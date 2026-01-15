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Хеллер - Юнг и гностицизм

Хеллер - Юнг и гностицизм
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Гностицизм (8 books)

На протяжении всей долгой жизни Юнга общественность была озадачена любопытными эзотерическими и магическими обертонами его работ. Со времен Эпохи Просвещения подобное было феноменально и неслыханно в мире интеллигенции. Из пыли тысячелетних могил были возвращены к жизни символы и образы тьмы и древней силы. Еретики и алхимики, маги и мистики, даосские мудрецы и тибетские ламы отдали сокровища своих тайных поисков искусству современного швейцарского Гермеса. Личный интерес к раннему психоанализу, связанный с детскими травмами и ребяческими капризами, остался в прошлом, так же как боги и герои старины больше не рассматривались как овеянные славой маски незрелых влечений и страхов.

Архетипы выросли из prima materia коллективного бессознательного, подобно вышедшей из морской пены Венере или Афине, рожденной из чела Зевса; теперь боги снова сопровождали человека. Под первозданными творящими водами души воздвигся дух одного человека — гения Юнга. Теперь и ученые могли удивляться, и просвещенные — изумляться, поскольку пришла новая эпоха разума. Для посвященных в области тайных учений и теорий мистической традиции, которую иногда называли «вечной философией» или «теософией» (божественной мудростью), вскоре стали ясны четкие параллели между учениями Юнга и давно известными путями инициации. Как заметил эзотерический поэт и дипломат Мигель Серрано в своей небольшой, но плодотворной работе «К. Г. Юнг и Герман Гессе»: «под строками всех работ Юнга будто лежит второй язык».

Психиатр-аналитик стал иерофантом таинств, в то время как пациент — новобранцем и последователем. Болезнь показала себя как разобщенное и незаконченное состояние, здоровье же — как духовная целостность. Аналитическая психология установила диалог между индивидуумом и вселенной и, в отличие от моды на Буддизм и Индуизм, не разрушала при этом его личность и эго. Источники работ Юнга уже долгое время остаются предметом гипотез. Всю жизнь Юнг скрывал источники своих открытий под мантией предостережения, часто ссылаясь на Герметическое сообщество. Он снова и снова говорил, что все написанное им основано на эмпирической очевидности, упоминая о незначительности того, откуда взялось в его работах мистическое и эзотерическое, которое всегда основывалось на опыте в психологической области. Многие знали, что Юнг лечил многих пациентов и всегда имел доступ к практическим исследованиям многих своих младших коллег, и тогда уже не вызывало сомнений то, что его книги явились результатом данных, взятых из этих источников. Конечно, ходили слухи и о том, что он был не обыкновенным ученым и общался с астрологами и религиозными людьми. Поговаривали, что он сам проводил оккультные и таинственные ритуалы, видел призраков и советовался с оракулами.

Стефан Хеллер - Юнг и гностицизм

М.: Клуб Касталия. 2018. — 328 с.

ISBN 978-5-519-60767-4

Стефан Хеллер - Юнг и гностицизм - Содержание

ЧАСТЬ I. НАУКА, РОЖДЕННАЯ МИСТИКОЙ

ЧАСТЬ II. МИСТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ ДОКТОРА ЮНГА.

ИСТОЛКОВАНИЕ «СЕМИ НАСТАВЛЕНИЙ»

  • Преамбула. Мудрец, Город и Мертвые

  • Первое наставление. Пустая Целостность

  • Второе Наставление. Гелиос: Лик Бога

  • Третье Наставление. Часть 1. Абраксас, Божественный Петух

  • Третье Наставление. Часть 2. Неведомый Бог Юнга

  • Четвертое наставление. Неопалимая Купина (Горящий куст) и Древо Жизни

  • Пятое наставление. Две общины — мать Город и отец Крепость

  • Шестое Наставление. Змея и Голубка

  • Седьмое Наставление. Скачок Меж Звёзд,Ведущий Домой

  • Эпилог, прежний и грядущий гнозис

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Приложение 1. SEPTEM SERMONES AD MORTUOS

  • Приложение 2. Стефан Хёллер. Что значит «гностик»?

  • Приложение 3. Стефан Хёллер. Гнозис Евхаристии

  • Приложение 4. Стефан Хёллер. Д.Р.С. Мид и гнозис. Биографический очерк

  • Приложение 5. Стефан Хёллер. Запрещенные учения Гностицизма. Интервью со Стефаном Хёллером

  • Приложение 6. Стефан Хёллер. К. Г. Юнг и алхимическое возрождение

  • Приложение 7. Краткая Биография Стефана Хёллер (автор неизвестен)

  • Приложение 8. Мюррей Стайн. Анализ гностицизма через призму прошлого и настоящего Эго. Иалдабаоф и проблема Зла

  • Приложение 9. Был ли Юнг Гностиком

  • Приложение 10. Синтия Авене (Cynthia Avens). «Ответ Иову» Юнга

  • Приложение 11. Эранос 1968 Жиль Киспель. К. Г. Юнг и Гностицизм

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Added 15.01.2026
Author esxatos
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