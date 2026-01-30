Хеллер - Гностицизм
Эта книга представляет собой краткое и прочувствованное описание доктрины и духовной составляющей гностической традиции. В двадцатом веке гностицизм уже перестал быть просто древним учением и превратился в тему, интересную для людей во множестве стран и всех сферах жизни. На сегодняшний день многие умы ощущают родство с гностицизмом и сами постигают на опыте знания гностиков, которые не были доступны для ознакомления с тех самых пор, когда гностические мастера изложили свои прозрения во втором и третьем веках нашей эры.
В своих попытках дискредитировать гностицизм его ранние и влиятельные критики изображают эту традицию как некое изобилие бесполезных философствований и продукт чрезмерно развитого воображения. Эти суждения серьезно оспариваются некоторыми ведущими мыслителями девятнадцатого и двадцатого веков. Когда библеистика нашла много ценного в гностических писаниях, философы-феноменологи и экзистенциалисты вынуждены были признать, что разделяют с гностицизмом общие основания. Во многих отношениях наиболее мощные усилия для реабилитации гностической мысли приложил великий психолог К. Г. Юнг, который уловил оригинальные образы коллективного бессознательного в гностических писаниях, тем самым удостоверив подлинность происхождения и содержания гностических откровений.
Настоящая работа публикуется ровно через двадцать лет после моей первой большой книги “Гностический Юнг и семь наставлений мертвым”. В ней я изучил исключительный интерес Юнга к гностицизму, а также отметил многочисленные сходства между аналитической психологией Юнга и гностицизмом. Моя работа в целом была благоприятно воспринята юнгианским сообществом и сейчас в общем смысле рассматривается как новаторское исследование Юнга и гностицизма. (Одна из моих самых дорогих вещей — это письмо, адресованное мне 3 января 1989 года сыном Юнга, Франсом, в котором он любезно поблагодарил меня за то, что я объясняю позицию его отца касательно гностической традиции. Письмо сопровождалось оригиналом, личной копией “Семи наставлений мертвым” Юнга — тем самым трактатом, на котором основана моя книга). Некоторые вопросы взаимосвязи Юнга и гностицизма стали понятными для меня лишь спустя многие годы, и они рассматриваются в настоящей работе.
Юнг воспринимал гностиков как мистиков, сумевших ясно выразить свои соображения в форме мифов. Он хотел восстановить эти мифы, хотя и предпочитал другие мифологические традиции. Эту его задачу подхватили его коллеги — Карл Кереньи, Генрих Циммер и Джозеф Кэмпбелл. Будучи психологом, Юнг предпочитал скорее психологическую, нежели метафизическую интерпретацию религиозных мифов. Это означает, что он выступал против широко распространенного религиозного толкования Библии, которое считал буквальным и редукционистским. Эта позиция Юнга относительно смысла мифов сыграла важную роль в его живом интересе к гностикам. Гностические мифы с большей легкостью выражают себя в символической, нежели буквальной трактовке.
Именно в данном вопросе возникает некоторая трудность. Юнг утверждает, что его символическая интерпретация мифов не претендует на метафизическую истину. Гностицизм, с другой стороны, занимает странную область между религией и тем, что сегодня называется психологией. Эта та область, где душа и дух встречаются, и та, где сновидения и видения становятся опытом освобождения. Гностические мифы с их символами и метафорами наполнены одновременно и психологическим, и метафизическим смыслом. Часто они предстают в виде бесконечных петель, где психологический смысл указывает на метафизический, а тот вновь возвращает нас к индивидуальной психе. Космология и психология, божества и архетипы, метаморфозы, иногда указывающие друг на друга, порой сливающиеся воедино только для того, чтобы затем разделиться вновь. Читатели этой книги могут вновь и вновь сталкиваться с загадочным обстоятельством — истории гностических мифов и их герои одновременно могут относиться и к области глубинной психологии, и к области религии. В отличие от Юнга, гностики предъявляют требования к метафизической истине в толковании своих мифов, хотя они также указывают пути толкования, которые сегодня могут быть рассмотрены глубинной психологией. Наиболее вероятное разрешение этой загадки — это мнение о том, что гностические мифы могут быть интерпретированы в обоих смыслах, интрапсихическом и внешнем, и что обе эти интерпретации могут быть верными, мирно сосуществуя друг с другом. Пожалуй, обе модели, метафизическая и психологическая, с чем бы Юнг, безусловно, согласился, являются лишь попыткой сформулировать, выразить и сформировать невыразимое. Разумно, если читатель сможет помнить о этом в процессе чтения данной работы.
