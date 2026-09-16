Хэллоуэлл - Игра с огнём

Мы вправе объявить рассказы о духах и демонических силах всего лишь плодом человеческого — и голливудского — воображения. Можем попросту не обращать внимания на заявления об их присутствии в реальном мире, списав всё на бред людей, которых считают безумцами. Можно остаться равнодушными. А можно начать искать ответы на вопросы о зле, которые неизбежно возникают перед нами.

Последний путь становится всё труднее в нашем всё более материалистическом мире. Перемены в отношении общества к вере и религии непосредственно влияют на то, насколько важными и актуальными люди считают духовные вопросы. В Америке происходит глубокий общественный сдвиг: меняется приверженность вере и Богу. Исследовательский центр Pew подробно описал эти перемены в масштабном исследовании, показав, что доля американцев, называющих себя христианами, продолжает сокращаться.

Хэллоуэлл Билли – Игра с огнём – Современное расследование: демоны, экзорцизм и призраки

Нэшвилл: Emanate Books, импринт Thomas Nelson, 2020. Электронное издание EPUB. Оригинальное название: Playing with Fire: A Modern Investigation into Demons, Exorcism, and Ghosts. Русский текст представлен в файле; сведения о переводчике русского текста не указаны.

ISBN 978-0-7852-3451-7 (электронная книга); ISBN 978-0-7852-3450-0 (мягкая обложка)

Хэллоуэлл Билли – Игра с огнём – Содержание