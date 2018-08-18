Хелленбрук - Во что мы верим
Итак, дорогой ученик, ты держишь в своих руках небольшую книжицу с вопросами и ответами о Боге, в которых необходимо упражняться в процессе катехизации. Да даст тебе Бог способность исполнять их таким образом, чтобы это приносило славу Богу, было гордостью и украшением Его церкви, назидало твоих ближних и содействовало твоему спасению!
Говори об этих лстинах не только в классе, но да будут и сердце твое, и твои уста исполнены ими, дабы ты провозглашал их при всякой возможности, дабы, свидетельствуя другим о своей вере и об очищении от грехов, наставляя и утешая их, ты стремился быть для них примером.
преподобный А. Хелленбрук - Во что мы верим. Краткий свод Божественных истин
Роттердам, 2003 г. – 128 с.
преподобный А. Хелленбрук - Во что мы верим. Краткий свод Божественных истин – Содержание
ИЕГОВА ВЕЛИКИЙ
ОБРАЩЕНИЕ К УЧЕНИКУ
СПИСОК КНИГ БИБЛИИ
1. О ПОЗНАНИИ БОГА
2. О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
3. О БОГЕ
- 1) Общие вопросы
- 2) О именах Бога
- 3) О свойствах Бога
- 4) О Троице
4. О ВЕЧНЫХ БОЖЬИХ УСТАНОВЛЕНИЯХ
- О предопределении
5. О СОВЕТЕ МИРА
6. О ТВОРЕНИИ
7. О БОЖЬЕМ ПРОВИДЕНИИ
8. О ЗАВЕТЕ ДЕЛ
9. О БОЖЬЕМ ОБРАЗЕ
10. О ГРЕХОПАДЕНИИ
- 1) О том, как Адам впал в грех
- 2) О первородном грехе
- 3) О личном грехе и наказании за него
11. О ЗАВЕТЕ БЛАГОДАТИ
12. О ХОДАТАЕ ЗАВЕТА БЛАГОДАТИ
- 1) О имени Иисус
- 2) О имени Христос
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3) О служениях Христа
- (а) О Его служении Пророка
- (б) О Его служении Священника
- (в) О Его служении Царя
- (г) О Его природах
- (д) О Его состояниях
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4) О ступенях Его уничижения
- (а) О Его незнатном рождении
- (б) О Его страданиях
- (в) О Его смерти
- (г) О Его погребении
- (д) О Его сошествии в ад
- (е) О цели Его уничижения и сделанном Им удовлетворении за грех
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5) О состоянии и ступенях Христова возвеличения
- (а) О Его воскресении из мертвых
- (б) О Его вознесении
- (в) О том, что Он восседает одесную Бога
13. О ДЕЙСТВЕННОМ ПРИЗВАНИИ
14. О ЦЕРКВИ
15. ОБ ОПРАВДАНИИ
16. О ВЕРЕ
17. ОБ ОСВЯЩЕНИИ
- О добрых делах
18. О ЗАКОНЕ БОЖЬЕМ
19. О МОЛИТВЕ
20. О ТАИНСТВАХ
- 1) О святом крещении
- 2) О Вечере Господней
21. О ПОСЛЕДНЕЙ УЧАСТИ ЧЕЛОВЕКА
- 1) О воскресении из мертвых
- 2) О Судном дне
- 3) О вечной жизни
преподобный А. Хелленбрук - Во что мы верим. Краткий свод Божественных истин - Обращение к ученику
Дорогой ученик!
1. Твое благочестие должно быть духовным, равно как и сей благословенный труд - изучение Катехизиса. А поскольку многие совершают его весьма недостойным образом, мы пожелали, дорогой друг, представить твоему вниманию небольшое пособие с вопросами и ответами о Боге, моля Господа о том, чтобы Он помог тебе узнать, понять и стремиться исполнять заповедь о том, как следует вести себя перед Богом до, во время изучения Катехизиса и по его завершении.
2. Прежде всего, дабы ты мог научиться познавать, слушаться и прославлять Бога, наставлять своих ближних и благоприятствовать своему спасению (которого, как мы надеемся, ты ожидаешь с нетерпением), твои намерения должны быть чистыми. Имей сердце смиренное и ищи обличения присущему тебе невежеству и присущей тебе неспособности совершать дела духовные.
Посему да пребудет в тебе святой стыд и да исполнишься ты истинным желанием избавиться от этих пороков и обрести утешение в истинной мудрости, все более уподобляясь образу Божьему.
Стремясь к этому, покорись данному средству наставления и власти поставленного над тобой учителя, почитая установленные им порядок и предписание, коим ученики всегда должны быть покорны согласно сказанному в Послании к Евреям 13:17 - «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно». Сам Иисус требовал сего, говоря о фарисеях и книжниках: «Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают (Матфея 23:3).
3. Далее, дорогой друг, ты должен приготовить себя несколькими способами.
Главное: обратись к Богу с молитвой. В своей молитве ты должен принести Богу самые достойные желания: чтобы, помимо вышеупомянутого, Господь просветил твой разум, дабы ты мог понимать Его истины; чтобы Он освятил тебя проницательностью и мудростью, дабы ты мог познать их глубинный смысл; чтобы Он даровал тебе хорошую память, дабы ты мог сохранить эти истины в сердце своем; чтобы Он исполнил тебя неистощимой силой, дабы ты мог с упорством и постоянством изучать Катехизис; чтобы Он дал тебе пристальное, безраздельное внимание, дабы ты мог понять суть вопросов и ответов; чтобы Он исполнил тебя способностью и желанием излагать изученное в согласии с Божьими истинами и их смыслом, а также дал тебе водительство Духа Божьего, дабы ты осознал все богатство и величие этих истин; наконец, чтобы, согласно сути этих истин, Господь вдохнул жизнь в твое сердце.
Ты должен постараться выучить на память это краткое и вместе с тем подробное руководство как алфавит, и в будущем, подобно алфавиту, оно поможет тебе умножать твои познания.
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