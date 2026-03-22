Хелм - Разъяснительная проповедь

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience
Series Созидаем здоровые церкви (14 books)

Дэвид Хелм - Разъяснительная проповедь - Как возвещать Божье Слово сегодня

Дэвид Хелм; пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2017. - 144 c. - (Созидаем здоровые церкви).

ISBN 978-617-7168-36-1

Дэвид Хелм - Разъяснительная проповедь - Как возвещать Божье Слово сегодня - Содержание Предисловие к серии

Введение. Старый прах

1Контекстуализация

  • Проблема слепой приверженности

  • Импрессионистская проповедь

  • Нетрезвая проповедь

  • «Вдохновенная» проповедь

2 Экзегеза

  • О главном - в первую очередь

  • День, когда все встало на свои места

  • Отводим главенствующую роль библейскому контексту

  • Стараемся расслышать мелодическую линию

  • Выявляем структуру и акценты текста

3 Богословское размышление

  • Читаем Библию глазами Иисуса

  • Проблема историко-критического метода

  • О пользе библейского богословия

  • О роли систематического богословия

4 День сегодняшний

  • Забота о слушателях

  • Организация материала

  • Практическое применение проповеди

  • Послесловие. «Сухие кости»

Приложение. Вопросы, которые проповедникуполезно себе задавать

Особая благодарность

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

