, которые вытекают из самой сущности человека» (DH 14).

К тому же многие «естественные» истины социальной метафизики и социальной этики однозначно подтверждены Божественным Откровением и тем самым обрели ту достоверность, которую не может достичь философское мышление. Впрочем, Христианское социальное учение исходит из того, что «основы естественного права и истины Откровения, как два ни в коей мере не противоположных, а равнонаправленных водопада, имеют оба свой общий источник в Боге» и что оба являются, правда, различными, не одного уровня областями, но однако встречаются в одном — спасенной Христом человеческой личности. Созданная Богом конкретная человеческая природа бытийно соотносится с Христом и включается в строй Спасения, охватывающий естественное и сверхъестественное.

По христианскому пониманию первородный грех, правда, «ранил и ослабил» природу человека, но «не задел сердцевину» сил и наклонностей человека, хотя человек только «с помощью всемогущей милости Христа может жить так, как этого требуют Божья честь и собственное достоинство человека». Существенно то, что Христианское социальное учение занимается естественно выросшими социальными устройствами, исходя в конечном счете из христианского строя Спасения. Благодаря этому направлению Христианское социальное учение обретает свой теологический характер, причем следует учесть, что вследствие Христоцентризма всего Создания все верное с точки зрения естественного права является связанным с Христом, т.е. христианским в сокровенном и подлинном смысле и относится к одному делу Спасения.

Кардинал Йозеф Хеффнер - Христианское социальное учение

Москва, Культурно-просветительский Центр «Духовная Библиотека», 2004 г.

ISBN 5-94270-004-4

Кардинал Йозеф Хеффнер - Христианское социальное учение - Содержание

Предисловие к новому изданию

Введение

Первая часть ОСНОВЫ

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО Первая глава: Социальное качество человека Вторая глава: Сообщество, общество, омассовление

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА Первая глава: Принцип солидарности Вторая глава: Принцип общего блага Третья глава: Принцип субсидиарности

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ Первая глава: Право как норма общественной жизни Вторая глава: Добродетель справедливости



Вторая часть УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: БРАК И СЕМЬЯ Первая глава: Брак Вторая глава: Семья

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: ТРУД И ПРОФЕССИЯ Первая глава: Христианское толкование смысла труда и профессии Вторая глава: Трудовые и профессиональные отношения в индустриальном обществе и христианская этика

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: ЭКОНОМИКА Предварительные замечания Первая глава: Цель экономики Вторая глава: Экономический строй Третья глава: Распределение совокупного общественного продукта

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ: ГОСУДАРСТВО Первая глава: Происхождение и сущность государства Вторая глава: Государственная власть Третья глава: Нравственная ответственность за государство Четвертая глава: Государство и Церковь

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ СООБЩЕСТВО НАРОДОВ Первая глава: Единство человеческого рода как фундамент сообщества народов В торая глава: Организация сообщества народов Третья глава: Сегодняшние задачи сообщества народов



Тематический указатель

Кардинал Йозеф Хеффнер - Христианское социальное учение - Предисловие к новому изданию

Вряд ли найдется более удачный учебник по социальному учению Церкви, чем «Христианское социальное учение» Й. Хеффнера. Впервые опубликованный в 1962 г., к 1983 г. он выдержал за 20 лет восемь частично расширенных переизданий и шесть переводов на иностранные языки (в 1964 г. на английский и испанский; в 1967 г. на японский; в 1970 г. на португальский, точнее, на его бразильский вариант; в 1979 г. на итальянский и корейский языки.) Уже отсюда ясно видно, что речь идет о явно исключительном произведении в масштабе мировой Церкви. «Секрет успеха» автора заключается, очевидно, в столь же неповторимом сочетании его качеств. Йозеф Хеффнер был историком и систематиком, теологом и экономистом, фундаментальным исследователем и «популяризатором», профессором и епископом. Йозеф Хеффнер родился в 1906 г. в Хорхаузене (Вестервальд) в многодетной крестьянской семье (у него было семеро братьев и сестер.) В 1929 г. он получил ученую степень доктора философии в Папском университете Григориана в Риме и, после возведения в сан священника в 1932 г., защитил в 1934 г. там же и докторскую диссертацию по теологии на тему: «Социальная справедливость и социальная любовь».

За исследования в области социальной истории и социальной этики «Крестьянин и Церковь в средневековой Германии» он получил в 1938 г. во Фрайбурге (Брайсгау) степень доктора теологии также и в Германии. Его экономические исследования увенчались завершением в том же университете в 1940 г. диссертации на тему: «Хозяйственная этика и монополии в XV-XVI веках», выполненной под научным руководством Вальтера Ойкена. И наконец в 1944 г. он защитил также во Фрайбурге (Брайсгау) диссертацию по теологии морали на тему: «Христианство и человеческое достоинство. Задачи испанской колониальной этики в Золотом веке» (опубликована в 1947 г.). В 1945 г. Йозеф Хеффнер становится профессором практической теологии и Христианского социального учения в Трирской духовной семинарии, в 1951 г. он принимает кафедру Христианских социальных наук в Мюнстерском университете. Там он основывает в 1960 г. «Ежегодник Христианских социальных наук». Наряду с научной и педагогической деятельностью он принимает участие в социально-политическом восстановлении послевоенной Германии, в том числе в качестве члена научных советов при федеральных министерствах по вопросам семьи и молодежи, жилищного строительства, по труду и социальным вопросам, в качестве руководителя отдела социальных проблем в Центральном Комитете Союза немецких католиков, а также духовного наставника Союза предпринимателей-католиков.

«Христианское социальное учение» Й. Хеффнера вышло в свет в год его назначения епископом Мюнстера (1962 г.) как результат его многолетней педагогической деятельности. Таким образом, свою академическую и религиозную значимость книга проявила лишь тогда, когда ее автор в качестве епископа Мюнстера, а затем архиепископа Кельна (с 1969 г.) и председателя Германской епископской конференции (с 1976 г.) сменил должность университетского профессора.на пост епископа. Его епископские послания, многие публикации, прежде всего его знаменитые доклады на осенних ассамблеях Германской епископской конференции показывают, сколь обильно он умел черпать из источников Христианского социального учения. Работы последних лет: «Социальное учение Церкви или теология освобождения?» (1984 г.); «Экономический строй и хозяйственная этика» (1985 г.), «Государство. Слуга строя» (1986 г.). Доклад 1985 года был распространен почти в 30 странах, не в последнюю очередь потому, что их автор сам стал все более уважаемым представителем социального учения Церкви благодаря значимости Кельнской епархии в мировой Церкви и многочисленным пастырским поездкам его самого в качестве председателя Германской епископской конференции во многие страны Третьего мира. Еще в декабре 1986 г. (Йозеф Хеффнер скончался 16 октября 1987 г.) широко задуманная поездка привела его, среди прочего, в Никарагуа. В Никарагуа он прибыл с трудной политической посреднической миссией к главе сандинистского правительства Ортеге; в Мехико-Сити и Маниле он был удостоен степени почетного доктора экономических факультетов.