Гностицизм развивался вместе с иудео-христианством более двух тысяч лет назад, но с важным отличием: он подчеркивает не веру, а непосредственное восприятие Бога — гностицизм происходит от греческого слова gnosis, означающего «знание». Учитывая спорную предпосылку о том, что человек может познать Бога напрямую, история гностицизма представляет собой разворачивающуюся драму страстей, политических интриг, мученичества и тайны.
Доктор Хёллер прослеживает эту увлекательную историю во времени и показывает, как гностицизм вдохновил таких великих мыслителей, как Вольтер, Блейк, Йейтс, Гессе, Мелвилл и Юнг.
Стефан Хеллер - Гностицизм - Новый взгляд на древнюю традицию внутреннего знания
Переводчик: Сергей Коваленко
«Касталия», 2024. — 316 с.
ISBN 978-5-521-23882-8
Стефан Хеллер - Гностицизм - Новый взгляд на древнюю традицию внутреннего знания - Содержание
Предисловие
Благодарности
Глава 1. Свет из-за завесы
Опыт гнозиса
Гнозис и гностицизм
Глава 2. Гностическое мировоззрение
Бог и Космос
Человек
Личное спасение
Глава 3. Творческий взгляд на Творение: пересмотр Книги Бытия
О змеях и мужчинах
Мифическое начало гностицизма: Норея и Сиф
Природа гностической экзегезы
Глава 4. София: гностический архетип женской мудрости
София: величайшая из изгнанников
Возвращение из изгнания
Откуда приходит София?
Что случилось с Софией?
Глава 5. Гностический Христос: Спаситель или Освободитель?
Иисус как гностический учитель
Искупление или освобождение?
Воскрешение или пробуждение?
Христос — вечный освободитель
Глава 6. Тайна беззакония: гностический взгляд на зло
Откуда приходит зло?
Гностический взгляд
Умеренный дуализм
Современные выводы
Глава 7. Освободительные мистерии: гностические таинства посвящения
Талисманы и таинства
Таинства и их воздействие
Брачный Чертог: мистерия мистерий
Таинства и экстазы
Глава 8. От Самарии до Александрии: некоторые ранние гностические учителя
Симон Волхв — летающий гностик
Левкий Харин — гностический хронист
Менандр, Сатурнин и Моноимус
Спорные Карпократ и Александра
Вардесан из Эдессы: гностический политик
Глава 9. Провидцы и пророки: великие мастера гнозиса
Валентин — гностик на все времена
Психокосмогония и пневматическое уравнение
Гностический Спаситель: Создатель Полноты
Валентин, таинство и видение
Василид, знаток мистических пределов
Маркион — первый библейский критик
Глава 10. Гностические религии: мандеи, манихеи и катары
Мандеизм: религия великого чуждого Света
Мани и манихейская религия
Манихейский Иисус
Основа манихейской доктрины
Почему манихейство так ненавидели?
Ересь добрых мужчин и женщин
Евангелие Чистых
Уничтожение доброй веры
Глава 11. Наследие гностицизма: гностические возрождения
Гнозис, Реформация и Пост-реформация
Гностические семена Просвещения и Революции
Гностики Просвещения
От романтизма к оккультному гнозису
Блаватская как гностик
К. Г. Юнг и его гностическая психология
Глава 12. Гностицизм Запада и Востока: покажет ли себя истинный гностик?
Возрождение гностической церкви
Гностицизм и восточные религии
Сложность определения гностицизма
Политическая путаница, традиционалистские фантазии и академические неясности
В поисках определения
Глава 13. Гностическая литература: миф, истина и повествование
Крошки с гностического стола
Новый свет из древней пещеры: писания Наг-Хаммади
Глава 14. Гностицизм и постмодернистская мысль
Гнозис и нигилизм
Чем гностики отличаются от нигилистов модерна и постмодерна?
Гностические перспективы в информационную эпоху
Эпилог. От полудня к полуночному солнцу
Проигравшие боги
Встреча с гностиком
Приложение
Гностический катехизис
Библиография
No comments yet. Be the first!