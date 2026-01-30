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Хеллер - Гностицизм

Хеллер - Гностицизм
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Гностицизм (8 books)

Эта книга представляет собой краткое и прочувствованное описание доктрины и духовной составляющей гностической традиции. В двадцатом веке гностицизм уже перестал быть просто древним учением и превратился в тему, интересную для людей во множестве стран и всех сферах жизни. На сегодняшний день многие умы ощущают родство с гностицизмом и сами постигают на опыте знания гностиков, которые не были доступны для ознакомления с тех самых пор, когда гностические мастера изложили свои прозрения во втором и третьем веках нашей эры.

В своих попытках дискредитировать гностицизм его ранние и влиятельные критики изображают эту традицию как некое изобилие бесполезных философствований и продукт чрезмерно развитого воображения. Эти суждения серьезно оспариваются некоторыми ведущими мыслителями девятнадцатого и двадцатого веков. Когда библеистика нашла много ценного в гностических писаниях, философы-феноменологи и экзистенциалисты вынуждены были признать, что разделяют с гностицизмом общие основания. Во многих отношениях наиболее мощные усилия для реабилитации гностической мысли приложил великий психолог К. Г. Юнг, который уловил оригинальные образы коллективного бессознательного в гностических писаниях, тем самым удостоверив подлинность происхождения и содержания гностических откровений.

Настоящая работа публикуется ровно через двадцать лет после моей первой большой книги “Гностический Юнг и семь наставлений мертвым”. В ней я изучил исключительный интерес Юнга к гностицизму, а также отметил многочисленные сходства между аналитической психологией Юнга и гностицизмом. Моя работа в целом была благоприятно воспринята юнгианским сообществом и сейчас в общем смысле рассматривается как новаторское исследование Юнга и гностицизма. (Одна из моих самых дорогих вещей — это письмо, адресованное мне 3 января 1989 года сыном Юнга, Франсом, в котором он любезно поблагодарил меня за то, что я объясняю позицию его отца касательно гностической традиции. Письмо сопровождалось оригиналом, личной копией “Семи наставлений мертвым” Юнга — тем самым трактатом, на котором основана моя книга). Некоторые вопросы взаимосвязи Юнга и гностицизма стали понятными для меня лишь спустя многие годы, и они рассматриваются в настоящей работе.

Юнг воспринимал гностиков как мистиков, сумевших ясно выразить свои соображения в форме мифов. Он хотел восстановить эти мифы, хотя и предпочитал другие мифологические традиции. Эту его задачу подхватили его коллеги — Карл Кереньи, Генрих Циммер и Джозеф Кэмпбелл. Будучи психологом, Юнг предпочитал скорее психологическую, нежели метафизическую интерпретацию религиозных мифов. Это означает, что он выступал против широко распространенного религиозного толкования Библии, которое считал буквальным и редукционистским. Эта позиция Юнга относительно смысла мифов сыграла важную роль в его живом интересе к гностикам. Гностические мифы с большей легкостью выражают себя в символической, нежели буквальной трактовке.

Именно в данном вопросе возникает некоторая трудность. Юнг утверждает, что его символическая интерпретация мифов не претендует на метафизическую истину. Гностицизм, с другой стороны, занимает странную область между религией и тем, что сегодня называется психологией. Эта та область, где душа и дух встречаются, и та, где сновидения и видения становятся опытом освобождения. Гностические мифы с их символами и метафорами наполнены одновременно и психологическим, и метафизическим смыслом. Часто они предстают в виде бесконечных петель, где психологический смысл указывает на метафизический, а тот вновь возвращает нас к индивидуальной психе. Космология и психология, божества и архетипы, метаморфозы, иногда указывающие друг на друга, порой сливающиеся воедино только для того, чтобы затем разделиться вновь. Читатели этой книги могут вновь и вновь сталкиваться с загадочным обстоятельством — истории гностических мифов и их герои одновременно могут относиться и к области глубинной психологии, и к области религии. В отличие от Юнга, гностики предъявляют требования к метафизической истине в толковании своих мифов, хотя они также указывают пути толкования, которые сегодня могут быть рассмотрены глубинной психологией. Наиболее вероятное разрешение этой загадки — это мнение о том, что гностические мифы могут быть интерпретированы в обоих смыслах, интрапсихическом и внешнем, и что обе эти интерпретации могут быть верными, мирно сосуществуя друг с другом. Пожалуй, обе модели, метафизическая и психологическая, с чем бы Юнг, безусловно, согласился, являются лишь попыткой сформулировать, выразить и сформировать невыразимое. Разумно, если читатель сможет помнить о этом в процессе чтения данной работы.

