Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хеге - Марита

Хеге - Марита
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Эвелин Хеге «Марита» — это пронзительная и глубоко назидательная биографическая повесть, рассказывающая о жизни и страданиях молодой христианки в условиях жестоких гонений за веру. Это история о том, как хрупкая девушка оказалась сильнее огромной государственной машины, пытавшейся сломить её убеждения.

Повествование ведет нас через тяжелые испытания: допросы, угрозы, тюремное заключение и нечеловеческие условия лагерей. Марита представлена не как «супергерой», а как живой человек, который чувствует боль, страх и одиночество, но находит сверхъестественную силу в молитве и Слове Божьем. Особенностью книги является описание внутренней борьбы героини и её непоколебимого желания оставаться верной Христу, несмотря на цену, которую ей пришлось заплатить.

Эвелин Хеге мастерски передает атмосферу того времени, показывая, что «Марита» — это собирательный образ многих верующих, прошедших через горнило репрессий. Книга призывает современного читателя оценить ту свободу, которую он имеет сегодня, и задаться вопросом: насколько тверда его собственная вера перед лицом испытаний? Это история о свете, который светит во тьме, и который тьма не смогла объять.

Эвелин Хеге – Марита

Ephrata, PA: Grace Press – Типография «Благодать», 2000. – 236 с.

Эвелин Хеге – Марита - Содержание

Предисловие

  • 1. Маленькая девочка Марита

  • 2. Тяжелые дни для семьи Мариты

  • 3. Марита и ее мать

  • 4. Просящая Марита

  • 5. Марита и ее отец

  • 6. Марита встречается со своим дядей

  • 7. Марита и ее тетя

  • 8. Работа для Мариты

  • 9. Новая работа

  • 10. Марита — служанка

  • 11. Марита — молодая девушка

  • 12. Марита — невеста

  • 13. Марита — мать

  • 14. Марита — сиделка

  • 15. Марита остается одна

  • 16. Тяжелые дни Мариты

  • 17. Марита снова просит

  • 18. Марита снова служанка

  • 19. Марита снова становится матерью

  • 20. Марита встречается с народом Божьим

  • 21. В долине решения

  • 22. Марита — дитя Божье

  • 23. Марита рассказывает свою историю

Эпилог

Словарь испанских терминов

Views 80
Rating
Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

