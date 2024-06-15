Хемфелт - Майер - Минирт - Выбираем любовь
Глэдис Джордан сидела на самом краешке кресла, словно собираясь вскочить и убежать. Она нервно теребила носовой платок. Время от времени резко поправляла прядь волос, выбивавшуюся из прически, а потом ее руки возобновляли свое беспокойное движение. В анкете Глэдис было написано, что ей пятьдесят три года, но выглядела она на все шестьдесят пять.
Рядом с ней, скрестив руки на груди и непрерывно хмурясь, сидел ее муж Джон — крепко сбитый, сильный с виду мужчина пятидесяти четырех лет, не толстый, но, судя по всему, любящий покушать. От работы на свежем воздухе его лицо обветрилось, а у глаз появились глубокие морщины. Он был строительным подрядчиком и имел прекрасную репутацию.
— Я пришел, потому что меня Глэдис заставила, — объявил он. — Думаю, психолог нам уже ни к чему — слишком далеко все зашло.
Джон Джордан не хотел сдавать свои позиции.
Много лет проработав психотерапевтами в клинике Ми- нирта — Майера, мы прекрасно догадывались о возражениях, скрытых за настороженностью Джона Джордана, и открыто сказали ему об этом.
— Вы, наверное, считаете, что зря сюда пришли. Просить помощи у психотерапевта или психиатра — все равно что сказать, что у вас нет силы воли или здравого смысла, чтобы привести свою жизнь в порядок самому. А нормальные здоровые люди всегда держат свои отношения и эмоции под контролем. Вы ведь так думаете?
— Вот именно.
— Джон, я слышал, вы начали свое дело с нуля.
— Да, сразу как окончил школу, с одним подержанным грузовиком.
— А сколько сейчас у вас грузовиков?
— Семь грузовиков, два мусоровоза, пара фургонов, самосвал и экскаватор.
В голосе Джона слышалась гордость — оправданная, законная гордость.
— Понятно. Как жаль, что вы физически такой слабый. Были бы вы посильнее, вам бы и машины не понадобились — таскали бы грузы на спине, а ямы копали бы лопатой...
Видели бы вы Джона в эту минуту! Замешательство на его лице сменилось пониманием, а потом он лукаво подмигнул. Но затем лицо Джона приняло прежнее выражение.
Фрэнк Майер, Пол Минирт, Роберт Хемфелт - Выбираем любовь - Борьба с созависимостью
Пер. с англ. А. Имашева. - М.: Триада, 2004. - 320 с.
ISBN 5-86181-303-5
Фрэнк Майер, Пол Минирт, Роберт Хемфелт - Выбираем любовь – Содержание
Часть L Что такое созависимость
- Глава 1. «Красная нить» созависимости
- Глава 2. Как работает созависимость
ЧАСТЬ II. Причины созависимости
- Глава 3. Неудовлетворенные эмоциональные потребности
- Глава 4. Потерянное детство
- Глава 5. Циклы
Часть III. Факторы, поддерживающие созависимость
- Глава 6. Эффект «снежного кома»
- Глава 7. Отрицание
- Глава 8. Гнев
Часть IV. Созависимость в межличностных отношениях
- Глава 9. Отношения: здоровые или созависимые?
- Глава 10. Созависимость или взаимозависимость?
- Глава 11. Налаживаем отношения
- Глава 12. Роли, которые играют люди
Часть V. Десять шагов выздоровления Глава 13. Исследуем свои взаимоотношения
- Глава 14. Разрыв цикла зависимости
- Глава 15. Прощание с родительским домом
- Глава 16. Оплакиваем потери
- Глава 17. Увидеть себя в новом свете
- Глава 18. Новый опыт и «новые родители»
- Глава 19. Отчетность и поддержка
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