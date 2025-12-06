В 1909 году К.Г. Юнг был приглашен вместе с Зигмундом Фрейдом, Эрнестом Джонсом и венгерским психоаналитиком Шандором Ференци для прочтения лекции об ассоциативном эксперименте и клиническом случае в Университет Кларка в городе Вустер (штат Массачусетс). Именно там четыре психоаналитика познакомились с американским психологом Уильямом Джеймсом. Фрейд, Ференци и Юнг встретились в Бремене (Германия) 20 августа 1909 года. Они отправились вместе на пароходе «Джордж Вашингтон» в исторически значимое путешествие, которое продлилось семь недель. Это была поездка, имевшая судьбоносные последствия для будущего направления психоанализа.

Слава Юнга опережала его, поскольку несколько статей ученого, описывающих его лабораторные эксперименты в Бургхельцли (психиатрическая университетская клиника Цюриха, Швейцария) были опубликованы в американских журналах. Юнг пишет в «Воспоминаниях, сновидениях, размышлениях» о широко обсуждаемом случае обморока Фрейда в Бремене, который, по-видимому, был спровоцирован увлечением Юнга трупами из торфяных болот в некоторых районах северной Германии, а также телами доисторических людей, которые либо утонули в болотах, либо были похоронены в них. Юнг поясняет, что его рассказы о подобных вещах во время совместного обеда оказали сильное влияние на психическое состояние Фрейда, по причине чего он внезапно потерял сознание. Впоследствии Фрейд признался: он был убежден, что вся болтовня Юнга о трупах означала пожелание скорейшей кончины, направленное в его адрес (Jung, 1989b, р. 156).

Фрейд и Юнг, встречаясь ежедневно, пытались анализировать сны друг друга. На тот момент Юнг считал Фрейда более взрослой, зрелой и опытной личностью, чем он сам, и чувствовал себя в некотором роде его сыном. Далее Юнг рассказывает нам о произошедших событиях, которые нанесли серьезный ущерб их отношениям. Однажды Юнг пытался как можно точнее расшифровать сон, который приснился Фрейду. Фрейд не предоставил никаких дополнительных подробностей из своей личной жизни, чтобы помочь товарищу с его интерпретацией. Когда Юнг настоял на подробностях, ученый якобы сказал: «Но я не могу рисковать своим авторитетом!» В этот момент, по словам Юнга, Фрейд полностью утратил свой авторитет в его глазах. Высказанные опасения «запечатлелись в моей памяти; и в них уже был предопределен конец наших отношений. Фрейд ставил личный авторитет выше истины» (ibid., р. 158).

Стивен Xеррманн - Уильям Джеймс и Карл Густав Юнг: двери к Самости

Перевод Марины Семерниной. - М.: Институт глубинной психологии «Новый Эранос», 2025. - 412 с.

ISBN 978-5-9216-0675-3

Стивен Xерманн - Уильям Джеймс и Карл Густав Юнг: двери к Самости - Содержание