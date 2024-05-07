Хэлси - Поместная Церковь
В течение многих лет служения я с радостью делился со своей паствой непреходящей истиной библейской доктрины поместной церкви. Опыт показывает, что лишь полное ее осмысление способно подвигнуть верующего на верное и преданное служение Иисусу Христу. Писание говорит, что “Христос возлюбил церковь и отдал Себя за неё.” Если верующий полюбит церковь так, как возлюбил её Христос, он сможет полностью отдаться ее жертвенному служению.
Эти страницы не претендуют на особую оригинальность. Вдохновение я черпал в Слове Божьем и различных источниках христианской мудрости, некоторые из которых приведены в списке рекомендуемой литературы. Другие с течением времени были забыты. Надеюсь, настоящее пособие послужит полез- ным руководством по организации деятельности, направленной на созидание Тела Христова ־ поместной церкви.
Вступление
А. Новый Завет неустанно подчеркивает огромное значение поместной церкви в жизни народа Божьего. Многие отказы- ваются признать этот факт, пытаясь поставить на ее место различные библейские классы или циклы проповедей по радио или телевидению. Такая “якобы-церковь” не в состоянии выполнить роль храма, внимающего всему разнообразию нужд народа Божьего.
Б. Цель этой брошюры - разъяснить сущность, деятельность и значимость поместных церквей.
В. Анализ различных аспектов новозаветной церкви следует предварить обсуждением трех принципов, лежащих в основе взаимоотношений христианина с его Создателем..
- Мы - члены Его Семьи.
- Мы - подданные Его Царства.
- Мы - члены Его Церкви.
Пастор Джон Хэлси - Поместная Церковь
Чаттануга, Теннесси, Европейский Отдел Баптистские Международные Миссии, 1994. – 64 с.
ISBN 0-9641805-1-0
Пастор Джон Хэлси - Поместная Церковь – Содержание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Глава 1 ВВЕДЕНИЕ
- Глава 2 ОРГАНИЗМ ЦЕРКВИ
- Глава 3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ
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Глава 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
- Часть I - Сущность
- Часть II - Членство
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Глава 5 СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ
- Часть I - Пастор
- Часть II - Дьяконы
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Глава 6 ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
- Часть I - Крещение
- Часть II - Вечеря Господня
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Глава 7 ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ
- Часть I - Доктрина
- Часть II - Завет
- Глава 8 ЦЕРКОВНЫЙ ПОРЯДОК
- Глава 9 ОБЯЗАННОСТИ ЦЕРКВИ
- Глава 10 ЦЕРКОВНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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