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Хэллоуэлл - Игра с огнём

Хэллоуэлл - Игра с огнём
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Pastoral Care Counseling, Occultism Paganism Witchcraft

Мы вправе объявить рассказы о духах и демонических силах всего лишь плодом человеческого — и голливудского — воображения. Можем попросту не обращать внимания на заявления об их присутствии в реальном мире, списав всё на бред людей, которых считают безумцами. Можно остаться равнодушными. А можно начать искать ответы на вопросы о зле, которые неизбежно возникают перед нами.

Последний путь становится всё труднее в нашем всё более материалистическом мире. Перемены в отношении общества к вере и религии непосредственно влияют на то, насколько важными и актуальными люди считают духовные вопросы. В Америке происходит глубокий общественный сдвиг: меняется приверженность вере и Богу. Исследовательский центр Pew подробно описал эти перемены в масштабном исследовании, показав, что доля американцев, называющих себя христианами, продолжает сокращаться.

Хэллоуэлл Билли – Игра с огнём – Современное расследование: демоны, экзорцизм и призраки

Нэшвилл: Emanate Books, импринт Thomas Nelson, 2020. Электронное издание EPUB. Оригинальное название: Playing with Fire: A Modern Investigation into Demons, Exorcism, and Ghosts. Русский текст представлен в файле; сведения о переводчике русского текста не указаны.
ISBN 978-0-7852-3451-7 (электронная книга); ISBN 978-0-7852-3450-0 (мягкая обложка)

Хэллоуэлл Билли – Игра с огнём – Содержание

  • Введение. Одержимость демоническим в массовой культуре

  • Часть первая. Реальные истории

    1. «Изгоняющий дьявола»

    2. Случай в Индиане

    3. Заявления Крэнмера

  • Часть вторая. Что говорит Библия

    1. Природа и влияние сатаны

    2. Кто такие демоны

    3. Иисус и демоническая одержимость

  • Часть третья. Открывая дверь

    1. Пути в духовную трясину

    2. Доска Уиджа

    3. Существуют ли призраки?

  • Часть четвёртая. Освобождение от демонического

    1. Экзорцизм и освобождение

    2. Может ли христианин быть одержим?

  • Часть пятая. Через призму подлинного христианства

    1. Нарушая молчание Церкви

    2. Одержимость или болезнь

    3. Духовное влияние на нашу культуру

  • Заключение. Погасить пламя зла

  • Благодарности

  • Примечания

  • Об авторе

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 16.09.2026
Author zealot
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