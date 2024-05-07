В течение многих лет служения я с радостью делился со своей паствой непреходящей истиной библейской доктрины поместной церкви. Опыт показывает, что лишь полное ее осмысление способно подвигнуть верующего на верное и преданное служение Иисусу Христу. Писание говорит, что “Христос возлюбил церковь и отдал Себя за неё.” Если верующий полюбит церковь так, как возлюбил её Христос, он сможет полностью отдаться ее жертвенному служению.

Эти страницы не претендуют на особую оригинальность. Вдохновение я черпал в Слове Божьем и различных источниках христианской мудрости, некоторые из которых приведены в списке рекомендуемой литературы. Другие с течением времени были забыты. Надеюсь, настоящее пособие послужит полез- ным руководством по организации деятельности, направленной на созидание Тела Христова ־ поместной церкви.

Вступление

А. Новый Завет неустанно подчеркивает огромное значение поместной церкви в жизни народа Божьего. Многие отказы- ваются признать этот факт, пытаясь поставить на ее место различные библейские классы или циклы проповедей по радио или телевидению. Такая “якобы-церковь” не в состоянии выполнить роль храма, внимающего всему разнообразию нужд народа Божьего.

Б. Цель этой брошюры - разъяснить сущность, деятельность и значимость поместных церквей.

В. Анализ различных аспектов новозаветной церкви следует предварить обсуждением трех принципов, лежащих в основе взаимоотношений христианина с его Создателем..

Мы - члены Его Семьи. Мы - подданные Его Царства. Мы - члены Его Церкви.

Пастор Джон Хэлси - Поместная Церковь

Чаттануга, Теннесси, Европейский Отдел Баптистские Международные Миссии, 1994. – 64 с.

ISBN 0-9641805-1-0

Пастор Джон Хэлси - Поместная Церковь – Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1 ВВЕДЕНИЕ

Глава 2 ОРГАНИЗМ ЦЕРКВИ

Глава 3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ

Глава 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ Часть I - Сущность Часть II - Членство

Глава 5 СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ Часть I - Пастор Часть II - Дьяконы

Глава 6 ТАИНСТВА ЦЕРКВИ Часть I - Крещение Часть II - Вечеря Господня

Глава 7 ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ Часть I - Доктрина Часть II - Завет

Глава 8 ЦЕРКОВНЫЙ ПОРЯДОК

Глава 9 ОБЯЗАННОСТИ ЦЕРКВИ

Глава 10 ЦЕРКОВНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