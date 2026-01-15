Хеллер - Юнг и гностицизм
На протяжении всей долгой жизни Юнга общественность была озадачена любопытными эзотерическими и магическими обертонами его работ. Со времен Эпохи Просвещения подобное было феноменально и неслыханно в мире интеллигенции. Из пыли тысячелетних могил были возвращены к жизни символы и образы тьмы и древней силы. Еретики и алхимики, маги и мистики, даосские мудрецы и тибетские ламы отдали сокровища своих тайных поисков искусству современного швейцарского Гермеса. Личный интерес к раннему психоанализу, связанный с детскими травмами и ребяческими капризами, остался в прошлом, так же как боги и герои старины больше не рассматривались как овеянные славой маски незрелых влечений и страхов.
Архетипы выросли из prima materia коллективного бессознательного, подобно вышедшей из морской пены Венере или Афине, рожденной из чела Зевса; теперь боги снова сопровождали человека. Под первозданными творящими водами души воздвигся дух одного человека — гения Юнга. Теперь и ученые могли удивляться, и просвещенные — изумляться, поскольку пришла новая эпоха разума. Для посвященных в области тайных учений и теорий мистической традиции, которую иногда называли «вечной философией» или «теософией» (божественной мудростью), вскоре стали ясны четкие параллели между учениями Юнга и давно известными путями инициации. Как заметил эзотерический поэт и дипломат Мигель Серрано в своей небольшой, но плодотворной работе «К. Г. Юнг и Герман Гессе»: «под строками всех работ Юнга будто лежит второй язык».
Психиатр-аналитик стал иерофантом таинств, в то время как пациент — новобранцем и последователем. Болезнь показала себя как разобщенное и незаконченное состояние, здоровье же — как духовная целостность. Аналитическая психология установила диалог между индивидуумом и вселенной и, в отличие от моды на Буддизм и Индуизм, не разрушала при этом его личность и эго. Источники работ Юнга уже долгое время остаются предметом гипотез. Всю жизнь Юнг скрывал источники своих открытий под мантией предостережения, часто ссылаясь на Герметическое сообщество. Он снова и снова говорил, что все написанное им основано на эмпирической очевидности, упоминая о незначительности того, откуда взялось в его работах мистическое и эзотерическое, которое всегда основывалось на опыте в психологической области. Многие знали, что Юнг лечил многих пациентов и всегда имел доступ к практическим исследованиям многих своих младших коллег, и тогда уже не вызывало сомнений то, что его книги явились результатом данных, взятых из этих источников. Конечно, ходили слухи и о том, что он был не обыкновенным ученым и общался с астрологами и религиозными людьми. Поговаривали, что он сам проводил оккультные и таинственные ритуалы, видел призраков и советовался с оракулами.
Стефан Хеллер - Юнг и гностицизм
М.: Клуб Касталия. 2018. — 328 с.
ISBN 978-5-519-60767-4
Стефан Хеллер - Юнг и гностицизм - Содержание
ЧАСТЬ I. НАУКА, РОЖДЕННАЯ МИСТИКОЙ
ЧАСТЬ II. МИСТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ ДОКТОРА ЮНГА.
ИСТОЛКОВАНИЕ «СЕМИ НАСТАВЛЕНИЙ»
Преамбула. Мудрец, Город и Мертвые
Первое наставление. Пустая Целостность
Второе Наставление. Гелиос: Лик Бога
Третье Наставление. Часть 1. Абраксас, Божественный Петух
Третье Наставление. Часть 2. Неведомый Бог Юнга
Четвертое наставление. Неопалимая Купина (Горящий куст) и Древо Жизни
Пятое наставление. Две общины — мать Город и отец Крепость
Шестое Наставление. Змея и Голубка
Седьмое Наставление. Скачок Меж Звёзд,Ведущий Домой
Эпилог, прежний и грядущий гнозис
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. SEPTEM SERMONES AD MORTUOS
Приложение 2. Стефан Хёллер. Что значит «гностик»?
Приложение 3. Стефан Хёллер. Гнозис Евхаристии
Приложение 4. Стефан Хёллер. Д.Р.С. Мид и гнозис. Биографический очерк
Приложение 5. Стефан Хёллер. Запрещенные учения Гностицизма. Интервью со Стефаном Хёллером
Приложение 6. Стефан Хёллер. К. Г. Юнг и алхимическое возрождение
Приложение 7. Краткая Биография Стефана Хёллер (автор неизвестен)
Приложение 8. Мюррей Стайн. Анализ гностицизма через призму прошлого и настоящего Эго. Иалдабаоф и проблема Зла
Приложение 9. Был ли Юнг Гностиком
Приложение 10. Синтия Авене (Cynthia Avens). «Ответ Иову» Юнга
Приложение 11. Эранос 1968 Жиль Киспель. К. Г. Юнг и Гностицизм
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