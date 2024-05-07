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Хэлси - Поместная Церковь

Пастор Джон Хэлси - Поместная Церковь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
В течение многих лет служения я с радостью делился со своей паствой непреходящей истиной библейской доктрины поместной церкви. Опыт показывает, что лишь полное ее осмысление способно подвигнуть верующего на верное и преданное служение Иисусу Христу. Писание говорит, что “Христос возлюбил церковь и отдал Себя за неё.” Если верующий полюбит церковь так, как возлюбил её Христос, он сможет полностью отдаться ее жертвенному служению.
Эти страницы не претендуют на особую оригинальность. Вдохновение я черпал в Слове Божьем и различных источниках христианской мудрости, некоторые из которых приведены в списке рекомендуемой литературы. Другие с течением времени были забыты. Надеюсь, настоящее пособие послужит полез- ным руководством по организации деятельности, направленной на созидание Тела Христова ־ поместной церкви.
Вступление
А. Новый Завет неустанно подчеркивает огромное значение поместной церкви в жизни народа Божьего. Многие отказы- ваются признать этот факт, пытаясь поставить на ее место различные библейские классы или циклы проповедей по радио или телевидению. Такая “якобы-церковь” не в состоянии выполнить роль храма, внимающего всему разнообразию нужд народа Божьего.
Б. Цель этой брошюры - разъяснить сущность, деятельность и значимость поместных церквей.
В. Анализ различных аспектов новозаветной церкви следует предварить обсуждением трех принципов, лежащих в основе взаимоотношений христианина с его Создателем..
  1. Мы - члены Его Семьи.
  2. Мы - подданные Его Царства.
  3. Мы - члены Его Церкви.

Пастор Джон Хэлси - Поместная Церковь

Чаттануга, Теннесси, Европейский Отдел Баптистские Международные Миссии, 1994. – 64 с.
ISBN 0-9641805-1-0

Пастор Джон Хэлси - Поместная Церковь – Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕДИСЛОВИЕ
  • Глава 1 ВВЕДЕНИЕ
  • Глава 2 ОРГАНИЗМ ЦЕРКВИ
  • Глава 3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ
  • Глава 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
    • Часть I - Сущность
    • Часть II - Членство
  • Глава 5 СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ
    • Часть I - Пастор
    • Часть II - Дьяконы
  • Глава 6 ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
    • Часть I - Крещение
    • Часть II - Вечеря Господня
  • Глава 7 ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ
    • Часть I - Доктрина
    • Часть II - Завет
  • Глава 8 ЦЕРКОВНЫЙ ПОРЯДОК
  • Глава 9 ОБЯЗАННОСТИ ЦЕРКВИ
  • Глава 10 ЦЕРКОВНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 07.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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