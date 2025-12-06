Xеррманн - Уильям Джеймс и Карл Густав Юнг - Двери к Самости
В 1909 году К.Г. Юнг был приглашен вместе с Зигмундом Фрейдом, Эрнестом Джонсом и венгерским психоаналитиком Шандором Ференци для прочтения лекции об ассоциативном эксперименте и клиническом случае в Университет Кларка в городе Вустер (штат Массачусетс). Именно там четыре психоаналитика познакомились с американским психологом Уильямом Джеймсом. Фрейд, Ференци и Юнг встретились в Бремене (Германия) 20 августа 1909 года. Они отправились вместе на пароходе «Джордж Вашингтон» в исторически значимое путешествие, которое продлилось семь недель. Это была поездка, имевшая судьбоносные последствия для будущего направления психоанализа.
Слава Юнга опережала его, поскольку несколько статей ученого, описывающих его лабораторные эксперименты в Бургхельцли (психиатрическая университетская клиника Цюриха, Швейцария) были опубликованы в американских журналах. Юнг пишет в «Воспоминаниях, сновидениях, размышлениях» о широко обсуждаемом случае обморока Фрейда в Бремене, который, по-видимому, был спровоцирован увлечением Юнга трупами из торфяных болот в некоторых районах северной Германии, а также телами доисторических людей, которые либо утонули в болотах, либо были похоронены в них. Юнг поясняет, что его рассказы о подобных вещах во время совместного обеда оказали сильное влияние на психическое состояние Фрейда, по причине чего он внезапно потерял сознание. Впоследствии Фрейд признался: он был убежден, что вся болтовня Юнга о трупах означала пожелание скорейшей кончины, направленное в его адрес (Jung, 1989b, р. 156).
Фрейд и Юнг, встречаясь ежедневно, пытались анализировать сны друг друга. На тот момент Юнг считал Фрейда более взрослой, зрелой и опытной личностью, чем он сам, и чувствовал себя в некотором роде его сыном. Далее Юнг рассказывает нам о произошедших событиях, которые нанесли серьезный ущерб их отношениям. Однажды Юнг пытался как можно точнее расшифровать сон, который приснился Фрейду. Фрейд не предоставил никаких дополнительных подробностей из своей личной жизни, чтобы помочь товарищу с его интерпретацией. Когда Юнг настоял на подробностях, ученый якобы сказал: «Но я не могу рисковать своим авторитетом!» В этот момент, по словам Юнга, Фрейд полностью утратил свой авторитет в его глазах. Высказанные опасения «запечатлелись в моей памяти; и в них уже был предопределен конец наших отношений. Фрейд ставил личный авторитет выше истины» (ibid., р. 158).
Стивен Xеррманн - Уильям Джеймс и Карл Густав Юнг: двери к Самости
Перевод Марины Семерниной. - М.: Институт глубинной психологии «Новый Эранос», 2025. - 412 с.
ISBN 978-5-9216-0675-3
Стивен Xерманн - Уильям Джеймс и Карл Густав Юнг: двери к Самости - Содержание
- Песня колибри
- Предисловие
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Часть I. Нерассказанная история встречи
- Глава 1. Пролог. Юнг в Америке
- Глава 2. Конференция в Кларке: Холл, Фрейд, Джеймс и Юнг
- Глава 3. Значение Отца
- Глава 4. Психические конфликты у ребенка
- Глава 5. «Красная книга»
- Глава 6. Жестокий Бог
- Глава 7. Поля сознания
- Глава 8. Эриксон и Юнг о Джеймсе
- Глава 9. Опыт, полученный Джеймсом во время землетрясения в Сан-Франциско: открытие двери
- Глава 10. Движение к психологической установке
- Глава 11. Джеймс об инстинктах, эмоциях и значимости жизни
- Глава 12. Двери к Самости
- Глава 13. Открытие призвания
- Глава 14. Смысл креста
- Глава 15. Архетип ребенка и Бог за дверью
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Часть II. Духовная демократия и борьба с Тенью
- Глава 16. Юнг о духовной демократии
- Глава 17. Мысли Юнга о духовной демократии в «Красной книге» и «Психологическихтипах»
- Глава 18. Атмавикту: «Дыхание жизни»
- Глава 19. Борьба с Тенью
- Глава 20. Восемь принципов духовной демократии
- Глава 21. Транснациональность
- Глава 22. Вивекананда, Джеймс и самадхи
- Глава 23. Миссия в Индии: продвижение мировой духовности
- Глава 24. Несколько слов о термине «духовная демократия»
- Глава 25. Взгляды Юнга на йогу
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Часть III. Радикальный эмпиризм и сон о Филемоне
- Глава 26. Радикальная эмпирическая психология Джеймса: обзор проблемы
- Глава 27. Психология как эмпирическая наука
- Глава 28. «Многообразие религиозного опыта»
- Глава 29. «Прагматизм»
- Глава 30. «Вселенная с плюралистической точки зрения»
- Глава 31. Юнговская психология Самости
- Глава 32. Кундалини-йога и аналитическая психология
- Глава 33. Влияние Джеймса
- Глава 34. Высший смысл как мост в будущее
- Глава 35. Религиозная функция духовной демократии
- Глава 36. Самость и Космос в трудах Юнга
- Глава 37. Профессиональные сны и синхроничность
- Глава 38. Транспсихика
- Глава 38. Синхроничность и психология групп
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Часть IV. Будущее аналитической психологии
- Глава 39. Психология как естественная наука
- Глава 40. Психологическое переоткрытие экстаза
- Глава 41. Эмпирические доказательства существования сверхсознания
- Глава 44. Гипотеза Джеймса о передающей функции сознания
- Глава 43. Размышления: необычный опыт, одухотворение материи и синхроничность
- Благодарности
- Приложение
- Литература
- Об авторе
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