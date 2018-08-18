Итак, дорогой ученик, ты держишь в своих руках небольшую книжицу с вопросами и ответами о Боге, в которых необходимо упражняться в процессе катехизации. Да даст тебе Бог способность исполнять их таким образом, чтобы это приносило славу Богу, было гордостью и украшением Его церкви, назидало твоих ближних и содействовало твоему спасению!

Говори об этих лстинах не только в классе, но да будут и сердце твое, и твои уста исполнены ими, дабы ты провозглашал их при всякой возможности, дабы, свидетельствуя другим о своей вере и об очищении от грехов, наставляя и утешая их, ты стремился быть для них примером.

преподобный А. Хелленбрук - Во что мы верим. Краткий свод Божественных истин

Роттердам, 2003 г. – 128 с.

преподобный А. Хелленбрук - Во что мы верим. Краткий свод Божественных истин – Содержание

ИЕГОВА ВЕЛИКИЙ

ОБРАЩЕНИЕ К УЧЕНИКУ

СПИСОК КНИГ БИБЛИИ

1. О ПОЗНАНИИ БОГА

2. О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

3. О БОГЕ

1) Общие вопросы

2) О именах Бога

3) О свойствах Бога

4) О Троице

4. О ВЕЧНЫХ БОЖЬИХ УСТАНОВЛЕНИЯХ

О предопределении

5. О СОВЕТЕ МИРА

6. О ТВОРЕНИИ

7. О БОЖЬЕМ ПРОВИДЕНИИ

8. О ЗАВЕТЕ ДЕЛ

9. О БОЖЬЕМ ОБРАЗЕ

10. О ГРЕХОПАДЕНИИ

1) О том, как Адам впал в грех

2) О первородном грехе

3) О личном грехе и наказании за него

11. О ЗАВЕТЕ БЛАГОДАТИ

12. О ХОДАТАЕ ЗАВЕТА БЛАГОДАТИ

1) О имени Иисус

2) О имени Христос

3) О служениях Христа (а) О Его служении Пророка (б) О Его служении Священника (в) О Его служении Царя (г) О Его природах (д) О Его состояниях

4) О ступенях Его уничижения (а) О Его незнатном рождении (б) О Его страданиях (в) О Его смерти (г) О Его погребении (д) О Его сошествии в ад (е) О цели Его уничижения и сделанном Им удовлетворении за грех

5) О состоянии и ступенях Христова возвеличения (а) О Его воскресении из мертвых (б) О Его вознесении (в) О том, что Он восседает одесную Бога



13. О ДЕЙСТВЕННОМ ПРИЗВАНИИ

14. О ЦЕРКВИ

15. ОБ ОПРАВДАНИИ

16. О ВЕРЕ

17. ОБ ОСВЯЩЕНИИ

О добрых делах

18. О ЗАКОНЕ БОЖЬЕМ

19. О МОЛИТВЕ

20. О ТАИНСТВАХ

1) О святом крещении

2) О Вечере Господней

21. О ПОСЛЕДНЕЙ УЧАСТИ ЧЕЛОВЕКА

1) О воскресении из мертвых

2) О Судном дне

3) О вечной жизни

преподобный А. Хелленбрук - Во что мы верим. Краткий свод Божественных истин - Обращение к ученику

Дорогой ученик!

1. Твое благочестие должно быть духовным, равно как и сей благословенный труд - изучение Катехизиса. А поскольку многие совершают его весьма недостойным образом, мы пожелали, дорогой друг, представить твоему вниманию небольшое пособие с вопросами и ответами о Боге, моля Господа о том, чтобы Он помог тебе узнать, понять и стремиться исполнять заповедь о том, как следует вести себя перед Богом до, во время изучения Катехизиса и по его завершении.

2. Прежде всего, дабы ты мог научиться познавать, слушаться и прославлять Бога, наставлять своих ближних и благоприятствовать своему спасению (которого, как мы надеемся, ты ожидаешь с нетерпением), твои намерения должны быть чистыми. Имей сердце смиренное и ищи обличения присущему тебе невежеству и присущей тебе неспособности совершать дела духовные.

Посему да пребудет в тебе святой стыд и да исполнишься ты истинным желанием избавиться от этих пороков и обрести утешение в истинной мудрости, все более уподобляясь образу Божьему.

Стремясь к этому, покорись данному средству наставления и власти поставленного над тобой учителя, почитая установленные им порядок и предписание, коим ученики всегда должны быть покорны согласно сказанному в Послании к Евреям 13:17 - «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно». Сам Иисус требовал сего, говоря о фарисеях и книжниках: «Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают (Матфея 23:3).

3. Далее, дорогой друг, ты должен приготовить себя несколькими способами.

Главное: обратись к Богу с молитвой. В своей молитве ты должен принести Богу самые достойные желания: чтобы, помимо вышеупомянутого, Господь просветил твой разум, дабы ты мог понимать Его истины; чтобы Он освятил тебя проницательностью и мудростью, дабы ты мог познать их глубинный смысл; чтобы Он даровал тебе хорошую память, дабы ты мог сохранить эти истины в сердце своем; чтобы Он исполнил тебя неистощимой силой, дабы ты мог с упорством и постоянством изучать Катехизис; чтобы Он дал тебе пристальное, безраздельное внимание, дабы ты мог понять суть вопросов и ответов; чтобы Он исполнил тебя способностью и желанием излагать изученное в согласии с Божьими истинами и их смыслом, а также дал тебе водительство Духа Божьего, дабы ты осознал все богатство и величие этих истин; наконец, чтобы, согласно сути этих истин, Господь вдохнул жизнь в твое сердце.

Ты должен постараться выучить на память это краткое и вместе с тем подробное руководство как алфавит, и в будущем, подобно алфавиту, оно поможет тебе умножать твои познания.