Гностицизм развивался вместе с иудео-христианством более двух тысяч лет назад, но с важным отличием: он подчеркивает не веру, а непосредственное восприятие Бога — гностицизм происходит от греческого слова gnosis, означающего «знание». Учитывая спорную предпосылку о том, что человек может познать Бога напрямую, история гностицизма представляет собой разворачивающуюся драму страстей, политических интриг, мученичества и тайны.

Доктор Хёллер прослеживает эту увлекательную историю во времени и показывает, как гностицизм вдохновил таких великих мыслителей, как Вольтер, Блейк, Йейтс, Гессе, Мелвилл и Юнг.

Стефан Хеллер - Гностицизм - Новый взгляд на древнюю традицию внутреннего знания

Переводчик: Сергей Коваленко

«Касталия», 2024. — 316 с.

ISBN 978-5-521-23882-8

Стефан Хеллер - Гностицизм - Новый взгляд на древнюю традицию внутреннего знания - Содержание

  • Предисловие

  • Благодарности

Глава 1. Свет из-за завесы

  • Опыт гнозиса

  • Гнозис и гностицизм

Глава 2. Гностическое мировоззрение

  • Бог и Космос

  • Человек

  • Личное спасение

Глава 3. Творческий взгляд на Творение: пересмотр Книги Бытия

  • О змеях и мужчинах

  • Мифическое начало гностицизма: Норея и Сиф

  • Природа гностической экзегезы

Глава 4. София: гностический архетип женской мудрости

  • София: величайшая из изгнанников

  • Возвращение из изгнания

  • Откуда приходит София?

  • Что случилось с Софией?

Глава 5. Гностический Христос: Спаситель или Освободитель?

  • Иисус как гностический учитель

  • Искупление или освобождение?

  • Воскрешение или пробуждение?

  • Христос — вечный освободитель

Глава 6. Тайна беззакония: гностический взгляд на зло

  • Откуда приходит зло?

  • Гностический взгляд

  • Умеренный дуализм

  • Современные выводы

Глава 7. Освободительные мистерии: гностические таинства посвящения

  • Талисманы и таинства

  • Таинства и их воздействие

  • Брачный Чертог: мистерия мистерий

  • Таинства и экстазы

Глава 8. От Самарии до Александрии: некоторые ранние гностические учителя

  • Симон Волхв — летающий гностик

  • Левкий Харин — гностический хронист

  • Менандр, Сатурнин и Моноимус

  • Спорные Карпократ и Александра

  • Вардесан из Эдессы: гностический политик

Глава 9. Провидцы и пророки: великие мастера гнозиса

  • Валентин — гностик на все времена

  • Психокосмогония и пневматическое уравнение

  • Гностический Спаситель: Создатель Полноты

  • Валентин, таинство и видение

  • Василид, знаток мистических пределов

  • Маркион — первый библейский критик

Глава 10. Гностические религии: мандеи, манихеи и катары

  • Мандеизм: религия великого чуждого Света

  • Мани и манихейская религия

  • Манихейский Иисус

  • Основа манихейской доктрины

  • Почему манихейство так ненавидели?

  • Ересь добрых мужчин и женщин

  • Евангелие Чистых

  • Уничтожение доброй веры

Глава 11. Наследие гностицизма: гностические возрождения

  • Гнозис, Реформация и Пост-реформация

  • Гностические семена Просвещения и Революции

  • Гностики Просвещения

  • От романтизма к оккультному гнозису

  • Блаватская как гностик

  • К. Г. Юнг и его гностическая психология

Глава 12. Гностицизм Запада и Востока: покажет ли себя истинный гностик?

  • Возрождение гностической церкви

  • Гностицизм и восточные религии

  • Сложность определения гностицизма

  • Политическая путаница, традиционалистские фантазии и академические неясности

  • В поисках определения

Глава 13. Гностическая литература: миф, истина и повествование

  • Крошки с гностического стола

  • Новый свет из древней пещеры: писания Наг-Хаммади

Глава 14. Гностицизм и постмодернистская мысль

  • Гнозис и нигилизм

  • Чем гностики отличаются от нигилистов модерна и постмодерна?

  • Гностические перспективы в информационную эпоху

Эпилог. От полудня к полуночному солнцу

  • Проигравшие боги

  • Встреча с гностиком

Приложение

  • Гностический катехизис

Библиография

Views 550
Rating 5.0 / 5
Added 30.01.2026
Author esxatos
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