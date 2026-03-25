Хэм - Сарфати - Виланд - Книга Ответов

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Кен Хэм, Джонатан Сарфати, Карл Виланд - Книга Ответов расширенная и обновленная - Ответы на двад­цать наиболее часто задаваемых вопросов о Сотворении, эволюции и Книге Бытия

Симферополь: Христианский на­учно-апологетический центр, 2000. - 288 с.

ISBN: 966-7491-24-2

Кен Хэм, Джонатан Сарфати, Карл Виланд - Книга Ответов - Содержание

  • Глава 1. Существует ли Бог?

  • Глава 2. Действительно ли Бог создал мир за шесть дней?

  • Глава 3. Что можно сказать о «теории разрыва» и «теории воссоздания»?

  • Глава 4. А как же радиоуглеродное датирование?

  • Глава 5. Если Вселенная молода, почему мы видим звезды?

  • Глава 6. Откуда взялись «клыки и когти»?

  • Глава 7. А как же наше сходство с животными и тому подобные аргументы в пользу эволюции?

  • Глава 8 . Жена Каина - кто она?

  • Глава 9. Были ли «сыны Божьи» инопланетянами?

  • Глава 10. Был ли Потоп всемирным?

  • Глава 11. Дрейф континентов - это правда?

  • Глава 12. Всемирный Потоп - что это за вода?

  • Глава 13. Как животные уместились в Ноев ковчег?

  • Глава 14. Как пережили Потоп пресноводные и морские рыбы?

  • Глава 15. А где же человеческие окаменелости?

  • Глава 16. А как же ледниковый период?

  • Глава 17. Как животные из Ковчега добрадись до дальних стран - например, Австралии?

  • Глава 18. Как от одной семьи Ноя могли произойти все «расы»?

  • Глава 19. Что случилось с динозаврами?

  • Глава 20. Что могу сделать я?

