Хеллер - Юнг и гностицизм

На протяжении всей долгой жизни Юнга общественность была озадачена любопытными эзотерическими и магическими обертонами его работ. Со времен Эпохи Просвещения подобное было феноменально и неслыханно в мире интеллигенции. Из пыли тысячелетних могил были возвращены к жизни символы и образы тьмы и древней силы. Еретики и алхимики, маги и мистики, даосские мудрецы и тибетские ламы отдали сокровища своих тайных поисков искусству современного швейцарского Гермеса. Личный интерес к раннему психоанализу, связанный с детскими травмами и ребяческими капризами, остался в прошлом, так же как боги и герои старины больше не рассматривались как овеянные славой маски незрелых влечений и страхов.

Архетипы выросли из prima materia коллективного бессознательного, подобно вышедшей из морской пены Венере или Афине, рожденной из чела Зевса; теперь боги снова сопровождали человека. Под первозданными творящими водами души воздвигся дух одного человека — гения Юнга. Теперь и ученые могли удивляться, и просвещенные — изумляться, поскольку пришла новая эпоха разума. Для посвященных в области тайных учений и теорий мистической традиции, которую иногда называли «вечной философией» или «теософией» (божественной мудростью), вскоре стали ясны четкие параллели между учениями Юнга и давно известными путями инициации. Как заметил эзотерический поэт и дипломат Мигель Серрано в своей небольшой, но плодотворной работе «К. Г. Юнг и Герман Гессе»: «под строками всех работ Юнга будто лежит второй язык».

Психиатр-аналитик стал иерофантом таинств, в то время как пациент — новобранцем и последователем. Болезнь показала себя как разобщенное и незаконченное состояние, здоровье же — как духовная целостность. Аналитическая психология установила диалог между индивидуумом и вселенной и, в отличие от моды на Буддизм и Индуизм, не разрушала при этом его личность и эго. Источники работ Юнга уже долгое время остаются предметом гипотез. Всю жизнь Юнг скрывал источники своих открытий под мантией предостережения, часто ссылаясь на Герметическое сообщество. Он снова и снова говорил, что все написанное им основано на эмпирической очевидности, упоминая о незначительности того, откуда взялось в его работах мистическое и эзотерическое, которое всегда основывалось на опыте в психологической области. Многие знали, что Юнг лечил многих пациентов и всегда имел доступ к практическим исследованиям многих своих младших коллег, и тогда уже не вызывало сомнений то, что его книги явились результатом данных, взятых из этих источников. Конечно, ходили слухи и о том, что он был не обыкновенным ученым и общался с астрологами и религиозными людьми. Поговаривали, что он сам проводил оккультные и таинственные ритуалы, видел призраков и советовался с оракулами.

Стефан Хеллер - Юнг и гностицизм

М.: Клуб Касталия. 2018. — 328 с.

ISBN 978-5-519-60767-4

Стефан Хеллер - Юнг и гностицизм - Содержание

ЧАСТЬ I. НАУКА, РОЖДЕННАЯ МИСТИКОЙ

ЧАСТЬ II. МИСТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ ДОКТОРА ЮНГА.

ИСТОЛКОВАНИЕ «СЕМИ НАСТАВЛЕНИЙ»

Преамбула. Мудрец, Город и Мертвые

Первое наставление. Пустая Целостность

Второе Наставление. Гелиос: Лик Бога

Третье Наставление. Часть 1. Абраксас, Божественный Петух

Третье Наставление. Часть 2. Неведомый Бог Юнга

Четвертое наставление. Неопалимая Купина (Горящий куст) и Древо Жизни

Пятое наставление. Две общины — мать Город и отец Крепость

Шестое Наставление. Змея и Голубка

Седьмое Наставление. Скачок Меж Звёзд,Ведущий Домой

Эпилог, прежний и грядущий гнозис

ПРИЛОЖЕНИЯ