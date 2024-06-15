Хемфелт - Майер - Минирт - Выбираем любовь

Глэдис Джордан сидела на самом краешке кресла, словно собираясь вскочить и убежать. Она нервно теребила носовой платок. Время от времени резко поправляла прядь волос, выбивавшуюся из прически, а потом ее руки возобновляли свое беспокойное движение. В анкете Глэдис было написано, что ей пятьдесят три года, но выглядела она на все шестьдесят пять.

Рядом с ней, скрестив руки на груди и непрерывно хмурясь, сидел ее муж Джон — крепко сбитый, сильный с виду мужчина пятидесяти четырех лет, не толстый, но, судя по всему, любящий покушать. От работы на свежем воздухе его лицо обветрилось, а у глаз появились глубокие морщины. Он был строительным подрядчиком и имел прекрасную репутацию.

— Я пришел, потому что меня Глэдис заставила, — объявил он. — Думаю, психолог нам уже ни к чему — слишком далеко все зашло.

Джон Джордан не хотел сдавать свои позиции.

Много лет проработав психотерапевтами в клинике Ми- нирта — Майера, мы прекрасно догадывались о возражениях, скрытых за настороженностью Джона Джордана, и открыто сказали ему об этом.

— Вы, наверное, считаете, что зря сюда пришли. Просить помощи у психотерапевта или психиатра — все равно что сказать, что у вас нет силы воли или здравого смысла, чтобы привести свою жизнь в порядок самому. А нормальные здоровые люди всегда держат свои отношения и эмоции под контролем. Вы ведь так думаете?

— Вот именно.

— Джон, я слышал, вы начали свое дело с нуля.

— Да, сразу как окончил школу, с одним подержанным грузовиком.

— А сколько сейчас у вас грузовиков?

— Семь грузовиков, два мусоровоза, пара фургонов, самосвал и экскаватор.

В голосе Джона слышалась гордость — оправданная, законная гордость.

— Понятно. Как жаль, что вы физически такой слабый. Были бы вы посильнее, вам бы и машины не понадобились — таскали бы грузы на спине, а ямы копали бы лопатой...

Видели бы вы Джона в эту минуту! Замешательство на его лице сменилось пониманием, а потом он лукаво подмигнул. Но затем лицо Джона приняло прежнее выражение.

Фрэнк Майер, Пол Минирт, Роберт Хемфелт - Выбираем любовь - Борьба с созависимостью

Пер. с англ. А. Имашева. - М.: Триада, 2004. - 320 с.

ISBN 5-86181-303-5

Фрэнк Майер, Пол Минирт, Роберт Хемфелт - Выбираем любовь – Содержание

Часть L Что такое созависимость

Глава 1. «Красная нить» созависимости

Глава 2. Как работает созависимость

ЧАСТЬ II. Причины созависимости

Глава 3. Неудовлетворенные эмоциональные потребности

Глава 4. Потерянное детство

Глава 5. Циклы

Часть III. Факторы, поддерживающие созависимость

Глава 6. Эффект «снежного кома»

Глава 7. Отрицание

Глава 8. Гнев

Часть IV. Созависимость в межличностных отношениях

Глава 9. Отношения: здоровые или созависимые?

Глава 10. Созависимость или взаимозависимость?

Глава 11. Налаживаем отношения

Глава 12. Роли, которые играют люди

Часть V. Десять шагов выздоровления Глава 13. Исследуем свои взаимоотношения