Хэллоуэлл - Игра с огнём
Мы вправе объявить рассказы о духах и демонических силах всего лишь плодом человеческого — и голливудского — воображения. Можем попросту не обращать внимания на заявления об их присутствии в реальном мире, списав всё на бред людей, которых считают безумцами. Можно остаться равнодушными. А можно начать искать ответы на вопросы о зле, которые неизбежно возникают перед нами.
Последний путь становится всё труднее в нашем всё более материалистическом мире. Перемены в отношении общества к вере и религии непосредственно влияют на то, насколько важными и актуальными люди считают духовные вопросы. В Америке происходит глубокий общественный сдвиг: меняется приверженность вере и Богу. Исследовательский центр Pew подробно описал эти перемены в масштабном исследовании, показав, что доля американцев, называющих себя христианами, продолжает сокращаться.
Хэллоуэлл Билли – Игра с огнём – Современное расследование: демоны, экзорцизм и призраки
Нэшвилл: Emanate Books, импринт Thomas Nelson, 2020. Электронное издание EPUB. Оригинальное название: Playing with Fire: A Modern Investigation into Demons, Exorcism, and Ghosts. Русский текст представлен в файле; сведения о переводчике русского текста не указаны.
ISBN 978-0-7852-3451-7 (электронная книга); ISBN 978-0-7852-3450-0 (мягкая обложка)
Хэллоуэлл Билли – Игра с огнём – Содержание
Введение. Одержимость демоническим в массовой культуре
Часть первая. Реальные истории
«Изгоняющий дьявола»
Случай в Индиане
Заявления Крэнмера
Часть вторая. Что говорит Библия
Природа и влияние сатаны
Кто такие демоны
Иисус и демоническая одержимость
Часть третья. Открывая дверь
Пути в духовную трясину
Доска Уиджа
Существуют ли призраки?
Часть четвёртая. Освобождение от демонического
Экзорцизм и освобождение
Может ли христианин быть одержим?
Часть пятая. Через призму подлинного христианства
Нарушая молчание Церкви
Одержимость или болезнь
Духовное влияние на нашу культуру
Заключение. Погасить пламя зла
Благодарности
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